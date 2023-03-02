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Лавров рассказал об ожиданиях от саммита G20 в Дели - РИА Новости, 02.03.2023
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11:33 02.03.2023 (обновлено: 11:35 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/g20-1855308842.html
Лавров рассказал об ожиданиях от саммита G20 в Дели
Лавров рассказал об ожиданиях от саммита G20 в Дели - РИА Новости, 02.03.2023
Лавров рассказал об ожиданиях от саммита G20 в Дели
Россия рассчитывает, что саммит G-20 в Дели в сентябре позволит хотя бы частично нивелировать риски, создаваемые для экономической стабильности эгоистичной... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:33
2023-03-02T11:35
в мире
сергей лавров
дели
россия
большая двадцатка
санкции в отношении россии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает, что саммит G-20 в Дели в сентябре позволит хотя бы частично нивелировать риски, создаваемые для экономической стабильности эгоистичной политикой Запада, заявил в ходе заседания с МИД "двадцатки" глава МИД РФ Сергей Лавров.
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в мире, сергей лавров, дели, россия, большая двадцатка, санкции в отношении россии
В мире, Сергей Лавров, Дели, Россия, Большая двадцатка, Санкции в отношении России
Лавров рассказал об ожиданиях от саммита G20 в Дели

Лавров: Россия рассчитывает, что саммит G20 позволит снизить риски, создаваемые Западом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в совещании глав МИД G20 в Нью-Дели
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в совещании глав МИД G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в совещании глав МИД G20 в Нью-Дели
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает, что саммит G-20 в Дели в сентябре позволит хотя бы частично нивелировать риски, создаваемые для экономической стабильности эгоистичной политикой Запада, заявил в ходе заседания с МИД "двадцатки" глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Будем и далее вносить весомый вклад в обеспечение экономической стабильности. Открыты к равноправному диалогу в "двадцатке". Рассчитываем, что Делийский саммит в сентябре этого года позволит хотя бы частично нивелировать риски, создаваемые эгоистичной политикой Запада", - сообщил министр.
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28 февраля, 16:17
 
В миреСергей ЛавровДелиРоссияБольшая двадцаткаСанкции в отношении России
 
 
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