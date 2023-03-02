https://ria.ru/20230302/koronavirus-1855306000.html
В Москве за сутки госпитализировали 179 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 179 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 02.03.2023
В Москве за сутки госпитализировали 179 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 2 788 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:24
2023-03-02T11:24
2023-03-02T11:24
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здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2 788 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 2 788, госпитализированы - 179 человек, выздоровели - 2 244 человека, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 3 413 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 424 558 случаев коронавируса, выздоровели 3 225 857 человек, умерли 48 228 человек.
https://ria.ru/20230221/koronavirus-1853353322.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, здоровье - общество, распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Москва, Здоровье - Общество, Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 179 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 2788 новых случаев COVID-19, 11 человек умерли