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"Сигнал всем". Киев начал играть по-крупному - РИА Новости, 02.03.2023
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Религия
 
08:00 02.03.2023 (обновлено: 08:12 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/kiev-1855118149.html
"Сигнал всем". Киев начал играть по-крупному
"Сигнал всем". Киев начал играть по-крупному - РИА Новости, 02.03.2023
"Сигнал всем". Киев начал играть по-крупному
Украинские власти продолжают гонения на единственную в стране каноническую церковь — УПЦ. Участились рейдерские захваты храмов. Представителей духовенства... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T08:00
2023-03-02T08:12
религия
киев
украина
россия
владимир зеленский
епифаний думенко
михаил подоляк
служба безопасности украины
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Украинские власти продолжают гонения на единственную в стране каноническую церковь — УПЦ. Участились рейдерские захваты храмов. Представителей духовенства обвиняют в "пособничестве России", бросают в тюрьму. Чем все это может закончиться — в материале РИА Новости.Свои методыНесколько мужчин — у всех лица скрыты капюшонами — в сопровождении людей в рясах стремительно подходят к храму. Поднимаются по ступенькам, останавливаются перед закрытыми дверями. Один начинает спиливать петли болгаркой. На резкий шум и искры сбегаются прохожие. Кто-то уже вызвал полицию. С их приездом компания быстро ретируется.Так 24 февраля сторонники "Православной церкви Украины" пытались захватить Михайловский храм в селе Белогородка под Киевом.На следующий день пришла новость из соседней Боярки: местная община проголосовала за переход в юрисдикцию ПЦУ. Позже выяснилось, что протоколы оформили с явными нарушениями. К тому же реальное число участников схода — чуть более 200 человек — вдвое меньше, чем указано в официальных документах.Чтобы завладеть зданием в селе Блиставица, раскольники и вовсе разыграли настоящий детектив. Ночью сломали храмовые ворота — якобы было ограбление — и таким образом проникли на территорию вместе с силовиками.По данным пресс-службы УПЦ, с марта 2022-го незаконно перерегистрировали около 300 религиозных общин. Глава ПЦУ Епифаний Думенко считает это защитой от "идеологии русского мира"."Мы поддерживаем желание украинского государства оградить наших сограждан и свободу вероисповедания от &lt;…&gt; влияния российской пропаганды, инструментом которой &lt;…&gt; стала и российская церковь", — заявил он в одном из интервью.В Киеве уже давно активно продвигают идею полного запрета УПЦ.Каноническая церковь еще в мае прошлого года заявила о полной независимости от РПЦ и осудила боевые действия. Тем не менее в ней по-прежнему видят "адепта Кремля".Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк уверен: на Украине должна остаться одна церковь. Руководитель Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский указал: две православные структуры в стране — "это аномалия".Иногда доходит до абсурда. Так, министр культуры Александр Ткаченко заметил: УПЦ не соответствует "общественным ожиданиям", поскольку "недостаточно активно осуждает войну"."Примем в скором времени"С конца ноября Служба безопасности Украины (СБУ) проводит "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях. В том числе в Киево-Печерской лавре. Нужны доказательства "подрывной деятельности".Продолжают уголовное преследование высокопоставленных представителей УПЦ. Например, открыли дело на наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла. Повод — рождественская проповедь, в которой он назвал Филарета Денисенко ("отца" церковного раскола на Украине) "сущим бесом". Архиерея обвиняют в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений".Под ту же статью попал и митрополит Черкасский и Каневский Феодосий. Причем его самого об этом не уведомили. Архиерей узнал обо всем, когда к нему явились сотрудники правоохранительных органов."Налетели утром, &lt;…&gt; с оружием, как на преступника. Обыскивали долго — десять часов. Что искали — непонятно, но вручили подозрение, что я прохожу по делу, в котором являюсь главным подозреваемым", — рассказывал священнослужитель.Настоятеля одного из приходов УПЦ в Лимане приговорили к семи годам лишения свободы за сотрудничество с Россией. По словам главы СБУ Василия Малюка, "решение суда — еще один четкий сигнал всем коллаборантам".Объявляют и персональные экономические санкции. А в январе — феврале Владимир Зеленский своими указами приостановил гражданство 18 священников.Также за год в Верховной раде зарегистрировали девять законопроектов, ограничивающих УПЦ. Инициатором последнего выступил премьер-министр Денис Шмыгаль."Я думаю, что в ближайшее время мы его примем. &lt;…&gt; Вероятность, что в зале он найдет достаточное количество сторонников, очень высока", — отметил представитель президента в Конституционном суде, депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.Все может изменитьсяКаноническая церковь по-прежнему старается действовать в рамках закона. Глава УПЦ митрополит Онуфрий направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо, подробно описав ситуацию."Фактически получается, что в государстве не нашлось организаций, способных помочь. В нынешних условиях это лишь констатация безвыходного положения", — считает религиовед Роман Лункин.Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры с 2000-го находились в безвозмездном пользовании УПЦ. Однако в конце декабря украинский Минкульт расторг договор — с явными юридическими нарушениями.Руководство УПЦ подало иск в Хозяйственный суд в Киеве. Первое заседание должно было состояться 8 февраля, но уже дважды его переносили. Более того, словно в насмешку, тот же суд постановил снести часовню УПЦ возле руин Десятинной церкви (первый каменный храм на Руси). Постройка, согласно вердикту, незаконная и нарушает ансамбль археологического комплекса."Политики пытаются подчинить себе каноническую церковь. И давление неизменно усиливается", — констатирует Роман Лункин.Однако, замечает эксперт, все может измениться. Ведь УПЦ — самая многочисленная, а главное, легитимная с точки зрения канонов. Кампания против нее дискредитирует светские власти в глазах населения и провоцирует социальное недовольство.
https://ria.ru/20230112/kiev-1844229888.html
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киев, украина, россия, владимир зеленский, епифаний думенко, михаил подоляк, служба безопасности украины, русская православная церковь, верховная рада украины, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Епифаний Думенко, Михаил Подоляк, Служба безопасности Украины, Русская православная церковь, Верховная Рада Украины, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Сигнал всем". Киев начал играть по-крупному

