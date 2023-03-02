https://ria.ru/20230302/gazoprovody-1855407699.html

Россия призвала к независимому расследованию взрывов на "Северных потоках"

Россия призвала к независимому расследованию взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 02.03.2023

Россия призвала к независимому расследованию взрывов на "Северных потоках"

Россия призывает США и их союзников прекратить игнорировать ситуацию, возникшую в связи с расследованием подрыва "Северных потоков" и препятствовать ему, заявил РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:06

2023-03-02T16:06

2023-03-02T16:06

экономика

авария на "северных потоках"

северный поток

северный поток — 2

сергей рябков

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Россия призывает США и их союзников прекратить игнорировать ситуацию, возникшую в связи с расследованием подрыва "Северных потоков" и препятствовать ему, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы выступаем за независимое международное расследование… Мы хотим идти по законному пути, что означает принятие резолюции Совбеза ООН. Там был обмен мнениями в Совете по этому вопросу, они продолжатся. Я надеюсь, что необходимость этого будет признана. Мы решительно призываем США и ряд их союзников прекратить препятствовать этому в циничной манере, не позволяя этому произойти", - сказал Рябков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию, сложившуюся вокруг расследования после публикаций Сеймура Херша. "В независимости от того, что написал Херш, для нас было очевидно, что американцы и еще несколько стран стоят за этим, еще до того как эта статья появилась. Все это время, все эти месяцы, пока продолжалось расследование, мы старались получить какое-то объяснение, но не были допущены к нему", - добавил замминистра. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

https://ria.ru/20230213/rassledovanie-1851559177.html

сша

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, авария на "северных потоках", северный поток, северный поток — 2, сергей рябков, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)