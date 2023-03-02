https://ria.ru/20230302/issledovaniya-1855272318.html
Чернышенко поручил продолжить исследования по межнациональным отношениям
Чернышенко поручил продолжить исследования по межнациональным отношениям - РИА Новости, 02.03.2023
Чернышенко поручил продолжить исследования по межнациональным отношениям
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минобрнауки продолжить реализацию программы научных исследований по межнациональным отношениям и предусмотреть ее... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T09:28
2023-03-02T09:28
2023-03-02T09:34
россия
дмитрий чернышенко
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
юнеско
общество
навигатор абитуриента
университетская наука
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минобрнауки продолжить реализацию программы научных исследований по межнациональным отношениям и предусмотреть ее финансирование, сообщается на сайте кабмина. "По итогам обсуждения программы научных исследований Дмитрием Чернышенко было поручено Минобрнауки продолжить ее реализацию, предусмотрев необходимое финансирование", - говорится в сообщении. В кабмине напомнили, что в рамках программы с 2020 по 2022 годы были проведены исследования по таким направлениям, как этнодемографические процессы в России, адаптация иностранных мигрантов, правовые основы и институты государственной национальной политики, развитие коренных малочисленных народов РФ, молодежь в системе межэтнических отношений и другие. Также было подготовлено более 200 аналитических материалов и рекомендаций, которые направили в органы власти РФ, опубликовано 35 монографий и более 330 статей. "В нашей стране уделяется пристальное внимание вопросам сохранения и развития языков народов России. В условиях санкций и попыток западных стран изолировать Россию успешное проведение Международного десятилетия языков коренных народов приобретает особое значение", – приводятся в сообщении слова Чернышенко. В правительстве РФ напомнили, что подтверждением успешности проведения Международного десятилетия языков коренных народов в условиях санкций и попыток западных стран изолировать Россию является признание на состоявшемся с участием ФАДН России в декабре 2022 года заседании в штаб-квартире ЮНЕСКО вклада России в дело сохранения языков. "В целях популяризации лучших практик России в сфере поддержки языкового многообразия и накопленного опыта Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и ФАДН обеспечить информационное сопровождение работы по проведению Международного десятилетия на информационных ресурсах, ориентированных на зарубежную аудиторию", - заключили в кабмине.
https://ria.ru/20230222/obrazovanie-1853848428.html
https://ria.ru/20230124/nauka-1847022846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий чернышенко, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), юнеско, общество, навигатор абитуриента, университетская наука
Россия, Дмитрий Чернышенко, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), ЮНЕСКО, Общество, Навигатор абитуриента, Университетская наука
Чернышенко поручил продолжить исследования по межнациональным отношениям
Чернышенко поручил продолжить программу исследований по межнациональным отношениям
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минобрнауки продолжить реализацию программы научных исследований по межнациональным отношениям и предусмотреть ее финансирование, сообщается
на сайте кабмина.
"По итогам обсуждения программы научных исследований Дмитрием Чернышенко было поручено Минобрнауки продолжить ее реализацию, предусмотрев необходимое финансирование", - говорится в сообщении.
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В кабмине напомнили, что в рамках программы с 2020 по 2022 годы были проведены исследования по таким направлениям, как этнодемографические процессы в России, адаптация иностранных мигрантов, правовые основы и институты государственной национальной политики, развитие коренных малочисленных народов РФ, молодежь в системе межэтнических отношений и другие. Также было подготовлено более 200 аналитических материалов и рекомендаций, которые направили в органы власти РФ, опубликовано 35 монографий и более 330 статей.
"В нашей стране уделяется пристальное внимание вопросам сохранения и развития языков народов России. В условиях санкций и попыток западных стран изолировать Россию успешное проведение Международного десятилетия языков коренных народов приобретает особое значение", – приводятся в сообщении слова Чернышенко.
В правительстве РФ напомнили, что подтверждением успешности проведения Международного десятилетия языков коренных народов в условиях санкций и попыток западных стран изолировать Россию является признание на состоявшемся с участием ФАДН
России в декабре 2022 года заседании в штаб-квартире ЮНЕСКО
вклада России в дело сохранения языков.
"В целях популяризации лучших практик России в сфере поддержки языкового многообразия и накопленного опыта Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и ФАДН обеспечить информационное сопровождение работы по проведению Международного десятилетия на информационных ресурсах, ориентированных на зарубежную аудиторию", - заключили в кабмине.
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