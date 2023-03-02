https://ria.ru/20230302/konflikt-1855389482.html

Шольц заявил, что НАТО не должна становиться стороной конфликта на Украине

Шольц заявил, что НАТО не должна становиться стороной конфликта на Украине - РИА Новости, 02.03.2023

Шольц заявил, что НАТО не должна становиться стороной конфликта на Украине

Берлин и Вашингтон при согласовании своих решений по Украине следят за тем, чтобы НАТО не становилась стороной конфликта, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:08

2023-03-02T15:08

2023-03-02T15:08

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олаф шольц

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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Берлин и Вашингтон при согласовании своих решений по Украине следят за тем, чтобы НАТО не становилась стороной конфликта, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в четверг в бундестаге. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров". "При принятии каждого из наших решений мы следим за тем, чтобы НАТО не становилась стороной конфликта. В этом я с американским президентом един во мнении. Чтобы продолжить наши тесные согласования, я сегодня еду на беседу с Джо Байденом в Вашингтон", - сказал Шольц, зачитывая заявление правительства под названием "Год рубежа новых времен - укрепление безопасности Германии и союзов, поддержка Украины". Он добавил, что "год рубежа новых времён", отсчет которого, по его мнению, начался с начала конфликта на Украине, это и год трансатлантического партнёрства.

https://ria.ru/20230302/nato-1855323894.html

https://ria.ru/20230228/nato-1854826711.html

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в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, сергей лавров, джо байден, нато