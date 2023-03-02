https://ria.ru/20230302/gosdolg-1855460092.html

Силуанов назвал низкий уровень госдолга преимуществом

Силуанов назвал низкий уровень госдолга преимуществом - РИА Новости, 02.03.2023

Силуанов назвал низкий уровень госдолга преимуществом

Низкий уровень госдолга РФ – это преимущество, которое позволит в будущем при необходимости провести новые заимствования для финансирования расходов бюджета,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T18:19

2023-03-02T18:19

2023-03-02T18:19

экономика

цены на нефть

россия

антон силуанов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583802076_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_d288dd763dcc9fcf9db84ff649bc46df.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Низкий уровень госдолга РФ – это преимущество, которое позволит в будущем при необходимости провести новые заимствования для финансирования расходов бюджета, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "Мы проводили ответственную бюджетную политику... это и низкий долг. У нас долг на начало текущего года составил 15,1% ВВП. И это наше преимущество, которое дает нам возможность маневра с точки зрения операций на финансовом рынке, и возможности для заимствования, финансирования расходов бюджета в будущем", – сказал Силуанов в интервью телеканалу RT. Объем внешнего госдолга России в 2022 году сократился впервые за три года и составил 4,039 триллиона рублей, подсчитало РИА Новости на основе предоставленных Счетной палатой данных. Согласно расчетам агентства, впервые за три года объем внешнего госдолга РФ сократился: по итогам 2019 года он составил 3,395 триллиона рублей, 2020 года - 4,189 триллиона рублей, в 2021 году - 4,435 триллиона рублей, а в 2022 году - 4,039 триллиона рублей.

https://ria.ru/20230221/ekonomika-1853394230.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, антон силуанов