https://ria.ru/20230302/konflikt-1855274363.html

Данные о конфликте в московском СИЗО из-за арестанта-пацифиста опровергли

Данные о конфликте в московском СИЗО из-за арестанта-пацифиста опровергли - РИА Новости, 02.03.2023

Данные о конфликте в московском СИЗО из-за арестанта-пацифиста опровергли

Столичное управление ФСИН России в четверг опровергло информацию о том, что в московском СИЗО возник конфликт из-за антивоенных взглядов одного из арестантов,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T09:38

2023-03-02T09:38

2023-03-02T09:38

москва

россия

происшествия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

онк

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Столичное управление ФСИН России в четверг опровергло информацию о том, что в московском СИЗО возник конфликт из-за антивоенных взглядов одного из арестантов, фигурирующего в деле о фейках о ВС РФ. Ранее "Коммерсант" написал, что члены ОНК Москвы решили провести масштабную проверку СИЗО-7 "Капотня" из-за заявления защиты содержащегося там Максима Лыпканя, фигуранта дела о фейках о ВС РФ. По утверждению адвоката Алана Качмазова, сокамерники угрожают перевести его клиента в низшую касту тюремной иерархии "из-за его антивоенных взглядов" и в качестве издевательства силой выбрили на голове у молодого человека ирокез. Адвокат заявил, что у Лыпканя с сокамерниками разошлись взгляды и на государство вообще: молодой человек считает, что "в любом случае должно быть какое бы то ни было государство", а "воровать плохо", а другие арестанты защищают противоположный тезис. "Данные сведения [о конфликте] не соответствуют действительности. Обвиняемый прибыл в СИЗО 22 февраля и был распределен отдельно от судимых ранее лиц с учетом психологической совместимости в одну из камер следственного изолятора. Жалоб на условия содержания и на лиц, содержащихся с ним в камере, от него не поступало. Конфликтных ситуаций не возникало", - утверждается в релизе УФСИН.

https://ria.ru/20230209/arest-1850837416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), онк