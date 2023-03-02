https://ria.ru/20230302/gosdolg-1855460092.html
Силуанов назвал низкий уровень госдолга преимуществом
Силуанов назвал низкий уровень госдолга преимуществом - РИА Новости, 02.03.2023
Силуанов назвал низкий уровень госдолга преимуществом
Низкий уровень госдолга РФ – это преимущество, которое позволит в будущем при необходимости провести новые заимствования для финансирования расходов бюджета,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:19
2023-03-02T18:19
2023-03-02T18:19
экономика
цены на нефть
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Низкий уровень госдолга РФ – это преимущество, которое позволит в будущем при необходимости провести новые заимствования для финансирования расходов бюджета, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "Мы проводили ответственную бюджетную политику... это и низкий долг. У нас долг на начало текущего года составил 15,1% ВВП. И это наше преимущество, которое дает нам возможность маневра с точки зрения операций на финансовом рынке, и возможности для заимствования, финансирования расходов бюджета в будущем", – сказал Силуанов в интервью телеканалу RT. Объем внешнего госдолга России в 2022 году сократился впервые за три года и составил 4,039 триллиона рублей, подсчитало РИА Новости на основе предоставленных Счетной палатой данных. Согласно расчетам агентства, впервые за три года объем внешнего госдолга РФ сократился: по итогам 2019 года он составил 3,395 триллиона рублей, 2020 года - 4,189 триллиона рублей, в 2021 году - 4,435 триллиона рублей, а в 2022 году - 4,039 триллиона рублей.
https://ria.ru/20230221/ekonomika-1853394230.html
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экономика, цены на нефть, россия, антон силуанов
Экономика, Цены на нефть, Россия, Антон Силуанов
Силуанов назвал низкий уровень госдолга преимуществом
Министр финансов Силуанов назвал низкий уровень госдолга России преимуществом
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Низкий уровень госдолга РФ – это преимущество, которое позволит в будущем при необходимости провести новые заимствования для финансирования расходов бюджета, заявил
министр финансов России Антон Силуанов.
"Мы проводили ответственную бюджетную политику... это и низкий долг. У нас долг на начало текущего года составил 15,1% ВВП. И это наше преимущество, которое дает нам возможность маневра с точки зрения операций на финансовом рынке, и возможности для заимствования, финансирования расходов бюджета в будущем", – сказал Силуанов в интервью телеканалу RT.
Объем внешнего госдолга России в 2022 году сократился впервые за три года и составил 4,039 триллиона рублей, подсчитало РИА Новости на основе предоставленных Счетной палатой данных.
Согласно расчетам агентства, впервые за три года объем внешнего госдолга РФ сократился: по итогам 2019 года он составил 3,395 триллиона рублей, 2020 года - 4,189 триллиона рублей, в 2021 году - 4,435 триллиона рублей, а в 2022 году - 4,039 триллиона рублей.
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