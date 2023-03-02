Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки госпитализировали 1766 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 02.03.2023 (обновлено: 11:21 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/koronavirus-1855304678.html
В России за сутки госпитализировали 1766 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1766 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 02.03.2023
В России за сутки госпитализировали 1766 пациентов с COVID-19
Более 14 тысяч новых случаев COVID-19 выявлены в России, умерли 39 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:20
2023-03-02T11:21
распространение коронавируса
россия
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769839843_0:0:2966:1669_1920x0_80_0_0_04a36ff88966ab3d0f44131a7982eef4.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Более 14 тысяч новых случаев COVID-19 выявлены в России, умерли 39 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки госпитализированы 1 766 человек, на 9,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 37 субъектах, снижение - в 40 регионах, ситуация не изменилась в восьми субъектах. "Выздоровело за сутки 13 937 человек, или на 15,8% меньше в сравнении с 1 марта 2023 года. Выявлено 14 096 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 39 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230215/koronavirus-1852137536.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769839843_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_174f66983e7d907c0d989a3c7ec5fb0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
распространение коронавируса, россия, общество, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Россия, Общество, Здоровье - Общество
В России за сутки госпитализировали 1766 пациентов с COVID-19

В России за сутки выявили 14 096 новых случаев COVID-19, 39 человек умерли

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Более 14 тысяч новых случаев COVID-19 выявлены в России, умерли 39 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки госпитализированы 1 766 человек, на 9,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 37 субъектах, снижение - в 40 регионах, ситуация не изменилась в восьми субъектах.
"Выздоровело за сутки 13 937 человек, или на 15,8% меньше в сравнении с 1 марта 2023 года. Выявлено 14 096 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 39 человек", - говорится в сообщении.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
ВОЗ приостановила изучение происхождения коронавируса, пишут СМИ
15 февраля, 12:52
 
Распространение коронавирусаРоссияОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала