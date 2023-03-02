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В Карелии возбудили дело о драке подростков, якобы связанных с "Редан" - РИА Новости, 02.03.2023
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14:37 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/draka-1855377860.html
В Карелии возбудили дело о драке подростков, якобы связанных с "Редан"
В Карелии возбудили дело о драке подростков, якобы связанных с "Редан" - РИА Новости, 02.03.2023
В Карелии возбудили дело о драке подростков, якобы связанных с "Редан"
Следователи возбудили уголовное о хулиганстве после драки двух 17-летних подростков в ТРК "Лотос Плаза" в Петрозаводске, сообщили в СУСК по Карелии. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:37
2023-03-02T14:37
россия
петрозаводск
республика карелия
василий пискарев
госдума рф
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное о хулиганстве после драки двух 17-летних подростков в ТРК "Лотос Плаза" в Петрозаводске, сообщили в СУСК по Карелии. По данным следствия, вечером во вторник подозреваемый "из хулиганских побуждений нанес несколько ударов 17-летнему подростку" в ТРК. Как пишут местные СМИ, устроивший потасовку подросток причисляет себя к сторонникам движения "ЧВК Редан". "Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия)", - говорится в релизе СУСК. Инциденты с участием сторонников "ЧВК Редан" в разных городах России в последние дни привлекли общественное внимание. На днях глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев заявил, что необходимо разобраться, не стоят ли за этой группировкой представители недружественных стран, "единственная цель которых - дестабилизировать ситуацию через нашу молодежь".
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петрозаводск
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россия, петрозаводск, республика карелия, василий пискарев, госдума рф, происшествия
Россия, Петрозаводск, Республика Карелия, Василий Пискарев, Госдума РФ, Происшествия
В Карелии возбудили дело о драке подростков, якобы связанных с "Редан"

В Петрозаводске возбудили уголовное дело о драке подростков, якобы связанных с "Редан"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное о хулиганстве после драки двух 17-летних подростков в ТРК "Лотос Плаза" в Петрозаводске, сообщили в СУСК по Карелии.
По данным следствия, вечером во вторник подозреваемый "из хулиганских побуждений нанес несколько ударов 17-летнему подростку" в ТРК. Как пишут местные СМИ, устроивший потасовку подросток причисляет себя к сторонникам движения "ЧВК Редан".
"Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия)", - говорится в релизе СУСК.
Инциденты с участием сторонников "ЧВК Редан" в разных городах России в последние дни привлекли общественное внимание. На днях глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев заявил, что необходимо разобраться, не стоят ли за этой группировкой представители недружественных стран, "единственная цель которых - дестабилизировать ситуацию через нашу молодежь".
Сотрудник правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
В Белоруссии задержали блогеров, подстрекавших молодежь "Редан" на собрания
Вчера, 12:34
 
РоссияПетрозаводскРеспублика КарелияВасилий ПискаревГосдума РФПроисшествия
 
 
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