"Все случится в ближайшие дни". Киевские власти задумали страшное

© AP Photo / Efrem LukatskyКрест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Украинские власти продолжают гонения на единственную в стране каноническую церковь — УПЦ. Участились рейдерские захваты храмов. Представителей духовенства обвиняют в "пособничестве России", бросают в тюрьму. Чем все это может закончиться — в материале РИА Новости.

Свои методы

Несколько мужчин — у всех лица скрыты капюшонами — в сопровождении людей в рясах стремительно подходят к храму. Поднимаются по ступенькам, останавливаются перед закрытыми дверями. Один начинает спиливать петли болгаркой. На резкий шум и искры сбегаются прохожие. Кто-то уже вызвал полицию. С их приездом компания быстро ретируется.
Так 24 февраля сторонники "Православной церкви Украины" пытались захватить Михайловский храм в селе Белогородка под Киевом.
На следующий день пришла новость из соседней Боярки: местная община проголосовала за переход в юрисдикцию ПЦУ. Позже выяснилось, что протоколы оформили с явными нарушениями. К тому же реальное число участников схода — чуть более 200 человек — вдвое меньше, чем указано в официальных документах.
Чтобы завладеть зданием в селе Блиставица, раскольники и вовсе разыграли настоящий детектив. Ночью сломали храмовые ворота — якобы было ограбление — и таким образом проникли на территорию вместе с силовиками.
По данным пресс-службы УПЦ, с марта 2022-го незаконно перерегистрировали около 300 религиозных общин. Глава ПЦУ Епифаний Думенко считает это защитой от "идеологии русского мира".
© УПЦ Захват храмов канонической УПЦ сторонниками (раскольниками) ПЦУ
Захват храмов канонической УПЦ сторонниками (раскольниками) ПЦУ
© УПЦ
Захват храмов канонической УПЦ сторонниками (раскольниками) ПЦУ
"Мы поддерживаем желание украинского государства оградить наших сограждан и свободу вероисповедания от <…> влияния российской пропаганды, инструментом которой <…> стала и российская церковь", — заявил он в одном из интервью.
В Киеве уже давно активно продвигают идею полного запрета УПЦ.
Каноническая церковь еще в мае прошлого года заявила о полной независимости от РПЦ и осудила боевые действия. Тем не менее в ней по-прежнему видят "адепта Кремля".
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк уверен: на Украине должна остаться одна церковь. Руководитель Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский указал: две православные структуры в стране — "это аномалия".
Иногда доходит до абсурда. Так, министр культуры Александр Ткаченко заметил: УПЦ не соответствует "общественным ожиданиям", поскольку "недостаточно активно осуждает войну".
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПредстоятель новой "Украинской православной церкви Киевского патриархата" митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в Киеве
Предстоятель новой Украинской православной церкви Киевского патриархата митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Предстоятель новой "Украинской православной церкви Киевского патриархата" митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в Киеве

"Примем в скором времени"

С конца ноября Служба безопасности Украины (СБУ) проводит "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях. В том числе в Киево-Печерской лавре. Нужны доказательства "подрывной деятельности".
Продолжают уголовное преследование высокопоставленных представителей УПЦ. Например, открыли дело на наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла. Повод — рождественская проповедь, в которой он назвал Филарета Денисенко ("отца" церковного раскола на Украине) "сущим бесом". Архиерея обвиняют в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений".
Под ту же статью попал и митрополит Черкасский и Каневский Феодосий. Причем его самого об этом не уведомили. Архиерей узнал обо всем, когда к нему явились сотрудники правоохранительных органов.
© Фото : СБУСотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ)
Сотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ)
"Налетели утром, <…> с оружием, как на преступника. Обыскивали долго — десять часов. Что искали — непонятно, но вручили подозрение, что я прохожу по делу, в котором являюсь главным подозреваемым", — рассказывал священнослужитель.
Настоятеля одного из приходов УПЦ в Лимане приговорили к семи годам лишения свободы за сотрудничество с Россией. По словам главы СБУ Василия Малюка, "решение суда — еще один четкий сигнал всем коллаборантам".
Объявляют и персональные экономические санкции. А в январе — феврале Владимир Зеленский своими указами приостановил гражданство 18 священников.
Также за год в Верховной раде зарегистрировали девять законопроектов, ограничивающих УПЦ. Инициатором последнего выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.
© Фото : СБУОбыск СБУ у митрополита Черкасского Феодосия
Обыск СБУ у митрополита Черкасского Феодосия - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : СБУ
Обыск СБУ у митрополита Черкасского Феодосия
"Я думаю, что в ближайшее время мы его примем. <…> Вероятность, что в зале он найдет достаточное количество сторонников, очень высока", — отметил представитель президента в Конституционном суде, депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

Все может измениться

Каноническая церковь по-прежнему старается действовать в рамках закона. Глава УПЦ митрополит Онуфрий направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо, подробно описав ситуацию.
"Фактически получается, что в государстве не нашлось организаций, способных помочь. В нынешних условиях это лишь констатация безвыходного положения", — считает религиовед Роман Лункин.
Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры с 2000-го находились в безвозмездном пользовании УПЦ. Однако в конце декабря украинский Минкульт расторг договор — с явными юридическими нарушениями.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерующие во время молебна в защиту Владимиро-Ольгиевского храма Десятинного монастыря в Киеве. Члены группировки С14 провели акцию с требованием сноса храма Украинской православной церкви Московского патриархата, расположенного возле Десятинной церкви в центре Киева
Верующие во время молебна в защиту Владимиро-Ольгиевского храма Десятинного монастыря в Киеве. Члены группировки С14 провели акцию с требованием сноса храма Украинской православной церкви Московского патриархата, расположенной возле Десятинной церкви в центре Киева - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Верующие во время молебна в защиту Владимиро-Ольгиевского храма Десятинного монастыря в Киеве. Члены группировки С14 провели акцию с требованием сноса храма Украинской православной церкви Московского патриархата, расположенного возле Десятинной церкви в центре Киева
Руководство УПЦ подало иск в Хозяйственный суд в Киеве. Первое заседание должно было состояться 8 февраля, но уже дважды его переносили. Более того, словно в насмешку, тот же суд постановил снести часовню УПЦ возле руин Десятинной церкви (первый каменный храм на Руси). Постройка, согласно вердикту, незаконная и нарушает ансамбль археологического комплекса.
"Политики пытаются подчинить себе каноническую церковь. И давление неизменно усиливается", — констатирует Роман Лункин.
Однако, замечает эксперт, все может измениться. Ведь УПЦ — самая многочисленная, а главное, легитимная с точки зрения канонов. Кампания против нее дискредитирует светские власти в глазах населения и провоцирует социальное недовольство.
Рождественская служба ПЦУ в Успенском соборе Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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РелигияКиевУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЕпифаний ДуменкоМихаил ПодолякСлужба безопасности УкраиныРусская православная церковьВерховная Рада УкраиныАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
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