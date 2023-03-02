https://ria.ru/20230302/finlyandiya-1855474713.html
Посольство России восстанавливает памятник советским солдатам в Финляндии
Посольство России восстанавливает памятник советским солдатам в Финляндии - РИА Новости, 02.03.2023
Посольство России восстанавливает памятник советским солдатам в Финляндии
Посольство России в Финляндии потребовало от внешнеполитического ведомства Финляндии наказать виновных в осквернении братской могилы советских солдат в Кивикко... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T19:19
2023-03-02T19:19
2023-03-02T19:19
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 мар — РИА Новости. Посольство России в Финляндии потребовало от внешнеполитического ведомства Финляндии наказать виновных в осквернении братской могилы советских солдат в Кивикко в столичном регионе Финляндии и восстанавливает памятник своими силами, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. Ранее региональное государственное административное агентство Восточной Финляндии сообщило об акте вандализма на кладбище советских солдат в Малми-Кивикко, где был подожжен памятник, а на мемориальной табличке появилась оскорбительная надпись. "Посольство России в Финляндии незамедлительно вызвало на место инцидента полицию, было подано заявление о совершенном преступлении. В МИД Финляндии направлена нота протеста с требованием принять меры и наказать виновных. В настоящее время памятник восстанавливается силами посольства", - сообщили в дипмиссии. После окончания Второй мировой войны Финляндия обязалась ухаживать за могилами советских (российских) солдат и военнопленных на своей территории. Соответствующее положение содержится в договоре, который страна заключила с Российской Федерацией в 1992 году. С финской стороны за практическую реализацию договоренности отвечает Ассоциация по сохранению памяти жертв войны, а уходом за могилами занимается Региональное государственное административное агентство Восточной Финляндии.
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в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
Посольство России восстанавливает памятник советским солдатам в Финляндии
Российское посольство в Финляндии призвало власти наказать вандалов, осквернивших могилу
ХЕЛЬСИНКИ, 2 мар — РИА Новости. Посольство России в Финляндии потребовало от внешнеполитического ведомства Финляндии наказать виновных в осквернении братской могилы советских солдат в Кивикко в столичном регионе Финляндии и восстанавливает памятник своими силами, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
Ранее региональное государственное административное агентство Восточной Финляндии сообщило об акте вандализма на кладбище советских солдат в Малми-Кивикко, где был подожжен памятник, а на мемориальной табличке появилась оскорбительная надпись.
"Посольство России в Финляндии незамедлительно вызвало на место инцидента полицию, было подано заявление о совершенном преступлении. В МИД Финляндии направлена нота протеста с требованием принять меры и наказать виновных. В настоящее время памятник восстанавливается силами посольства", - сообщили в дипмиссии.
После окончания Второй мировой войны Финляндия обязалась ухаживать за могилами советских (российских) солдат и военнопленных на своей территории. Соответствующее положение содержится в договоре, который страна заключила с Российской Федерацией в 1992 году. С финской стороны за практическую реализацию договоренности отвечает Ассоциация по сохранению памяти жертв войны, а уходом за могилами занимается Региональное государственное административное агентство Восточной Финляндии.
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