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В курском поселке Теткино восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 02.03.2023
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17:57 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/elektrichestvo-1855452323.html
В курском поселке Теткино восстановили энергоснабжение
В курском поселке Теткино восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 02.03.2023
В курском поселке Теткино восстановили энергоснабжение
В приграничном поселке Теткино Курской области восстановили энергоснабжение, которое было нарушено в результате обстрела со стороны Украины, сообщила... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:57
2023-03-02T17:57
курская область
роман старовойт
глушковский район
украина
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. В приграничном поселке Теткино Курской области восстановили энергоснабжение, которое было нарушено в результате обстрела со стороны Украины, сообщила пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина. Приграничный поселок Теткино в четверг вновь подвергся обстрелу со стороны Украины. В результате, один человек погиб, еще одного госпитализировали. Кроме того, в посёлке было повреждено 8 домов и 3 автомобиля, а также нарушено энергоснабжение. "В Теткино для всех потребителей восстановлено электроснабжение в 16.00 после сегодняшних обстрелов со стороны Украины", — сообщила журналистам Гурина. Кроме того, по ее словам, губернатор Роман Старовойт поручил усилить меры безопасности в регионе. "В связи с действующим средним уровнем реагирования и "желтым" уровнем террористической опасности в области ранее уже была усилена охрана общественного порядка. Особый контроль осуществляется на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность региона", — добавила Гурина. В Глушковском районе, на территории которого находится поселок Теткино, 29 января из минометов был обстрелян украинскими войсками поселок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил легкое ранение. Кроме того, 19 мая 2022 года в Теткино Глушковского района под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.
https://ria.ru/20230302/tetkino-1855391657.html
https://ria.ru/20230302/pogibshie-1855443692.html
курская область
глушковский район
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курская область, роман старовойт, глушковский район, украина, безопасность
Курская область, Роман Старовойт, Глушковский район, Украина, Безопасность
В курском поселке Теткино восстановили энергоснабжение

В курском поселке Теткино восстановили энергоснабжение, нарушенное из-за обстрела

© AP Photo / Aurel ObrejaЭлектростанция
Электростанция - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Aurel Obreja
Электростанция. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. В приграничном поселке Теткино Курской области восстановили энергоснабжение, которое было нарушено в результате обстрела со стороны Украины, сообщила пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина.
Приграничный поселок Теткино в четверг вновь подвергся обстрелу со стороны Украины. В результате, один человек погиб, еще одного госпитализировали. Кроме того, в посёлке было повреждено 8 домов и 3 автомобиля, а также нарушено энергоснабжение.
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"В Теткино для всех потребителей восстановлено электроснабжение в 16.00 после сегодняшних обстрелов со стороны Украины", — сообщила журналистам Гурина.
Кроме того, по ее словам, губернатор Роман Старовойт поручил усилить меры безопасности в регионе.
"В связи с действующим средним уровнем реагирования и "желтым" уровнем террористической опасности в области ранее уже была усилена охрана общественного порядка. Особый контроль осуществляется на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность региона", — добавила Гурина.
В Глушковском районе, на территории которого находится поселок Теткино, 29 января из минометов был обстрелян украинскими войсками поселок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил легкое ранение.
Кроме того, 19 мая 2022 года в Теткино Глушковского района под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.
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