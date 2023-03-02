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Мелони: Индия может сыграть центральную роль в переговорах по Украине - РИА Новости, 02.03.2023
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12:01 02.03.2023 (обновлено: 12:02 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/indiya-1855317468.html
Мелони: Индия может сыграть центральную роль в переговорах по Украине
Мелони: Индия может сыграть центральную роль в переговорах по Украине - РИА Новости, 02.03.2023
Мелони: Индия может сыграть центральную роль в переговорах по Украине
Индия в качестве председателя "Большой двадцатки" может сыграть центральную роль в урегулировании по Украине, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:01
2023-03-02T12:02
в мире
индия
италия
украина
джорджа мелони
большая двадцатка
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РИМ, 2 мар – РИА Новости. Индия в качестве председателя "Большой двадцатки" может сыграть центральную роль в урегулировании по Украине, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. "Премьер-министр (Нарендра) Моди хорошо знает позицию Италии, полностью поддерживающей суверенитет и территориальную целостность Украины, и я думаю, что мы оба разделяем надежду, что Индия как председатель G20 может сыграть центральную роль в содействии переговорам", - заявила она после встречи с индийским коллегой. Трансляцию их выступлений перед прессой вели итальянские новостные телеканалы. По словам Мелони, председательство Индонезии в G20 в прошлом году позволило сохранять единство многостороннего формата в итоговом документе, в связи с чем Индия может рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны Италии.
https://ria.ru/20230224/reshenie-1854146949.html
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в мире, индия, италия, украина, джорджа мелони, большая двадцатка
В мире, Индия, Италия, Украина, Джорджа Мелони, Большая двадцатка
Мелони: Индия может сыграть центральную роль в переговорах по Украине

Премьер Италии Мелони: Индия может сыграть центральную роль в переговорах по Украине

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 2 мар – РИА Новости. Индия в качестве председателя "Большой двадцатки" может сыграть центральную роль в урегулировании по Украине, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
"Премьер-министр (Нарендра) Моди хорошо знает позицию Италии, полностью поддерживающей суверенитет и территориальную целостность Украины, и я думаю, что мы оба разделяем надежду, что Индия как председатель G20 может сыграть центральную роль в содействии переговорам", - заявила она после встречи с индийским коллегой. Трансляцию их выступлений перед прессой вели итальянские новостные телеканалы.
По словам Мелони, председательство Индонезии в G20 в прошлом году позволило сохранять единство многостороннего формата в итоговом документе, в связи с чем Индия может рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны Италии.
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В миреИндияИталияУкраинаДжорджа МелониБольшая двадцатка
 
 
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