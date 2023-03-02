https://ria.ru/20230302/g20-1855308842.html
Лавров рассказал об ожиданиях от саммита G20 в Дели
Лавров рассказал об ожиданиях от саммита G20 в Дели - РИА Новости, 02.03.2023
Лавров рассказал об ожиданиях от саммита G20 в Дели
Россия рассчитывает, что саммит G-20 в Дели в сентябре позволит хотя бы частично нивелировать риски, создаваемые для экономической стабильности эгоистичной... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:33
2023-03-02T11:33
2023-03-02T11:35
в мире
сергей лавров
дели
россия
большая двадцатка
санкции в отношении россии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает, что саммит G-20 в Дели в сентябре позволит хотя бы частично нивелировать риски, создаваемые для экономической стабильности эгоистичной политикой Запада, заявил в ходе заседания с МИД "двадцатки" глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230228/nato-1854884220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, дели, россия, большая двадцатка, санкции в отношении россии
В мире, Сергей Лавров, Дели, Россия, Большая двадцатка, Санкции в отношении России
Лавров рассказал об ожиданиях от саммита G20 в Дели
Лавров: Россия рассчитывает, что саммит G20 позволит снизить риски, создаваемые Западом