https://ria.ru/20230302/kaban-1855253300.html
В Хабаровском крае запретили охоту на кабана из-за снижения его популяции
В Хабаровском крае запретили охоту на кабана из-за снижения его популяции - РИА Новости, 02.03.2023
В Хабаровском крае запретили охоту на кабана из-за снижения его популяции
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал распоряжение о запрете в регионе всех видов охоты на кабана из-за снижения популяции на 75% на фоне африканской РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T03:04
2023-03-02T03:04
2023-03-02T03:20
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал распоряжение о запрете в регионе всех видов охоты на кабана из-за снижения популяции на 75% на фоне африканской чумы свиней.Он отметил, что охота на кабана запрещена с июня 2023 года на три года. "Этих сроков должно хватить, чтобы восполнить численность, которая с 2020 по 2022 год сократилась на 75% (с 15 650 до 3834). Основным фактором снижения стала африканская чума свиней", - отметил губернатор. По его словам, вместе с тем численность тигров в регионе выросла со 105 особей в 2015 году до 140-150 особей в 2022 году. "Поэтому сегодня мы фиксируем увеличение частоты выходов тигра к населенным пунктам в поисках пищи. А это небезопасно для наших людей", - добавил Дегтярев. В январе аналогичный запрет на охоту на кабана ввели в Приморье. Там он действует до 30 сентября 2025 года. Африканская чума свиней (АЧС) - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Она привела к сокращению численности кабанов в дикой природе в Приморье практически в два раза. Ранее генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказывал РИА Новости, что гибель диких кабанов от африканской чумы свиней на Дальнем Востоке приведет к тому, что рост популяции краснокнижного амурского тигра в России приостановится, его численность с 2022 года будет на определенном плато.
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михаил дегтярев, сергей арамилев, хабаровский край, дальний восток, россия
Михаил Дегтярев, Сергей Арамилев, Хабаровский край, Дальний Восток, Россия
В Хабаровском крае запретили охоту на кабана из-за снижения его популяции
В Хабаровском крае запретили охоту на кабана из-за снижения его популяции на 75 процентов
ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости.
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал
распоряжение о запрете в регионе всех видов охоты на кабана из-за снижения популяции на 75% на фоне африканской чумы свиней.
«
"Мною подписано распоряжение о запрете в Хабаровском крае всех видов охоты на кабана, за исключением научных целей. Главная цель запрета – восстановление популяции животного, которое является важным биологическим объектом в экосистеме и источником питания для краснокнижных хищников, в первую очередь, амурского тигра", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что охота на кабана запрещена с июня 2023 года на три года.
"Этих сроков должно хватить, чтобы восполнить численность, которая с 2020 по 2022 год сократилась на 75% (с 15 650 до 3834). Основным фактором снижения стала африканская чума свиней", - отметил губернатор.
По его словам, вместе с тем численность тигров в регионе выросла со 105 особей в 2015 году до 140-150 особей в 2022 году. "Поэтому сегодня мы фиксируем увеличение частоты выходов тигра к населенным пунктам в поисках пищи. А это небезопасно для наших людей", - добавил Дегтярев.
В январе аналогичный запрет на охоту на кабана ввели в Приморье. Там он действует до 30 сентября 2025 года.
Африканская чума свиней (АЧС) - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Она привела к сокращению численности кабанов в дикой природе в Приморье практически в два раза. Ранее генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев
рассказывал РИА Новости, что гибель диких кабанов от африканской чумы свиней на Дальнем Востоке
приведет к тому, что рост популяции краснокнижного амурского тигра в России
приостановится, его численность с 2022 года будет на определенном плато.
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