https://ria.ru/20230302/gosdolg-1855252366.html

Объем внешнего госдолга России сократился впервые за три года

Объем внешнего госдолга России сократился впервые за три года - РИА Новости, 02.03.2023

Объем внешнего госдолга России сократился впервые за три года

Объем внешнего госдолга России в прошлом году уменьшился впервые за три года, составив 4,039 триллиона рублей, подсчитало РИА Новости на основе информации,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T02:51

2023-03-02T02:51

2023-03-02T02:53

россия

экономика

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Объем внешнего госдолга России в прошлом году уменьшился впервые за три года, составив 4,039 триллиона рублей, подсчитало РИА Новости на основе информации, полученной от Счетной палаты. По итогам 2019 года госдолг составлял 3,395 триллиона рублей, 2020 года — 4,189 триллиона рублей, в 2021 году — 4,435 триллиона рублей, а в 2022 году — 4,039 триллиона рублей. В то же время, как сообщили РИА Новости в Счетной палате, объем общего госдолга в 2022 году составил 22,82 триллиона рублей, а его доля относительно ВВП упала на один процентный пункт до 17,1%.Как сообщили РИА Новости в Счетной палате, объем внутреннего госдолга по итогам года составил 18,78 миллиарда рублей, объем внешнего госдолга — 4 038,6 миллиарда рублей, в том числе по госгарантиям – 1 381,9 миллиарда рублей.Данные цифры, отметили аудиторы, соответствуют "норме". С учетом резервов госдолг находится на безопасном уровне, его соотношение к ВВП является наименьшим среди всех стран-членов G20. При этом безопасным, пояснили в Счетной палате, является уровень госдолга в пределах до 20% ВВП. В ведомстве также напомнили, что в ряде развитых стран уровень госдолга превышает 100% ВВП, не влияя серьезным образом на устойчивость их экономик.Согласно текущему закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, в 2023-2025 годах ожидается рост объема государственного долга России. По итогам 2023 года его объем составит около 25,369 триллиона рублей, 2024 года – 27,679 триллиона рублей, 2025 года – 29,94 триллиона рублей. При этом в общем объеме госдолга доля внутреннего долга в 2023 году составит 81,6%, в 2024 году — 82,4%, в 2025 году — 83,5%. В результате в предстоящем трехлетнем периоде объем госдолга России сохранится на безопасном уровне (менее 20% ВВП).Верхний предел внутреннего госдолга долга РФ на 1 января 2024 года составит около 20,697 триллиона рублей, внешнего - 66,6 миллиарда долларов, или 63,4 миллиарда евро; на 1 января 2025 года – 22,804 триллиона рублей и 68,1 миллиарда долларов (или 63,1 миллиарда евро) соответственно; на 1 января 2026 года – 24,994 триллиона рублей и 68 миллиардов долларов (или 61,2 миллиарда евро).

https://ria.ru/20230228/ekonomika-1854903443.html

https://ria.ru/20230113/gosdolg-1844752771.html

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