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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Ивано-Франковске - РИА Новости, 02.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:00 02.03.2023 (обновлено: 00:04 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/ivano-frankovsk-1855244796.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Ивано-Франковске
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Ивано-Франковске - РИА Новости, 02.03.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Ивано-Франковске
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Ивано-Франковске на Украине. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T00:00
2023-03-02T00:04
специальная военная операция на украине
ивано-франковск
украина
страна.ua
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрыве в Ивано-Франковске на Украине. "Сообщают о взрыве в Ивано-Франковске", - пишет интернет-издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога там не объявлялась. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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ивано-франковск
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ивано-франковск, украина, страна.ua, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Ивано-Франковск, Украина, Страна.ua, Вооруженные силы РФ, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Ивано-Франковске

"Страна.ua": в Ивано-Франковске прогремел взрыв

© iStock.com / V&G StudioВид на Ивано-Франковск
Вид на Ивано-Франковск - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© iStock.com / V&G Studio
Вид на Ивано-Франковск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрыве в Ивано-Франковске на Украине.
"Сообщают о взрыве в Ивано-Франковске", - пишет интернет-издание "Страна.ua".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога там не объявлялась.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеИвано-ФранковскУкраинаСтрана.uaВооруженные силы РФВ мире
 
 
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