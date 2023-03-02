Парламент Венгрии перенес голосование о приеме Финляндии и Швеции в НАТО
Парламент Венгрии перенес голосование о ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО
© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 2 мар - РИА Новости. Парламент Венгрии перенес голосование о ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО на неделю с 20 марта, следует из расписания заседаний, размещенного на сайте национального собрания.
Ранее предварительное обсуждение на парламентской комиссии по иностранным делам состоялось 1 марта, голосование в парламенте Венгрии по вопросу ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО могло состояться с 6 по 9 марта. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш напомнил, что по правилам до голосования за законопроект может пройти до четырех недель.
Согласно актуальному расписанию, с 6 по 9 марта в парламенте пройдет заседание законодательной комиссии по вопросу приема членства Финляндии и Швеции в НАТО, а голосование перенесено на следующую рабочую неделю, которая начинается с 20 марта. На неделе с 13 марта парламент не заседает, поскольку 15 марта в Венгрии государственный праздник.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии, кроме того, по его словам, непосредственная граница между НАТО и Россией выросла бы на 1 тысячу километров. Спикер венгерского национального собрания согласился с предложением ряда депутатов направить в обе страны делегации от парламента Венгрии. Глава венгерского МИД Петер Сийярто после переговоров со шведским коллегой в конце февраля заявил, что парламентская делегация в Стокгольм отправится в течение недели-двух.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.