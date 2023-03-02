https://ria.ru/20230302/indiya-1855317468.html
Мелони: Индия может сыграть центральную роль в переговорах по Украине
Мелони: Индия может сыграть центральную роль в переговорах по Украине - РИА Новости, 02.03.2023
Мелони: Индия может сыграть центральную роль в переговорах по Украине
Индия в качестве председателя "Большой двадцатки" может сыграть центральную роль в урегулировании по Украине, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:01
2023-03-02T12:01
2023-03-02T12:02
в мире
индия
италия
украина
джорджа мелони
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826706348_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_96d6660f6c664a36eee64c6b56f7f6e9.jpg
РИМ, 2 мар – РИА Новости. Индия в качестве председателя "Большой двадцатки" может сыграть центральную роль в урегулировании по Украине, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. "Премьер-министр (Нарендра) Моди хорошо знает позицию Италии, полностью поддерживающей суверенитет и территориальную целостность Украины, и я думаю, что мы оба разделяем надежду, что Индия как председатель G20 может сыграть центральную роль в содействии переговорам", - заявила она после встречи с индийским коллегой. Трансляцию их выступлений перед прессой вели итальянские новостные телеканалы. По словам Мелони, председательство Индонезии в G20 в прошлом году позволило сохранять единство многостороннего формата в итоговом документе, в связи с чем Индия может рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны Италии.
https://ria.ru/20230224/reshenie-1854146949.html
индия
италия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826706348_327:0:2940:1960_1920x0_80_0_0_b965bad207b12e269902444eceecb10a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, италия, украина, джорджа мелони, большая двадцатка
В мире, Индия, Италия, Украина, Джорджа Мелони, Большая двадцатка
Мелони: Индия может сыграть центральную роль в переговорах по Украине
Премьер Италии Мелони: Индия может сыграть центральную роль в переговорах по Украине