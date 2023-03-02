https://ria.ru/20230302/evakuatsiya-1855446526.html

В Королеве поликлинику эвакуировали из-за угрозы минирования

В Королеве поликлинику эвакуировали из-за угрозы минирования - РИА Новости, 02.03.2023

В Королеве поликлинику эвакуировали из-за угрозы минирования

Посетителей и персонал городской поликлиники эвакуировали в подмосковном Королеве после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T17:39

2023-03-02T17:39

2023-03-02T17:39

происшествия

королев

россия

московская область (подмосковье)

ложные сообщения о минировании зданий

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Посетителей и персонал городской поликлиники эвакуировали в подмосковном Королеве после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Анонимная угроза взрыва в поликлинике на улице Пионерская, проводится проверка", - сказал собеседник агентства. По его словам, в целях безопасности из здания эвакуировали порядка 40 человек. Как добавили РИА Новости в пресс-службе администрации Королева, жителям города "ничего не угрожает". Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20230301/evakuatsiya-1854996156.html

королев

россия

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, королев, россия, московская область (подмосковье), ложные сообщения о минировании зданий