https://ria.ru/20230302/finlyandiya-1855474713.html

Посольство России восстанавливает памятник советским солдатам в Финляндии

Посольство России восстанавливает памятник советским солдатам в Финляндии - РИА Новости, 02.03.2023

Посольство России восстанавливает памятник советским солдатам в Финляндии

Посольство России в Финляндии потребовало от внешнеполитического ведомства Финляндии наказать виновных в осквернении братской могилы советских солдат в Кивикко... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T19:19

2023-03-02T19:19

2023-03-02T19:19

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ХЕЛЬСИНКИ, 2 мар — РИА Новости. Посольство России в Финляндии потребовало от внешнеполитического ведомства Финляндии наказать виновных в осквернении братской могилы советских солдат в Кивикко в столичном регионе Финляндии и восстанавливает памятник своими силами, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. Ранее региональное государственное административное агентство Восточной Финляндии сообщило об акте вандализма на кладбище советских солдат в Малми-Кивикко, где был подожжен памятник, а на мемориальной табличке появилась оскорбительная надпись. "Посольство России в Финляндии незамедлительно вызвало на место инцидента полицию, было подано заявление о совершенном преступлении. В МИД Финляндии направлена нота протеста с требованием принять меры и наказать виновных. В настоящее время памятник восстанавливается силами посольства", - сообщили в дипмиссии. После окончания Второй мировой войны Финляндия обязалась ухаживать за могилами советских (российских) солдат и военнопленных на своей территории. Соответствующее положение содержится в договоре, который страна заключила с Российской Федерацией в 1992 году. С финской стороны за практическую реализацию договоренности отвечает Ассоциация по сохранению памяти жертв войны, а уходом за могилами занимается Региональное государственное административное агентство Восточной Финляндии.

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