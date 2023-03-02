https://ria.ru/20230302/evakuatsiya-1855446526.html
В Королеве поликлинику эвакуировали из-за угрозы минирования
В Королеве поликлинику эвакуировали из-за угрозы минирования - РИА Новости, 02.03.2023
В Королеве поликлинику эвакуировали из-за угрозы минирования
Посетителей и персонал городской поликлиники эвакуировали в подмосковном Королеве после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:39
2023-03-02T17:39
2023-03-02T17:39
происшествия
королев
россия
московская область (подмосковье)
ложные сообщения о минировании зданий
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Посетителей и персонал городской поликлиники эвакуировали в подмосковном Королеве после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Анонимная угроза взрыва в поликлинике на улице Пионерская, проводится проверка", - сказал собеседник агентства. По его словам, в целях безопасности из здания эвакуировали порядка 40 человек. Как добавили РИА Новости в пресс-службе администрации Королева, жителям города "ничего не угрожает". Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20230301/evakuatsiya-1854996156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, королев, россия, московская область (подмосковье), ложные сообщения о минировании зданий
Происшествия, Королев, Россия, Московская область (Подмосковье), Ложные сообщения о минировании зданий
В Королеве поликлинику эвакуировали из-за угрозы минирования
В подмосковном Королеве из поликлиники эвакуировали сорок человек из-за угрозы минирования
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Посетителей и персонал городской поликлиники эвакуировали в подмосковном Королеве после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Анонимная угроза взрыва в поликлинике на улице Пионерская, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в целях безопасности из здания эвакуировали порядка 40 человек.
Как добавили РИА Новости в пресс-службе администрации Королева, жителям города "ничего не угрожает".
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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