https://ria.ru/20230302/kitay-1855309558.html

Китай призвал США прекратить давить на иностранные компании

Китай призвал США прекратить давить на иностранные компании - РИА Новости, 02.03.2023

Китай призвал США прекратить давить на иностранные компании

США должны уважать принципы честной конкуренции и прекратить оказывать необоснованное давление на иностранные компании, заявила на брифинге в четверг... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:37

2023-03-02T11:37

2023-03-02T11:37

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ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. США должны уважать принципы честной конкуренции и прекратить оказывать необоснованное давление на иностранные компании, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщение об одобрении комитетом палаты представителей США по иностранным делам закона о запрете TikTok. В среду Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил законопроект, позволяющий президенту страны вводить запрет на работу TikTok, отправив пакет поправок на общее голосование палаты. Она отметила, что "США должны действительно уважать принципы рыночной экономики и честной конкуренции, прекратить оказывать необоснованное давление на соответствующие компании, а также предоставить открытую, справедливую и недискриминационную среду для компаний всех стран, которые инвестируют и ведут деятельность в США". В 2020 году администрация Дональда Трампа предпринимала попытку запрета в США китайских социальных платформ TikTok и WeChat с целью защиты личных данных американцев. Власти КНР и сами компании отрицали обвинения в неправомерном использовании данных пользователей. После того, как запрет был оспорен в суде, администрация Байдена не стала продолжать борьбу за реализацию инициативы предшественников. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру. По словам гендиректора TikTok Чжоу Шоуцзы, в США пользователями соцсети являются более 100 миллионов человек.

https://ria.ru/20230302/kitay-1855217751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, китай, tiktok, технологии