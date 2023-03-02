https://ria.ru/20230302/interaktiv-1855300418.html

Бочкарев: на БКЛ использовали интерактивное управление параметрами проходки

Бочкарев: на БКЛ использовали интерактивное управление параметрами проходки - РИА Новости, 02.03.2023

Бочкарев: на БКЛ использовали интерактивное управление параметрами проходки

При прокладке восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро широко применялось научно-техническое сопровождение строительства и... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:21

2023-03-02T11:21

2023-03-02T11:21

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. При прокладке восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро широко применялось научно-техническое сопровождение строительства и интерактивное управление проходкой, инновация стала победителем конкурса передовых технологий Тоннельной ассоциации России, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Возведение станции "Печатники" и двухпутного перегонного тоннеля до станции "Нагатинский Затон" велось в сложных инженерно-геологических условиях: рядом с действующей станцией "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии и рекой Нищенка. При сооружении тоннелей проводились геодезические наблюдения за деформациями дневной поверхности и георадиолокационное обследование с целью выявить протечки из коллектора, в который заключена река Нищенка", – приводит пресс-служба стройкомплекса Москвы его слова. Как указал Бочкарев, обследование с использованием низкочастотного георадара велось перед началом строительства и после завершения тоннелепроходки, при этом сигналов о наличии протечек не было зафиксировано. Кроме того, в зоне пересечения тоннелей метро проводилась оценка состояния грунтового массива по технологии радиоволновой геоинтроскопии, которая позволяет фиксировать изменения электрических характеристик среды в пространстве между действующими и строящимися тоннелями. Также при сооружении тоннелей проводилось интерактивное управление параметрами работы тоннелепроходческих комплексов. В частности, в режиме реального времени корректировалось давление пригруза щита, что позволило минимизировать осадку грунта. "Применение научных методов геотехнического контроля позволило обеспечить конструктивную надежность и дальнейшую безопасную эксплуатацию сооружений станции "Печатники" БКЛ, станции салатовой ветки и коллектора реки Нищенки и при этом обойтись без привлечения дополнительных ресурсов, а также избежать увеличения сроков строительства", - отмечается в сообщении. В среду в Москве полностью запустили движение по БКЛ, открыв последней участок кольца. В его составе девять станций: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

https://ria.ru/20230301/bkl-1855162490.html

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москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы