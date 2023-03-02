https://ria.ru/20230302/grazhdanstvo-1855273869.html
Военным в ДНР будут оформлять российские паспорта без очереди
Военным в ДНР будут оформлять российские паспорта без очереди - РИА Новости, 02.03.2023
Военным в ДНР будут оформлять российские паспорта без очереди
Военнослужащим Донецкой народной республики будут оформлять документы на получение российских паспортов в приоритетном порядке - без очереди, сообщил врио главы РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T09:35
2023-03-02T09:35
2023-03-02T09:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
донбасс
россия
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ДОНЕЦК, 2 мар – РИА Новости. Военнослужащим Донецкой народной республики будут оформлять документы на получение российских паспортов в приоритетном порядке - без очереди, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Не раз сталкивался, когда при встречах бойцы просили помочь ускорить подачу документов на российский паспорт в миграционной службе – им приходится в увольнении тратить на очереди целый день", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. По его словам, в ведомствах знают об этой проблеме и делают все возможное для ускорения процесса. "Наши военнослужащие точно заслужили, чтобы их принимали в приоритетном порядке. И этот вопрос уже решен. Дано распоряжение всем отделениям миграционной службы, а также МРЭО при наличии военного билета принимать без очереди", - отметил Пушилин, поблагодарив МВД за "быстрое выполнение поручения".
https://ria.ru/20230224/grazhdanstvo-1854158810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, донбасс, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Донбасс, Россия
Военным в ДНР будут оформлять российские паспорта без очереди
Врио главы республики Пушилин: военным ДНР будут оформлять российские паспорта без очереди
ДОНЕЦК, 2 мар – РИА Новости.
Военнослужащим Донецкой народной республики будут оформлять документы на получение российских паспортов в приоритетном порядке - без очереди, сообщил
врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Не раз сталкивался, когда при встречах бойцы просили помочь ускорить подачу документов на российский паспорт в миграционной службе – им приходится в увольнении тратить на очереди целый день", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.
По его словам, в ведомствах знают об этой проблеме и делают все возможное для ускорения процесса.
"Наши военнослужащие точно заслужили, чтобы их принимали в приоритетном порядке. И этот вопрос уже решен. Дано распоряжение всем отделениям миграционной службы, а также МРЭО при наличии военного билета принимать без очереди", - отметил Пушилин, поблагодарив МВД за "быстрое выполнение поручения".
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