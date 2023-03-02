https://ria.ru/20230302/kiberbezopasnost-1855336197.html

США в проекте назвали Китай главной угрозой кибербезопасности

США в проекте назвали Китай главной угрозой кибербезопасности - РИА Новости, 02.03.2023

США в проекте назвали Китай главной угрозой кибербезопасности

Новая стратегия национальной кибербезопасности США называет Китай "самой масштабной, активной и постоянной угрозой", а также единственной страной, стремящейся... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:02

2023-03-02T13:02

2023-03-02T13:03

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Новая стратегия национальной кибербезопасности США называет Китай "самой масштабной, активной и постоянной угрозой", а также единственной страной, стремящейся изменить международный порядок, говорится в проекте документа, который обнародовал в четверг Белый дом. "Китайская Народная Республика в настоящее время представляет самую масштабную, самую активную и наиболее постоянную угрозу для сетей как государственного, так и частного секторов, и является единственной страной, стремящейся изменить международный порядок", - следует из черновика документа. В нем говорится, что за последнее десятилетие Китай якобы нарастил операции в киберпространстве, в том числе в целях хищения интеллектуальной собственности. Таким образом, по мнению Белого дома, Пекин стремится стать "самым передовым стратегическим конкурентом" Вашингтона, способным угрожать его интересам и доминировать на пространстве передовых технологий, имеющих решающее значение для глобального развития. "Успешно задействовав интернет в качестве основы для наблюдения за состоянием и возможностями в сфере влияния, КНР экспортирует свое видение цифрового авторитаризма, стремясь сформировать глобальный интернет в соответствии со своим видением и поставив тем самым под угрозу права человека за пределами границ своего государства", - утверждается в стратегии по кибербезопасности. Китай ранее неоднократно отвергал обвинения в кибератаках, призывая международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международные правила. В Пекине заявляли, что выявили причастность США к тысячам кибератак на объекты в КНР.

https://ria.ru/20230210/kiberbezopasnost-1851312906.html

https://ria.ru/20221210/kiberataki-1837677933.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, технологии, китай, сша