https://ria.ru/20230302/kredity-1855328203.html

Кредитный портфель среднего и малого бизнеса в ВТБ в 2022 году вырос на 21%

Кредитный портфель среднего и малого бизнеса в ВТБ в 2022 году вырос на 21% - РИА Новости, 02.03.2023

Кредитный портфель среднего и малого бизнеса в ВТБ в 2022 году вырос на 21%

Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ по итогам 2022 года превысил 1,97 триллиона рублей, увеличившись на 21,4% по сравнению с 2021 годом... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:35

2023-03-02T12:35

2023-03-02T12:35

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ по итогам 2022 года превысил 1,97 триллиона рублей, увеличившись на 21,4% по сравнению с 2021 годом. Это рекордные показатели за последние 5 лет, сообщает пресс-служба банка.Драйверами роста выступили проектное финансирование, оборотное кредитование и госпрограммы поддержки.В 2022 году ВТБ зафиксировал рост спроса на оборотное кредитование, которое помогло предприятиям СМБ поддержать финансовую устойчивость и расширить бизнес. Объем кредитов на пополнение оборотных средств клиентов вырос на 20,4%. Спрос на инвестиционное кредитование восстановился к началу второго полугодия, в целом по году портфель инвесткредитов увеличился на 11,5%.В прошлом году ВТБ также заключил свыше 240 кредитных соглашений с застройщиками – представителями СМБ на финансирование жилищных проектов с эскроу на сумму порядка 400 миллиардов рублей. В результате портфель кредитов по этому направлению увеличился более, чем в 2,2 раза. Предоставленные ВТБ средства направлены на возведение 9 миллионов квадратных метров жилья в более чем 50 регионах России.В рамках господдержки клиентов СМБ ВТБ заключил более 4,5 тысяч соглашений на сумму около 680 миллиардов рублей. Объем кредитного портфеля с господдержкой увеличился на 16%. С учетом вновь запущенных в 2022 году государственных программ сегодня банк предлагает клиентам более 30 инструментов господдержки.Документарный портфель клиентов СМБ вырос на 30%. Рекордный прирост портфеля обусловлен высокой востребованностью гарантийных операций у бизнеса в период неопределенности и перестройки логистики, а также цифровизацией документарной линейки банка."Во многом благодаря поддержке крупнейших банков по итогам 2022 года удалось сохранить работу среднего и малого бизнеса, продолжить реализацию проектов в области развития импортозамещающих производств, выстраивания логистических цепочек, выхода на новые рынки. ВТБ предпринимает все усилия для развития банковского обслуживания сегмента СМБ. В 2022 году в качестве партнеров нас выбрали более 130 тысяч предпринимателей, в результате чего активная клиентская база СМБ достигла рекордных результатов и превысила 1 миллион предпринимателей и компаний. В дальнейшем мы намерены наращивать свои позиции за счет постоянного развития продуктовой линейки, качественного цифрового сервиса и участия в стратегических мерах поддержки бизнеса", − сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников, слова которого приводит пресс-служба банка.

https://ria.ru/20230301/vklady-1855142039.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, новости компаний - экономика