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Захарова оценила настрой делегации России в преддверии встречи глав МИД G20 - РИА Новости, 02.03.2023
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07:04 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/g20-1855258510.html
Захарова оценила настрой делегации России в преддверии встречи глав МИД G20
Захарова оценила настрой делегации России в преддверии встречи глав МИД G20 - РИА Новости, 02.03.2023
Захарова оценила настрой делегации России в преддверии встречи глав МИД G20
Российская делегация приехала на встречу министров иностранных дел G20 с рабочим настроем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T07:04
2023-03-02T07:04
россия
индия
мария захарова
большая двадцатка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Российская делегация приехала на встречу министров иностранных дел G20 с рабочим настроем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Работа только начинается, она, безусловно, шла предварительно и до, но сами заседания начинаются только сегодня. Индия проявляет и гостеприимство по приему делегаций, и конструктивный настрой на организацию работы "двадцатки", - сказала Захарова журналистам. "Настрой российской делегации рабочий", - добавила она.
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россия, индия, мария захарова, большая двадцатка
Россия, Индия, Мария Захарова, Большая двадцатка
Захарова оценила настрой делегации России в преддверии встречи глав МИД G20

Захарова: российская делегация приехала на встречу глав МИД G20 с рабочим настроем

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Российская делегация приехала на встречу министров иностранных дел G20 с рабочим настроем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Работа только начинается, она, безусловно, шла предварительно и до, но сами заседания начинаются только сегодня. Индия проявляет и гостеприимство по приему делегаций, и конструктивный настрой на организацию работы "двадцатки", - сказала Захарова журналистам.
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"Настрой российской делегации рабочий", - добавила она.
 
РоссияИндияМария ЗахароваБольшая двадцатка
 
 
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