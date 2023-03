NYT: усталость от поддержки Киева может привести к расколу в Конгрессе США

https://ria.ru/20230302/kongress-1855285387.html

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В то время как президент США Джо Байден во время визита в Киев утверждал, что американский народ полностью на стороне Украины и готов ее поддерживать, в самих Соединенных Штатах от поддержки начинают уставать, пишет издание The New York Times."Опросы показывают, что общественная поддержка поставки вооружения на Украину угасает, а оба главных кандидата в президенты США все чаще высказываются против участия в конфликте", - пишет издание.Хотя двухпартийная коалиция в Конгрессе, поддерживающая Украину, была сплоченной в своей позиции целый год, сторонники увеличения помощи опасаются, что усталость налогоплательщиков от отправки десятков миллиардов долларов за границу может подорвать существующее единство, указывает The New York Times.В целом, общественная поддержка помощи Украине упала с 60% в мае 2022 года до 48% на сегодняшний день, пишет издание со ссылкой на данные Центра исследования общественных отношений NORC. Также отмечается, что доля американцев, считающих, что Соединенные Штаты оказывают Украине слишком большую поддержку, выросла с 7 до 26% в прошлом месяце.Издание напоминает о словах, сказанных бывшим советником президента США Энди Сурабяном: "Так происходит с каждым иностранным вмешательством. Первые несколько месяцев это всегда популярно. Людям не нравится то, что сделала Россия; это ужасно. Но со временем усталость от конфликта берет верх, особенно в стране, где избиратели не связывают происходящее на Украине с собственной безопасностью".На данный момент Конгресс одобрил выделение 113 миллиардов долларов на военную, экономическую, гуманитарную и иную помощь Украине. По данным Центра стратегических и международных исследований, при нынешних темпах расходования средств, они закончатся к середине июля.Один из демократов в Палате представителей, пожелавший остаться инкогнито, выразил обеспокоенность тем, что команда Байдена не понимает, как американцы относятся к выделению средств на помощь Украине, говорится в статье. Хотя они в принципе поддерживают Киев, сказал политик, то, как каждую неделю объявляется о новых пакетах помощи усугубляет ощущение, что из страны постоянно утекают средства.

