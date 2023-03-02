Рейтинг@Mail.ru
Данные о конфликте в московском СИЗО из-за арестанта-пацифиста опровергли - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/konflikt-1855274363.html
Данные о конфликте в московском СИЗО из-за арестанта-пацифиста опровергли
Данные о конфликте в московском СИЗО из-за арестанта-пацифиста опровергли - РИА Новости, 02.03.2023
Данные о конфликте в московском СИЗО из-за арестанта-пацифиста опровергли
Столичное управление ФСИН России в четверг опровергло информацию о том, что в московском СИЗО возник конфликт из-за антивоенных взглядов одного из арестантов,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T09:38
2023-03-02T09:38
москва
россия
происшествия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
онк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574998921_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ecbc547a57b66aa57b4cc471ca19bf31.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Столичное управление ФСИН России в четверг опровергло информацию о том, что в московском СИЗО возник конфликт из-за антивоенных взглядов одного из арестантов, фигурирующего в деле о фейках о ВС РФ. Ранее "Коммерсант" написал, что члены ОНК Москвы решили провести масштабную проверку СИЗО-7 "Капотня" из-за заявления защиты содержащегося там Максима Лыпканя, фигуранта дела о фейках о ВС РФ. По утверждению адвоката Алана Качмазова, сокамерники угрожают перевести его клиента в низшую касту тюремной иерархии "из-за его антивоенных взглядов" и в качестве издевательства силой выбрили на голове у молодого человека ирокез. Адвокат заявил, что у Лыпканя с сокамерниками разошлись взгляды и на государство вообще: молодой человек считает, что "в любом случае должно быть какое бы то ни было государство", а "воровать плохо", а другие арестанты защищают противоположный тезис. "Данные сведения [о конфликте] не соответствуют действительности. Обвиняемый прибыл в СИЗО 22 февраля и был распределен отдельно от судимых ранее лиц с учетом психологической совместимости в одну из камер следственного изолятора. Жалоб на условия содержания и на лиц, содержащихся с ним в камере, от него не поступало. Конфликтных ситуаций не возникало", - утверждается в релизе УФСИН.
https://ria.ru/20230209/arest-1850837416.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574998921_180:0:2847:2000_1920x0_80_0_0_fe87a7223a2991932dea31ecdd5fb90a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), онк
Москва, Россия, Происшествия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), ОНК
Данные о конфликте в московском СИЗО из-за арестанта-пацифиста опровергли

Столичное управление ФСИН опровергло данные о конфликте в СИЗО из-за арестанта-пацифиста

© АГН "Москва" / Андрей НикеричевСИЗО №6 в Москве
СИЗО №6 в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
СИЗО №6 в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Столичное управление ФСИН России в четверг опровергло информацию о том, что в московском СИЗО возник конфликт из-за антивоенных взглядов одного из арестантов, фигурирующего в деле о фейках о ВС РФ.
Ранее "Коммерсант" написал, что члены ОНК Москвы решили провести масштабную проверку СИЗО-7 "Капотня" из-за заявления защиты содержащегося там Максима Лыпканя, фигуранта дела о фейках о ВС РФ. По утверждению адвоката Алана Качмазова, сокамерники угрожают перевести его клиента в низшую касту тюремной иерархии "из-за его антивоенных взглядов" и в качестве издевательства силой выбрили на голове у молодого человека ирокез.
Адвокат заявил, что у Лыпканя с сокамерниками разошлись взгляды и на государство вообще: молодой человек считает, что "в любом случае должно быть какое бы то ни было государство", а "воровать плохо", а другие арестанты защищают противоположный тезис.
"Данные сведения [о конфликте] не соответствуют действительности. Обвиняемый прибыл в СИЗО 22 февраля и был распределен отдельно от судимых ранее лиц с учетом психологической совместимости в одну из камер следственного изолятора. Жалоб на условия содержания и на лиц, содержащихся с ним в камере, от него не поступало. Конфликтных ситуаций не возникало", - утверждается в релизе УФСИН.
Полицейские у здания суда - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела о вымогательстве у Чемезова
9 февраля, 13:44
 
МоскваРоссияПроисшествияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ОНК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала