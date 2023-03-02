https://ria.ru/20230302/issledovaniya-1855272318.html

Чернышенко поручил продолжить исследования по межнациональным отношениям

Чернышенко поручил продолжить исследования по межнациональным отношениям - РИА Новости, 02.03.2023

Чернышенко поручил продолжить исследования по межнациональным отношениям

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минобрнауки продолжить реализацию программы научных исследований по межнациональным отношениям и предусмотреть ее... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T09:28

2023-03-02T09:28

2023-03-02T09:34

россия

дмитрий чернышенко

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

юнеско

общество

навигатор абитуриента

университетская наука

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минобрнауки продолжить реализацию программы научных исследований по межнациональным отношениям и предусмотреть ее финансирование, сообщается на сайте кабмина. "По итогам обсуждения программы научных исследований Дмитрием Чернышенко было поручено Минобрнауки продолжить ее реализацию, предусмотрев необходимое финансирование", - говорится в сообщении. В кабмине напомнили, что в рамках программы с 2020 по 2022 годы были проведены исследования по таким направлениям, как этнодемографические процессы в России, адаптация иностранных мигрантов, правовые основы и институты государственной национальной политики, развитие коренных малочисленных народов РФ, молодежь в системе межэтнических отношений и другие. Также было подготовлено более 200 аналитических материалов и рекомендаций, которые направили в органы власти РФ, опубликовано 35 монографий и более 330 статей. "В нашей стране уделяется пристальное внимание вопросам сохранения и развития языков народов России. В условиях санкций и попыток западных стран изолировать Россию успешное проведение Международного десятилетия языков коренных народов приобретает особое значение", – приводятся в сообщении слова Чернышенко. В правительстве РФ напомнили, что подтверждением успешности проведения Международного десятилетия языков коренных народов в условиях санкций и попыток западных стран изолировать Россию является признание на состоявшемся с участием ФАДН России в декабре 2022 года заседании в штаб-квартире ЮНЕСКО вклада России в дело сохранения языков. "В целях популяризации лучших практик России в сфере поддержки языкового многообразия и накопленного опыта Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и ФАДН обеспечить информационное сопровождение работы по проведению Международного десятилетия на информационных ресурсах, ориентированных на зарубежную аудиторию", - заключили в кабмине.

https://ria.ru/20230222/obrazovanie-1853848428.html

https://ria.ru/20230124/nauka-1847022846.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, дмитрий чернышенко, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), юнеско, общество, навигатор абитуриента, университетская наука