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В Подмосковье за сутки госпитализировали 35 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.03.2023
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11:27 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/koronavirus-1855307107.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 35 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 35 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.03.2023
В Подмосковье за сутки госпитализировали 35 человек с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 489 новых случаев COVID-19, госпитализированы 35 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:27
2023-03-02T11:27
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 489 новых случаев COVID-19, госпитализированы 35 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки – 489, госпитализировано 35 человек, выздоровело 398 человек", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 302 новых случая COVID-19. Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что более 14 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, скончались 39 человек.
https://ria.ru/20230302/immunitet-1855296168.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 35 человек с COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 489 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМедицинские работники на территории ФМБА в Химках
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники на территории ФМБА в Химках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 489 новых случаев COVID-19, госпитализированы 35 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки – 489, госпитализировано 35 человек, выздоровело 398 человек", - говорится в сводке.
Накануне в Подмосковье было выявлено 302 новых случая COVID-19.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что более 14 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, скончались 39 человек.
Медицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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