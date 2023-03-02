Рейтинг@Mail.ru
Бочкарев: на БКЛ использовали интерактивное управление параметрами проходки - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/interaktiv-1855300418.html
Бочкарев: на БКЛ использовали интерактивное управление параметрами проходки
Бочкарев: на БКЛ использовали интерактивное управление параметрами проходки - РИА Новости, 02.03.2023
Бочкарев: на БКЛ использовали интерактивное управление параметрами проходки
При прокладке восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро широко применялось научно-техническое сопровождение строительства и... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:21
2023-03-02T11:21
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855304864_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_03bdd2c5a0703a79e7d42203e2f74809.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. При прокладке восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро широко применялось научно-техническое сопровождение строительства и интерактивное управление проходкой, инновация стала победителем конкурса передовых технологий Тоннельной ассоциации России, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Возведение станции "Печатники" и двухпутного перегонного тоннеля до станции "Нагатинский Затон" велось в сложных инженерно-геологических условиях: рядом с действующей станцией "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии и рекой Нищенка. При сооружении тоннелей проводились геодезические наблюдения за деформациями дневной поверхности и георадиолокационное обследование с целью выявить протечки из коллектора, в который заключена река Нищенка", – приводит пресс-служба стройкомплекса Москвы его слова. Как указал Бочкарев, обследование с использованием низкочастотного георадара велось перед началом строительства и после завершения тоннелепроходки, при этом сигналов о наличии протечек не было зафиксировано. Кроме того, в зоне пересечения тоннелей метро проводилась оценка состояния грунтового массива по технологии радиоволновой геоинтроскопии, которая позволяет фиксировать изменения электрических характеристик среды в пространстве между действующими и строящимися тоннелями. Также при сооружении тоннелей проводилось интерактивное управление параметрами работы тоннелепроходческих комплексов. В частности, в режиме реального времени корректировалось давление пригруза щита, что позволило минимизировать осадку грунта. "Применение научных методов геотехнического контроля позволило обеспечить конструктивную надежность и дальнейшую безопасную эксплуатацию сооружений станции "Печатники" БКЛ, станции салатовой ветки и коллектора реки Нищенки и при этом обойтись без привлечения дополнительных ресурсов, а также избежать увеличения сроков строительства", - отмечается в сообщении. В среду в Москве полностью запустили движение по БКЛ, открыв последней участок кольца. В его составе девять станций: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".
https://ria.ru/20230301/bkl-1855162490.html
https://ria.ru/20230301/svyaz-1855144307.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855304864_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_ab38f8e7aee9763c8827a8f0a68010d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Москва, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев: на БКЛ использовали интерактивное управление параметрами проходки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОткрытие Большой кольцевой линии московского метро
Открытие Большой кольцевой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Открытие Большой кольцевой линии московского метро
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. При прокладке восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро широко применялось научно-техническое сопровождение строительства и интерактивное управление проходкой, инновация стала победителем конкурса передовых технологий Тоннельной ассоциации России, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Возведение станции "Печатники" и двухпутного перегонного тоннеля до станции "Нагатинский Затон" велось в сложных инженерно-геологических условиях: рядом с действующей станцией "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии и рекой Нищенка. При сооружении тоннелей проводились геодезические наблюдения за деформациями дневной поверхности и георадиолокационное обследование с целью выявить протечки из коллектора, в который заключена река Нищенка", – приводит пресс-служба стройкомплекса Москвы его слова.
Как указал Бочкарев, обследование с использованием низкочастотного георадара велось перед началом строительства и после завершения тоннелепроходки, при этом сигналов о наличии протечек не было зафиксировано.
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия Большой кольцевой линии Московского метро - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
БКЛ окупила себя во время строительства, заявил Собянин
1 марта, 16:40
Кроме того, в зоне пересечения тоннелей метро проводилась оценка состояния грунтового массива по технологии радиоволновой геоинтроскопии, которая позволяет фиксировать изменения электрических характеристик среды в пространстве между действующими и строящимися тоннелями.
Также при сооружении тоннелей проводилось интерактивное управление параметрами работы тоннелепроходческих комплексов. В частности, в режиме реального времени корректировалось давление пригруза щита, что позволило минимизировать осадку грунта.
"Применение научных методов геотехнического контроля позволило обеспечить конструктивную надежность и дальнейшую безопасную эксплуатацию сооружений станции "Печатники" БКЛ, станции салатовой ветки и коллектора реки Нищенки и при этом обойтись без привлечения дополнительных ресурсов, а также избежать увеличения сроков строительства", - отмечается в сообщении.
В среду в Москве полностью запустили движение по БКЛ, открыв последней участок кольца. В его составе девять станций: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".
Панно на станции Сокольники Большой кольцевой линии Московского метро - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
На пяти станциях БКЛ в Москве будет работать пилотная сеть 5G
1 марта, 16:00
 
Андрей БочкаревМоскваСтройкомплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала