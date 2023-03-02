https://ria.ru/20230302/germaniya-1855389702.html

Партия "Альтернатива для Германии" призвала восстановить "Северный поток"

Партия "Альтернатива для Германии" призвала восстановить "Северный поток" - РИА Новости, 02.03.2023

Партия "Альтернатива для Германии" призвала восстановить "Северный поток"

Немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала правительство страны восстановить газопровод "Северный поток" после публикации данных о высоком... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:09

2023-03-02T15:09

2023-03-02T15:26

экономика

цены на нефть

северный поток

германия

альтернатива для германии (партия)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала правительство страны восстановить газопровод "Северный поток" после публикации данных о высоком уровне инфляции в феврале. В среду Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) заявило, что инфляция в феврале составила 8,7%. Такой же уровень инфляции был зарегистрирован и в январе. "В феврале в Германии также была огромная инфляция в 8,7%. Теперь наконец нужно выполнить требования АдГ: снизить налоги, прекратить энергетический поворот, а также отремонтировать и использовать "Северный поток"", - сказано в заявлении на странице АдГ в Twitter. Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" были выведены из строя в результате взрывов в сентябре прошлого года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявил о беспрецедентности повреждений и невозможности оценить сроки возможного ремонта. Россия расценивает взрывы на газопроводах как акт международного терроризма. В то время как официальных результатов расследования пока нет, американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывы были организованы США при поддержке Норвегии. Позднее Пентагон заявил РИА Новости, что не имеет отношения к инцидентам.

https://ria.ru/20230302/shreder-1855332857.html

https://ria.ru/20230302/rassledovanie-1855306991.html

германия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, цены на нефть, северный поток, германия, альтернатива для германии (партия)