https://ria.ru/20230302/kherson-1855277542.html

Российские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 02.03.2023

Российские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы нанесли ночью удар по складу с боеприпасами украинских войск в районе села Никольское Херсонской области, уничтожены 5 автомобилей и 15... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T09:54

2023-03-02T09:54

2023-03-02T09:54

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 2 мар – РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли ночью удар по складу с боеприпасами украинских войск в районе села Никольское Херсонской области, уничтожены 5 автомобилей и 15 военнослужащих противника, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Сегодня ночью в районе села Никольское был нанесен артиллерийский удар по складу с боеприпасами одной из бригад ВСУ. Были уничтожены, такие боеприпасы, как ракеты к РСЗО "Град", к гаубицам 2А65 Мста-Б, снаряды для стрельбы из 122-миллиметровых гаубиц Д-30, мины для минометов. Потери противника: 5 единиц автомобильной техники выведены из строя, 15 погибших военных ВСУ, 7 раненых", - рассказал собеседник агентства. Также, по словам источника, накануне российские силы нанесли удар по месту размещения одного из подразделений ВСУ в селе Степановка, входящего в херсонскую городскую агломерацию. "Вчера по пункту дислокации одного из подразделений ВСУ, в районе Степановки был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили 8 единиц автомобильной техники, 18 погибших военных ВСУ, 12 получили ранения", - добавил он.

https://ria.ru/20230301/dobrovoltsy-1855100875.html

херсонская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф