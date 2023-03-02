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Китай призвал США прекратить давить на иностранные компании - РИА Новости, 02.03.2023
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11:37 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/kitay-1855309558.html
Китай призвал США прекратить давить на иностранные компании
Китай призвал США прекратить давить на иностранные компании - РИА Новости, 02.03.2023
Китай призвал США прекратить давить на иностранные компании
США должны уважать принципы честной конкуренции и прекратить оказывать необоснованное давление на иностранные компании, заявила на брифинге в четверг... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:37
2023-03-02T11:37
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технологии
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ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. США должны уважать принципы честной конкуренции и прекратить оказывать необоснованное давление на иностранные компании, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщение об одобрении комитетом палаты представителей США по иностранным делам закона о запрете TikTok. В среду Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил законопроект, позволяющий президенту страны вводить запрет на работу TikTok, отправив пакет поправок на общее голосование палаты. Она отметила, что "США должны действительно уважать принципы рыночной экономики и честной конкуренции, прекратить оказывать необоснованное давление на соответствующие компании, а также предоставить открытую, справедливую и недискриминационную среду для компаний всех стран, которые инвестируют и ведут деятельность в США". В 2020 году администрация Дональда Трампа предпринимала попытку запрета в США китайских социальных платформ TikTok и WeChat с целью защиты личных данных американцев. Власти КНР и сами компании отрицали обвинения в неправомерном использовании данных пользователей. После того, как запрет был оспорен в суде, администрация Байдена не стала продолжать борьбу за реализацию инициативы предшественников. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру. По словам гендиректора TikTok Чжоу Шоуцзы, в США пользователями соцсети являются более 100 миллионов человек.
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в мире, сша, китай, tiktok, технологии
В мире, США, Китай, TikTok, Технологии
Китай призвал США прекратить давить на иностранные компании

Представитель МИД Китая Мао Нин призвала США прекратить давить на иностранные компании

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. США должны уважать принципы честной конкуренции и прекратить оказывать необоснованное давление на иностранные компании, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщение об одобрении комитетом палаты представителей США по иностранным делам закона о запрете TikTok.
В среду Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил законопроект, позволяющий президенту страны вводить запрет на работу TikTok, отправив пакет поправок на общее голосование палаты.
«
"Китай решительно выступает против того, что США постоянно обобщают концепцию национальной безопасности, злоупотребляют государственной властью и оказывают необоснованное давление на предприятия других стран", - заявила дипломат.
Она отметила, что "США должны действительно уважать принципы рыночной экономики и честной конкуренции, прекратить оказывать необоснованное давление на соответствующие компании, а также предоставить открытую, справедливую и недискриминационную среду для компаний всех стран, которые инвестируют и ведут деятельность в США".
В 2020 году администрация Дональда Трампа предпринимала попытку запрета в США китайских социальных платформ TikTok и WeChat с целью защиты личных данных американцев. Власти КНР и сами компании отрицали обвинения в неправомерном использовании данных пользователей. После того, как запрет был оспорен в суде, администрация Байдена не стала продолжать борьбу за реализацию инициативы предшественников.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру. По словам гендиректора TikTok Чжоу Шоуцзы, в США пользователями соцсети являются более 100 миллионов человек.
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