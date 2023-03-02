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ООН прокомментировала разговор Лаврова и Блинкена на полях G20

ООН прокомментировала разговор Лаврова и Блинкена на полях G20 - РИА Новости, 02.03.2023

ООН прокомментировала разговор Лаврова и Блинкена на полях G20

ООН приветствует любую возможность прямого диалога между Москвой и Вашингтоном, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T21:04

2023-03-02T21:04

2023-03-02T21:28

в мире

россия

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стефан дюжаррик

оон

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ООН, 2 фев – РИА Новости. ООН приветствует любую возможность прямого диалога между Москвой и Вашингтоном, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать разговор глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на полях встречи глав МИД G20. "Любую возможность для прямого диалога между РФ и США следует приветствовать. Мы всегда считали, что обсуждения с глазу на глаз лучше всего", - сказал Дюжаррик.

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