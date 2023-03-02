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В Финляндии подсчитали убытки от ухода компаний с российского рынка
В Финляндии подсчитали убытки от ухода компаний с российского рынка - РИА Новости, 02.03.2023
В Финляндии подсчитали убытки от ухода компаний с российского рынка
Финские компании потеряли около четырех миллиардов долларов из-за ухода с российского рынка, пишет газета Helsingin Sanomat. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:03
2023-03-02T16:03
2023-03-02T16:03
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Финские компании потеряли около четырех миллиардов долларов из-за ухода с российского рынка, пишет газета Helsingin Sanomat.Кроме того, пострадал основной финский авиаперевозчик Finnair из-за введения санкций против России."На деятельности Finnair серьезно сказывается закрытие Россией воздушного пространства для ее самолетов, усложнившее осуществление рейсов на критически важном для компании азиатском направлении", — резюмировалось в материале.Ранее, торгпред России в Финляндии Антон Логинов заявлял, что Хельсинки недооценили влияние санкций на национальную экономику, товарооборот с Россией в 2023 году может снизиться до 4,5 миллиарда евро.
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россия, финляндия, хельсинки, в мире
Россия, Финляндия, Хельсинки, В мире
В Финляндии подсчитали убытки от ухода компаний с российского рынка
HS: финские компании потеряли около четырех миллиардов долларов из-за ухода из России
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
Финские компании потеряли около четырех миллиардов долларов из-за ухода с российского рынка, пишет газета Helsingin Sanomat
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"Наибольшие потери понесла энергетическая компания Fortum, на втором месте по убыткам стоит строительная компания YIT", — говорится в публикации.
Кроме того, пострадал основной финский авиаперевозчик Finnair из-за введения санкций против России.
"На деятельности Finnair серьезно сказывается закрытие Россией воздушного пространства для ее самолетов, усложнившее осуществление рейсов на критически важном для компании азиатском направлении", — резюмировалось в материале.
Ранее, торгпред России в Финляндии Антон Логинов заявлял, что Хельсинки недооценили влияние санкций на национальную экономику, товарооборот с Россией в 2023 году может снизиться до 4,5 миллиарда евро.
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