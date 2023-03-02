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Додон призвал пресечь попытки вмешаться в приднестровский конфликт извне - РИА Новости, 02.03.2023
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13:27 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/konflikt-1855343671.html
Додон призвал пресечь попытки вмешаться в приднестровский конфликт извне
Додон призвал пресечь попытки вмешаться в приднестровский конфликт извне - РИА Новости, 02.03.2023
Додон призвал пресечь попытки вмешаться в приднестровский конфликт извне
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нужно прекратить заявления молдавских политиков, которые обостряют ситуацию на Днестре, и положить конец попыткам РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:27
2023-03-02T13:27
в мире
молдавия
днестр
кишинев
владимир зеленский
игорь додон
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КИШИНЕВ, 2 мар - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нужно прекратить заявления молдавских политиков, которые обостряют ситуацию на Днестре, и положить конец попыткам внешнего вмешательства в приднестровский конфликт. "Нужно положить конец крайне опасным заявлениям молдавских политиков, которые могут привести к обострению обстановки на Днестре, пресекать любые попытки вмешательства и предложения о так называемой "помощи" извне, которые мы наблюдаем в последнее время", - написал Додон в Telegram-канале, не уточнив, о каких заявлениях идет речь. Он считает, что сейчас нужно использовать все возможности для мирного урегулирования этого вопроса. Ранее Додон отмечал, что любые действия Киева в сторону непризнанной Приднестровской Молдавской республики могут расцениваться как агрессия против Молдавии. Он сделал это заявление в контексте обещаний Владимира Зеленского оказать помощь Кишиневу в решении приднестровского конфликта. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В Молдавии 2 марта отмечают день памяти всех павших в конфликте на Днестре.
https://ria.ru/20230301/pridnestrove-1855200732.html
https://ria.ru/20230301/zelenskiy-1855143074.html
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в мире, молдавия, днестр, кишинев, владимир зеленский, игорь додон
В мире, Молдавия, Днестр, Кишинев, Владимир Зеленский, Игорь Додон
Додон призвал пресечь попытки вмешаться в приднестровский конфликт извне

Додон призвал пресекать любые попытки вмешательства в приднестровский конфликт извне

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 мар - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нужно прекратить заявления молдавских политиков, которые обостряют ситуацию на Днестре, и положить конец попыткам внешнего вмешательства в приднестровский конфликт.
"Нужно положить конец крайне опасным заявлениям молдавских политиков, которые могут привести к обострению обстановки на Днестре, пресекать любые попытки вмешательства и предложения о так называемой "помощи" извне, которые мы наблюдаем в последнее время", - написал Додон в Telegram-канале, не уточнив, о каких заявлениях идет речь.
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Он считает, что сейчас нужно использовать все возможности для мирного урегулирования этого вопроса.
Ранее Додон отмечал, что любые действия Киева в сторону непризнанной Приднестровской Молдавской республики могут расцениваться как агрессия против Молдавии. Он сделал это заявление в контексте обещаний Владимира Зеленского оказать помощь Кишиневу в решении приднестровского конфликта.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В Молдавии 2 марта отмечают день памяти всех павших в конфликте на Днестре.
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В миреМолдавияДнестрКишиневВладимир ЗеленскийИгорь Додон
 
 
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