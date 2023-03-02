https://ria.ru/20230302/indiya-1855317468.html

Мелони: Индия может сыграть центральную роль в переговорах по Украине

Мелони: Индия может сыграть центральную роль в переговорах по Украине - РИА Новости, 02.03.2023

Мелони: Индия может сыграть центральную роль в переговорах по Украине

Индия в качестве председателя "Большой двадцатки" может сыграть центральную роль в урегулировании по Украине, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:01

2023-03-02T12:01

2023-03-02T12:02

в мире

индия

италия

украина

джорджа мелони

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РИМ, 2 мар – РИА Новости. Индия в качестве председателя "Большой двадцатки" может сыграть центральную роль в урегулировании по Украине, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. "Премьер-министр (Нарендра) Моди хорошо знает позицию Италии, полностью поддерживающей суверенитет и территориальную целостность Украины, и я думаю, что мы оба разделяем надежду, что Индия как председатель G20 может сыграть центральную роль в содействии переговорам", - заявила она после встречи с индийским коллегой. Трансляцию их выступлений перед прессой вели итальянские новостные телеканалы. По словам Мелони, председательство Индонезии в G20 в прошлом году позволило сохранять единство многостороннего формата в итоговом документе, в связи с чем Индия может рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны Италии.

https://ria.ru/20230224/reshenie-1854146949.html

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Екатерина Зайцева

в мире, индия, италия, украина, джорджа мелони, большая двадцатка