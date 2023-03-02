https://ria.ru/20230302/kherson-1855277542.html
Российские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 02.03.2023
Российские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы нанесли ночью удар по складу с боеприпасами украинских войск в районе села Никольское Херсонской области, уничтожены 5 автомобилей и 15... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T09:54
2023-03-02T09:54
2023-03-02T09:54
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 2 мар – РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли ночью удар по складу с боеприпасами украинских войск в районе села Никольское Херсонской области, уничтожены 5 автомобилей и 15 военнослужащих противника, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Сегодня ночью в районе села Никольское был нанесен артиллерийский удар по складу с боеприпасами одной из бригад ВСУ. Были уничтожены, такие боеприпасы, как ракеты к РСЗО "Град", к гаубицам 2А65 Мста-Б, снаряды для стрельбы из 122-миллиметровых гаубиц Д-30, мины для минометов. Потери противника: 5 единиц автомобильной техники выведены из строя, 15 погибших военных ВСУ, 7 раненых", - рассказал собеседник агентства. Также, по словам источника, накануне российские силы нанесли удар по месту размещения одного из подразделений ВСУ в селе Степановка, входящего в херсонскую городскую агломерацию. "Вчера по пункту дислокации одного из подразделений ВСУ, в районе Степановки был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили 8 единиц автомобильной техники, 18 погибших военных ВСУ, 12 получили ранения", - добавил он.
https://ria.ru/20230301/dobrovoltsy-1855100875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами и технику ВСУ под Херсоном
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 2 мар – РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли ночью удар по складу с боеприпасами украинских войск в районе села Никольское Херсонской области, уничтожены 5 автомобилей и 15 военнослужащих противника, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Сегодня ночью в районе села Никольское был нанесен артиллерийский удар по складу с боеприпасами одной из бригад ВСУ
. Были уничтожены, такие боеприпасы, как ракеты к РСЗО "Град", к гаубицам 2А65 Мста-Б, снаряды для стрельбы из 122-миллиметровых гаубиц Д-30, мины для минометов. Потери противника: 5 единиц автомобильной техники выведены из строя, 15 погибших военных ВСУ, 7 раненых", - рассказал собеседник агентства.
Также, по словам источника, накануне российские силы нанесли удар по месту размещения одного из подразделений ВСУ в селе Степановка, входящего в херсонскую городскую агломерацию.
"Вчера по пункту дислокации одного из подразделений ВСУ, в районе Степановки был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили 8 единиц автомобильной техники, 18 погибших военных ВСУ, 12 получили ранения", - добавил он.
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