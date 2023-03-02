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США в проекте назвали Китай главной угрозой кибербезопасности - РИА Новости, 02.03.2023
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13:02 02.03.2023 (обновлено: 13:03 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/kiberbezopasnost-1855336197.html
США в проекте назвали Китай главной угрозой кибербезопасности
США в проекте назвали Китай главной угрозой кибербезопасности - РИА Новости, 02.03.2023
США в проекте назвали Китай главной угрозой кибербезопасности
Новая стратегия национальной кибербезопасности США называет Китай "самой масштабной, активной и постоянной угрозой", а также единственной страной, стремящейся... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:02
2023-03-02T13:03
в мире
технологии
китай
сша
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Новая стратегия национальной кибербезопасности США называет Китай "самой масштабной, активной и постоянной угрозой", а также единственной страной, стремящейся изменить международный порядок, говорится в проекте документа, который обнародовал в четверг Белый дом. "Китайская Народная Республика в настоящее время представляет самую масштабную, самую активную и наиболее постоянную угрозу для сетей как государственного, так и частного секторов, и является единственной страной, стремящейся изменить международный порядок", - следует из черновика документа. В нем говорится, что за последнее десятилетие Китай якобы нарастил операции в киберпространстве, в том числе в целях хищения интеллектуальной собственности. Таким образом, по мнению Белого дома, Пекин стремится стать "самым передовым стратегическим конкурентом" Вашингтона, способным угрожать его интересам и доминировать на пространстве передовых технологий, имеющих решающее значение для глобального развития. "Успешно задействовав интернет в качестве основы для наблюдения за состоянием и возможностями в сфере влияния, КНР экспортирует свое видение цифрового авторитаризма, стремясь сформировать глобальный интернет в соответствии со своим видением и поставив тем самым под угрозу права человека за пределами границ своего государства", - утверждается в стратегии по кибербезопасности. Китай ранее неоднократно отвергал обвинения в кибератаках, призывая международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международные правила. В Пекине заявляли, что выявили причастность США к тысячам кибератак на объекты в КНР.
https://ria.ru/20230210/kiberbezopasnost-1851312906.html
https://ria.ru/20221210/kiberataki-1837677933.html
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в мире, технологии, китай, сша
В мире, Технологии, Китай, США
США в проекте назвали Китай главной угрозой кибербезопасности

США в новой стратегии кибербезопасности назвали Китай самой масштабной и активной угрозой

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Новая стратегия национальной кибербезопасности США называет Китай "самой масштабной, активной и постоянной угрозой", а также единственной страной, стремящейся изменить международный порядок, говорится в проекте документа, который обнародовал в четверг Белый дом.
"Китайская Народная Республика в настоящее время представляет самую масштабную, самую активную и наиболее постоянную угрозу для сетей как государственного, так и частного секторов, и является единственной страной, стремящейся изменить международный порядок", - следует из черновика документа. В нем говорится, что за последнее десятилетие Китай якобы нарастил операции в киберпространстве, в том числе в целях хищения интеллектуальной собственности. Таким образом, по мнению Белого дома, Пекин стремится стать "самым передовым стратегическим конкурентом" Вашингтона, способным угрожать его интересам и доминировать на пространстве передовых технологий, имеющих решающее значение для глобального развития.
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"Успешно задействовав интернет в качестве основы для наблюдения за состоянием и возможностями в сфере влияния, КНР экспортирует свое видение цифрового авторитаризма, стремясь сформировать глобальный интернет в соответствии со своим видением и поставив тем самым под угрозу права человека за пределами границ своего государства", - утверждается в стратегии по кибербезопасности.
Китай ранее неоднократно отвергал обвинения в кибератаках, призывая международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международные правила. В Пекине заявляли, что выявили причастность США к тысячам кибератак на объекты в КНР.
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