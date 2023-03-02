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Военным в ДНР будут оформлять российские паспорта без очереди - РИА Новости, 02.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:35 02.03.2023 (обновлено: 09:36 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/grazhdanstvo-1855273869.html
Военным в ДНР будут оформлять российские паспорта без очереди
Военным в ДНР будут оформлять российские паспорта без очереди - РИА Новости, 02.03.2023
Военным в ДНР будут оформлять российские паспорта без очереди
Военнослужащим Донецкой народной республики будут оформлять документы на получение российских паспортов в приоритетном порядке - без очереди, сообщил врио главы РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T09:35
2023-03-02T09:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
донбасс
россия
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ДОНЕЦК, 2 мар – РИА Новости. Военнослужащим Донецкой народной республики будут оформлять документы на получение российских паспортов в приоритетном порядке - без очереди, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Не раз сталкивался, когда при встречах бойцы просили помочь ускорить подачу документов на российский паспорт в миграционной службе – им приходится в увольнении тратить на очереди целый день", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. По его словам, в ведомствах знают об этой проблеме и делают все возможное для ускорения процесса. "Наши военнослужащие точно заслужили, чтобы их принимали в приоритетном порядке. И этот вопрос уже решен. Дано распоряжение всем отделениям миграционной службы, а также МРЭО при наличии военного билета принимать без очереди", - отметил Пушилин, поблагодарив МВД за "быстрое выполнение поручения".
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донецкая народная республика, денис пушилин, донбасс, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Донбасс, Россия
Военным в ДНР будут оформлять российские паспорта без очереди

Врио главы республики Пушилин: военным ДНР будут оформлять российские паспорта без очереди

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Российский паспорт. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 мар – РИА Новости. Военнослужащим Донецкой народной республики будут оформлять документы на получение российских паспортов в приоритетном порядке - без очереди, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Не раз сталкивался, когда при встречах бойцы просили помочь ускорить подачу документов на российский паспорт в миграционной службе – им приходится в увольнении тратить на очереди целый день", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.
По его словам, в ведомствах знают об этой проблеме и делают все возможное для ускорения процесса.
"Наши военнослужащие точно заслужили, чтобы их принимали в приоритетном порядке. И этот вопрос уже решен. Дано распоряжение всем отделениям миграционной службы, а также МРЭО при наличии военного билета принимать без очереди", - отметил Пушилин, поблагодарив МВД за "быстрое выполнение поручения".
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДонбассРоссия
 
 
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