https://ria.ru/20230302/grazhdanstvo-1855273869.html

Военным в ДНР будут оформлять российские паспорта без очереди

Военным в ДНР будут оформлять российские паспорта без очереди - РИА Новости, 02.03.2023

Военным в ДНР будут оформлять российские паспорта без очереди

Военнослужащим Донецкой народной республики будут оформлять документы на получение российских паспортов в приоритетном порядке - без очереди, сообщил врио главы РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T09:35

2023-03-02T09:35

2023-03-02T09:36

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

донбасс

россия

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ДОНЕЦК, 2 мар – РИА Новости. Военнослужащим Донецкой народной республики будут оформлять документы на получение российских паспортов в приоритетном порядке - без очереди, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Не раз сталкивался, когда при встречах бойцы просили помочь ускорить подачу документов на российский паспорт в миграционной службе – им приходится в увольнении тратить на очереди целый день", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. По его словам, в ведомствах знают об этой проблеме и делают все возможное для ускорения процесса. "Наши военнослужащие точно заслужили, чтобы их принимали в приоритетном порядке. И этот вопрос уже решен. Дано распоряжение всем отделениям миграционной службы, а также МРЭО при наличии военного билета принимать без очереди", - отметил Пушилин, поблагодарив МВД за "быстрое выполнение поручения".

https://ria.ru/20230224/grazhdanstvo-1854158810.html

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, денис пушилин, донбасс, россия