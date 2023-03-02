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ООН прокомментировала разговор Лаврова и Блинкена на полях G20
ООН прокомментировала разговор Лаврова и Блинкена на полях G20 - РИА Новости, 02.03.2023
ООН прокомментировала разговор Лаврова и Блинкена на полях G20
ООН приветствует любую возможность прямого диалога между Москвой и Вашингтоном, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T21:04
2023-03-02T21:04
2023-03-02T21:28
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ООН, 2 фев – РИА Новости. ООН приветствует любую возможность прямого диалога между Москвой и Вашингтоном, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать разговор глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на полях встречи глав МИД G20. "Любую возможность для прямого диалога между РФ и США следует приветствовать. Мы всегда считали, что обсуждения с глазу на глаз лучше всего", - сказал Дюжаррик.
https://ria.ru/20230225/mir-1854186631.html
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В мире, Россия, Москва, США, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Стефан Дюжаррик, ООН, Большая двадцатка
ООН прокомментировала разговор Лаврова и Блинкена на полях G20
Дюжаррик о разговоре Лаврова и Блинкена: ООН приветствует диалог между США и Россией