https://ria.ru/20230302/finlyandiya-1855407141.html

В Финляндии подсчитали убытки от ухода компаний с российского рынка

В Финляндии подсчитали убытки от ухода компаний с российского рынка - РИА Новости, 02.03.2023

В Финляндии подсчитали убытки от ухода компаний с российского рынка

Финские компании потеряли около четырех миллиардов долларов из-за ухода с российского рынка, пишет газета Helsingin Sanomat. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:03

2023-03-02T16:03

2023-03-02T16:03

россия

финляндия

хельсинки

в мире

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Финские компании потеряли около четырех миллиардов долларов из-за ухода с российского рынка, пишет газета Helsingin Sanomat.Кроме того, пострадал основной финский авиаперевозчик Finnair из-за введения санкций против России."На деятельности Finnair серьезно сказывается закрытие Россией воздушного пространства для ее самолетов, усложнившее осуществление рейсов на критически важном для компании азиатском направлении", — резюмировалось в материале.Ранее, торгпред России в Финляндии Антон Логинов заявлял, что Хельсинки недооценили влияние санкций на национальную экономику, товарооборот с Россией в 2023 году может снизиться до 4,5 миллиарда евро.

https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849223961.html

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россия, финляндия, хельсинки, в мире