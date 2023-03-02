https://ria.ru/20230302/elektrichestvo-1855452323.html

В курском поселке Теткино восстановили энергоснабжение

В курском поселке Теткино восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 02.03.2023

В курском поселке Теткино восстановили энергоснабжение

В приграничном поселке Теткино Курской области восстановили энергоснабжение, которое было нарушено в результате обстрела со стороны Украины, сообщила... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T17:57

2023-03-02T17:57

2023-03-02T17:57

курская область

роман старовойт

глушковский район

украина

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. В приграничном поселке Теткино Курской области восстановили энергоснабжение, которое было нарушено в результате обстрела со стороны Украины, сообщила пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина. Приграничный поселок Теткино в четверг вновь подвергся обстрелу со стороны Украины. В результате, один человек погиб, еще одного госпитализировали. Кроме того, в посёлке было повреждено 8 домов и 3 автомобиля, а также нарушено энергоснабжение. "В Теткино для всех потребителей восстановлено электроснабжение в 16.00 после сегодняшних обстрелов со стороны Украины", — сообщила журналистам Гурина. Кроме того, по ее словам, губернатор Роман Старовойт поручил усилить меры безопасности в регионе. "В связи с действующим средним уровнем реагирования и "желтым" уровнем террористической опасности в области ранее уже была усилена охрана общественного порядка. Особый контроль осуществляется на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность региона", — добавила Гурина. В Глушковском районе, на территории которого находится поселок Теткино, 29 января из минометов был обстрелян украинскими войсками поселок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил легкое ранение. Кроме того, 19 мая 2022 года в Теткино Глушковского района под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.

https://ria.ru/20230302/tetkino-1855391657.html

https://ria.ru/20230302/pogibshie-1855443692.html

курская область

глушковский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

курская область, роман старовойт, глушковский район, украина, безопасность