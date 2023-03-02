https://ria.ru/20230302/g20-1855308842.html

Лавров рассказал об ожиданиях от саммита G20 в Дели

Лавров рассказал об ожиданиях от саммита G20 в Дели - РИА Новости, 02.03.2023

Лавров рассказал об ожиданиях от саммита G20 в Дели

Россия рассчитывает, что саммит G-20 в Дели в сентябре позволит хотя бы частично нивелировать риски, создаваемые для экономической стабильности эгоистичной... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:33

2023-03-02T11:33

2023-03-02T11:35

в мире

сергей лавров

дели

россия

большая двадцатка

санкции в отношении россии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает, что саммит G-20 в Дели в сентябре позволит хотя бы частично нивелировать риски, создаваемые для экономической стабильности эгоистичной политикой Запада, заявил в ходе заседания с МИД "двадцатки" глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230228/nato-1854884220.html

дели

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сергей лавров, дели, россия, большая двадцатка, санкции в отношении россии