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Захарова оценила настрой делегации России в преддверии встречи глав МИД G20
Захарова оценила настрой делегации России в преддверии встречи глав МИД G20 - РИА Новости, 02.03.2023
Захарова оценила настрой делегации России в преддверии встречи глав МИД G20
Российская делегация приехала на встречу министров иностранных дел G20 с рабочим настроем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T07:04
2023-03-02T07:04
2023-03-02T07:04
россия
индия
мария захарова
большая двадцатка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Российская делегация приехала на встречу министров иностранных дел G20 с рабочим настроем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Работа только начинается, она, безусловно, шла предварительно и до, но сами заседания начинаются только сегодня. Индия проявляет и гостеприимство по приему делегаций, и конструктивный настрой на организацию работы "двадцатки", - сказала Захарова журналистам. "Настрой российской делегации рабочий", - добавила она.
https://ria.ru/20230301/zakharova-1855233758.html
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россия, индия, мария захарова, большая двадцатка
Россия, Индия, Мария Захарова, Большая двадцатка
Захарова оценила настрой делегации России в преддверии встречи глав МИД G20
Захарова: российская делегация приехала на встречу глав МИД G20 с рабочим настроем