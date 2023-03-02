https://ria.ru/20230302/koronavirus-1855304678.html

В России за сутки госпитализировали 1766 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1766 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 02.03.2023

В России за сутки госпитализировали 1766 пациентов с COVID-19

Более 14 тысяч новых случаев COVID-19 выявлены в России, умерли 39 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:20

2023-03-02T11:20

2023-03-02T11:21

распространение коронавируса

россия

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Более 14 тысяч новых случаев COVID-19 выявлены в России, умерли 39 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки госпитализированы 1 766 человек, на 9,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 37 субъектах, снижение - в 40 регионах, ситуация не изменилась в восьми субъектах. "Выздоровело за сутки 13 937 человек, или на 15,8% меньше в сравнении с 1 марта 2023 года. Выявлено 14 096 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 39 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230215/koronavirus-1852137536.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

распространение коронавируса, россия, общество, здоровье - общество