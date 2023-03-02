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Российская делегация обсудила с США ситуацию с ДСНВ
Российская делегация обсудила с США ситуацию с ДСНВ - РИА Новости, 02.03.2023
Российская делегация обсудила с США ситуацию с ДСНВ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что провел в Женеве встречу с американской делегацией, в ходе переговоров обсуждалась... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:21
2023-03-02T14:21
2023-03-02T14:37
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договор снв-3
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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что провел в Женеве встречу с американской делегацией, в ходе переговоров обсуждалась ситуация с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)."С американской делегацией состоялся деловой, профессиональный разговор. Естественно, он был сфокусирован вокруг ДСНВ", - сказал Рябков на брифинге в Женеве.Он добавил, что встреч с представителями Великобритании и Франции не запланировано.Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Рябков.
https://ria.ru/20230228/dsnv-1854749972.html
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женева (город), договор снв-3, сша, россия, сергей рябков, владимир путин, нато, великобритания
Женева (город), Договор СНВ-3, США, Россия, Сергей Рябков, Владимир Путин, НАТО, Великобритания
Российская делегация обсудила с США ситуацию с ДСНВ
Замглавы МИД Рябков заявил, что российская делегация обсудила с США ситуацию с ДСНВ