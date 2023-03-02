https://ria.ru/20230302/draka-1855377860.html

В Карелии возбудили дело о драке подростков, якобы связанных с "Редан"

В Карелии возбудили дело о драке подростков, якобы связанных с "Редан" - РИА Новости, 02.03.2023

В Карелии возбудили дело о драке подростков, якобы связанных с "Редан"

Следователи возбудили уголовное о хулиганстве после драки двух 17-летних подростков в ТРК "Лотос Плаза" в Петрозаводске, сообщили в СУСК по Карелии. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T14:37

2023-03-02T14:37

2023-03-02T14:37

россия

петрозаводск

республика карелия

василий пискарев

госдума рф

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное о хулиганстве после драки двух 17-летних подростков в ТРК "Лотос Плаза" в Петрозаводске, сообщили в СУСК по Карелии. По данным следствия, вечером во вторник подозреваемый "из хулиганских побуждений нанес несколько ударов 17-летнему подростку" в ТРК. Как пишут местные СМИ, устроивший потасовку подросток причисляет себя к сторонникам движения "ЧВК Редан". "Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия)", - говорится в релизе СУСК. Инциденты с участием сторонников "ЧВК Редан" в разных городах России в последние дни привлекли общественное внимание. На днях глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев заявил, что необходимо разобраться, не стоят ли за этой группировкой представители недружественных стран, "единственная цель которых - дестабилизировать ситуацию через нашу молодежь".

https://ria.ru/20230302/redan-1855327973.html

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Екатерина Зайцева

россия, петрозаводск, республика карелия, василий пискарев, госдума рф, происшествия