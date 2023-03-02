https://ria.ru/20230302/initsiativy-1855436609.html
Андрей Луценко: депутаты Северо-Запада поддержали вологодские инициативы
Андрей Луценко: депутаты Северо-Запада поддержали вологодские инициативы - РИА Новости, 02.03.2023
Андрей Луценко: депутаты Северо-Запада поддержали вологодские инициативы
Комитет Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по образованию, науке и высшей школе поддержал инициативы депутатов Вологодской области об унификации... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:12
2023-03-02T17:12
2023-03-02T17:12
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
россия
законодательное собрание вологодской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814893928_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_0236c483b1210cb81d11dcee47ea649b.jpg
ВОЛОГДА, 2 мар – РИА Новости. Комитет Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по образованию, науке и высшей школе поддержал инициативы депутатов Вологодской области об унификации оплаты медосмотр студентов и выплате компенсаций за работу на государственной итоговой аттестации (ГИА, сообщил председатель регионального Законодательного собрания Андрей Луценко.Заседание комиссии прошло в четверг на базе Заксобрания Вологодской области.Как отмечалось на заседании, перед прохождением производственной практики в ряде случаев учащимся необходимо заключение врачебной комиссии. Медосмотр старшеклассников проводится в рамках государственной и территориальной программ госгарантий бесплатного оказания медпомощи, однако вопрос финансирования осмотров для студентов училищ и колледжей регионы решают по-разному. Так, в Вологодской, Калининградской, Новгородской областях и Республике Карелия студенты проходят медосмотры за свой счёт. В Псковской, Мурманской и Архангельской областях эти затраты финансируются из региональных бюджетов, а в Ленобласти расходы заложены в территориальную программу."Считаем, что в этом вопросе необходимо прийти к единому подходу. Мы вышли с предложением обратиться к председателю правительства РФ с просьбой урегулировать этот вопрос на федеральном уровне. В нашем регионе, как и в ряде других, действует программа "Профессионалитет". Практики у студентов стало больше, при этом предприятия строго требуют прохождения медосмотров. Наша инициатива очень своевременна и для развития образования, и в плане поддержки студентов", - приводит слова Луценко пресс-служба Заксобрания.Вторая инициатива вологодских депутатов направлена на решение проблемы выплаты компенсации непедагогическим работникам, которые участвуют в проведении ГИА.В настоящее время компенсация за подготовку и проведение аттестации в школах выплачивается только педагогическим работникам. Однако на практике к этой работе привлекаются также работники инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и медицинских подразделений. "Коллеги из регионов Северо-Запада поддержали инициативу вологжан о включении всех специалистов, обслуживающих ГИА, в перечень тех, кто получает такую выплату", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230203/lutsenko-1849441931.html
вологодская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814893928_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_0d54da3a0342b7d032b37dc25696259b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, андрей луценко, россия, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Россия, Законодательное Собрание Вологодской области
ВОЛОГДА, 2 мар – РИА Новости. Комитет Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по образованию, науке и высшей школе поддержал инициативы депутатов Вологодской области об унификации оплаты медосмотр студентов и выплате компенсаций за работу на государственной итоговой аттестации (ГИА, сообщил председатель регионального Законодательного собрания Андрей Луценко.
Заседание комиссии прошло в четверг на базе Заксобрания Вологодской области.
Как отмечалось на заседании, перед прохождением производственной практики в ряде случаев учащимся необходимо заключение врачебной комиссии. Медосмотр старшеклассников проводится в рамках государственной и территориальной программ госгарантий бесплатного оказания медпомощи, однако вопрос финансирования осмотров для студентов училищ и колледжей регионы решают по-разному. Так, в Вологодской, Калининградской, Новгородской областях
и Республике Карелия
студенты проходят медосмотры за свой счёт. В Псковской, Мурманской и Архангельской областях
эти затраты финансируются из региональных бюджетов, а в Ленобласти расходы заложены в территориальную программу.
"Считаем, что в этом вопросе необходимо прийти к единому подходу. Мы вышли с предложением обратиться к председателю правительства РФ с просьбой урегулировать этот вопрос на федеральном уровне. В нашем регионе, как и в ряде других, действует программа "Профессионалитет". Практики у студентов стало больше, при этом предприятия строго требуют прохождения медосмотров. Наша инициатива очень своевременна и для развития образования, и в плане поддержки студентов", - приводит слова Луценко пресс-служба Заксобрания.
Луценко: вологодские депутаты оперативно реагируют на сигналы бизнеса
Вторая инициатива вологодских депутатов направлена на решение проблемы выплаты компенсации непедагогическим работникам, которые участвуют в проведении ГИА.
В настоящее время компенсация за подготовку и проведение аттестации в школах выплачивается только педагогическим работникам. Однако на практике к этой работе привлекаются также работники инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и медицинских подразделений. "Коллеги из регионов Северо-Запада поддержали инициативу вологжан о включении всех специалистов, обслуживающих ГИА, в перечень тех, кто получает такую выплату", - отметили в пресс-службе.