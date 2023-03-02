https://ria.ru/20230302/g20-1855258510.html

Захарова оценила настрой делегации России в преддверии встречи глав МИД G20

Захарова оценила настрой делегации России в преддверии встречи глав МИД G20 - РИА Новости, 02.03.2023

Захарова оценила настрой делегации России в преддверии встречи глав МИД G20

Российская делегация приехала на встречу министров иностранных дел G20 с рабочим настроем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T07:04

2023-03-02T07:04

2023-03-02T07:04

россия

индия

мария захарова

большая двадцатка

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Российская делегация приехала на встречу министров иностранных дел G20 с рабочим настроем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Работа только начинается, она, безусловно, шла предварительно и до, но сами заседания начинаются только сегодня. Индия проявляет и гостеприимство по приему делегаций, и конструктивный настрой на организацию работы "двадцатки", - сказала Захарова журналистам. "Настрой российской делегации рабочий", - добавила она.

https://ria.ru/20230301/zakharova-1855233758.html

россия

индия

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россия, индия, мария захарова, большая двадцатка