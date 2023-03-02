https://ria.ru/20230302/ivano-frankovsk-1855244796.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Ивано-Франковске

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Ивано-Франковске - РИА Новости, 02.03.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Ивано-Франковске

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Ивано-Франковске на Украине. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T00:00

2023-03-02T00:00

2023-03-02T00:04

специальная военная операция на украине

ивано-франковск

украина

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрыве в Ивано-Франковске на Украине. "Сообщают о взрыве в Ивано-Франковске", - пишет интернет-издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога там не объявлялась. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230228/vzryv-1854888177.html

ивано-франковск

украина

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ивано-франковск, украина, страна.ua, вооруженные силы рф, в мире