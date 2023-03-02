https://ria.ru/20230302/konflikt-1855343671.html

Додон призвал пресечь попытки вмешаться в приднестровский конфликт извне

Додон призвал пресечь попытки вмешаться в приднестровский конфликт извне - РИА Новости, 02.03.2023

Додон призвал пресечь попытки вмешаться в приднестровский конфликт извне

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нужно прекратить заявления молдавских политиков, которые обостряют ситуацию на Днестре, и положить конец попыткам РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:27

2023-03-02T13:27

2023-03-02T13:27

в мире

молдавия

днестр

кишинев

владимир зеленский

игорь додон

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КИШИНЕВ, 2 мар - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нужно прекратить заявления молдавских политиков, которые обостряют ситуацию на Днестре, и положить конец попыткам внешнего вмешательства в приднестровский конфликт. "Нужно положить конец крайне опасным заявлениям молдавских политиков, которые могут привести к обострению обстановки на Днестре, пресекать любые попытки вмешательства и предложения о так называемой "помощи" извне, которые мы наблюдаем в последнее время", - написал Додон в Telegram-канале, не уточнив, о каких заявлениях идет речь. Он считает, что сейчас нужно использовать все возможности для мирного урегулирования этого вопроса. Ранее Додон отмечал, что любые действия Киева в сторону непризнанной Приднестровской Молдавской республики могут расцениваться как агрессия против Молдавии. Он сделал это заявление в контексте обещаний Владимира Зеленского оказать помощь Кишиневу в решении приднестровского конфликта. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В Молдавии 2 марта отмечают день памяти всех павших в конфликте на Днестре.

https://ria.ru/20230301/pridnestrove-1855200732.html

https://ria.ru/20230301/zelenskiy-1855143074.html

молдавия

днестр

кишинев

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в мире, молдавия, днестр, кишинев, владимир зеленский, игорь додон