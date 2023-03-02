https://ria.ru/20230302/initsiativy-1855436609.html

Андрей Луценко: депутаты Северо-Запада поддержали вологодские инициативы

Андрей Луценко: депутаты Северо-Запада поддержали вологодские инициативы - РИА Новости, 02.03.2023

Андрей Луценко: депутаты Северо-Запада поддержали вологодские инициативы

Комитет Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по образованию, науке и высшей школе поддержал инициативы депутатов Вологодской области об унификации... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T17:12

2023-03-02T17:12

2023-03-02T17:12

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андрей луценко

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ВОЛОГДА, 2 мар – РИА Новости. Комитет Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по образованию, науке и высшей школе поддержал инициативы депутатов Вологодской области об унификации оплаты медосмотр студентов и выплате компенсаций за работу на государственной итоговой аттестации (ГИА, сообщил председатель регионального Законодательного собрания Андрей Луценко.Заседание комиссии прошло в четверг на базе Заксобрания Вологодской области.Как отмечалось на заседании, перед прохождением производственной практики в ряде случаев учащимся необходимо заключение врачебной комиссии. Медосмотр старшеклассников проводится в рамках государственной и территориальной программ госгарантий бесплатного оказания медпомощи, однако вопрос финансирования осмотров для студентов училищ и колледжей регионы решают по-разному. Так, в Вологодской, Калининградской, Новгородской областях и Республике Карелия студенты проходят медосмотры за свой счёт. В Псковской, Мурманской и Архангельской областях эти затраты финансируются из региональных бюджетов, а в Ленобласти расходы заложены в территориальную программу."Считаем, что в этом вопросе необходимо прийти к единому подходу. Мы вышли с предложением обратиться к председателю правительства РФ с просьбой урегулировать этот вопрос на федеральном уровне. В нашем регионе, как и в ряде других, действует программа "Профессионалитет". Практики у студентов стало больше, при этом предприятия строго требуют прохождения медосмотров. Наша инициатива очень своевременна и для развития образования, и в плане поддержки студентов", - приводит слова Луценко пресс-служба Заксобрания.Вторая инициатива вологодских депутатов направлена на решение проблемы выплаты компенсации непедагогическим работникам, которые участвуют в проведении ГИА.В настоящее время компенсация за подготовку и проведение аттестации в школах выплачивается только педагогическим работникам. Однако на практике к этой работе привлекаются также работники инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и медицинских подразделений. "Коллеги из регионов Северо-Запада поддержали инициативу вологжан о включении всех специалистов, обслуживающих ГИА, в перечень тех, кто получает такую выплату", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230203/lutsenko-1849441931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, россия, законодательное собрание вологодской области