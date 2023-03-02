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Дерипаска перечислил способы помочь российской экономике - РИА Новости, 02.03.2023
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13:07 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/ekonomika-1855337465.html
Дерипаска перечислил способы помочь российской экономике
Дерипаска перечислил способы помочь российской экономике - РИА Новости, 02.03.2023
Дерипаска перечислил способы помочь российской экономике
Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что только частное предпринимательство сможет вывести российскую экономику из нынешней непростой ситуации, необходимо также... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:07
2023-03-02T13:07
экономика
олег дерипаска
всемирная торговая организация (вто)
россия
красноярский экономический форум
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КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что только частное предпринимательство сможет вывести российскую экономику из нынешней непростой ситуации, необходимо также создать привлекательные условия для инвесторов в первую очередь из дружественных стран. Такое мнение он высказал в ходе Красноярского экономического форума. По словам бизнесмена, очень важно сейчас обеспечить предсказуемость ведения бизнеса в стране. "Безусловно, (нужны - ред.) разговоры о декриминализации предпринимательской деятельности - прекратить эти кабальные, из каменного века, статьи и практику "посадки" всех подряд неизвестно за что. Совершил человек проступок экономический, компенсировал - пусть идет дальше работает. Экономический субъект искупает только тем, что создает новые рабочие места", - считает Дерипаска. "Предприниматель - это единственный субъект, который выведет нашу страну в эти 25 лет, как Моисей", - уверен бизнесмен. А развитие экономики через государственный капитализм, по его мнению, это пустая трата денег и путь в никуда. Помимо собственного ресурса в нынешней непредсказуемой ситуации важно также выходить на новые рынки. "Их кодовое название - рынки дружественных стран. Это очень непросто. Другие правила игры. Нужно понимать, что если ВТО и все его нормы в отношении российских предпринимателей будут действовать, нужно переходить на двусторонние соглашения", - отметил Дерипаска. "Выбирать не приходится - денег не будет уже в следующем году, нам нужен иностранный инвестор. Он будет смотреть, как российский инвестор зарабатывает, какие у него условия, это нужно понимать. Если мы не создадим эти условия, не сможем обеспечить привлекательность наших рынков, мы так и будем мечтать в 2033 году и те же самые слова говорить", - добавил он, подчеркнув, что ставка должна быть именно на дружественные рынки. "Мы должны попробовать, тем более, есть спрос. Эти дружественные рынки - это серьезный ресурс, почти 30 триллионов глобального ВВП. Это 4,5 миллиарда населения, от которого нельзя увернуться, мы в состоянии наладить переработку, решить все остальные вопросы", - заключил Дерипаска.
https://ria.ru/20230302/rossiya-1855280059.html
https://ria.ru/20230224/ekonomika-1853857484.html
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экономика, олег дерипаска, всемирная торговая организация (вто), россия, красноярский экономический форум
Экономика, Олег Дерипаска, Всемирная торговая организация (ВТО), Россия, Красноярский экономический форум
Дерипаска перечислил способы помочь российской экономике

Дерипаска: российской экономике надо делать ставку на частный бизнес и дружественные рынки

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкГраффити в поддержку рубля
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КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что только частное предпринимательство сможет вывести российскую экономику из нынешней непростой ситуации, необходимо также создать привлекательные условия для инвесторов в первую очередь из дружественных стран. Такое мнение он высказал в ходе Красноярского экономического форума.
По словам бизнесмена, очень важно сейчас обеспечить предсказуемость ведения бизнеса в стране. "Безусловно, (нужны - ред.) разговоры о декриминализации предпринимательской деятельности - прекратить эти кабальные, из каменного века, статьи и практику "посадки" всех подряд неизвестно за что. Совершил человек проступок экономический, компенсировал - пусть идет дальше работает. Экономический субъект искупает только тем, что создает новые рабочие места", - считает Дерипаска.
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"Предприниматель - это единственный субъект, который выведет нашу страну в эти 25 лет, как Моисей", - уверен бизнесмен. А развитие экономики через государственный капитализм, по его мнению, это пустая трата денег и путь в никуда.
Помимо собственного ресурса в нынешней непредсказуемой ситуации важно также выходить на новые рынки. "Их кодовое название - рынки дружественных стран. Это очень непросто. Другие правила игры. Нужно понимать, что если ВТО и все его нормы в отношении российских предпринимателей будут действовать, нужно переходить на двусторонние соглашения", - отметил Дерипаска.
"Выбирать не приходится - денег не будет уже в следующем году, нам нужен иностранный инвестор. Он будет смотреть, как российский инвестор зарабатывает, какие у него условия, это нужно понимать. Если мы не создадим эти условия, не сможем обеспечить привлекательность наших рынков, мы так и будем мечтать в 2033 году и те же самые слова говорить", - добавил он, подчеркнув, что ставка должна быть именно на дружественные рынки.
"Мы должны попробовать, тем более, есть спрос. Эти дружественные рынки - это серьезный ресурс, почти 30 триллионов глобального ВВП. Это 4,5 миллиарда населения, от которого нельзя увернуться, мы в состоянии наладить переработку, решить все остальные вопросы", - заключил Дерипаска.
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