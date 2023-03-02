https://ria.ru/20230302/koronavirus-1855306000.html

В Москве за сутки госпитализировали 179 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 179 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 02.03.2023

В Москве за сутки госпитализировали 179 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 2 788 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:24

2023-03-02T11:24

2023-03-02T11:24

москва

здоровье - общество

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2 788 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 2 788, госпитализированы - 179 человек, выздоровели - 2 244 человека, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 3 413 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 424 558 случаев коронавируса, выздоровели 3 225 857 человек, умерли 48 228 человек.

https://ria.ru/20230221/koronavirus-1853353322.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, здоровье - общество, распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии