https://ria.ru/20230302/deti-1855304885.html

Сальдо опроверг сообщения, что у херсонских родителей силой отобрали детей

Сальдо опроверг сообщения, что у херсонских родителей силой отобрали детей - РИА Новости, 02.03.2023

Сальдо опроверг сообщения, что у херсонских родителей силой отобрали детей

В детском лагере в Евпатории на сегодняшний день находятся 90 детей, вынуждено эвакуированных из Херсонской области, родители поддерживают с ними связь, но... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:21

2023-03-02T11:21

2023-03-02T11:21

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

безопасность

республика крым

евпатория

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В детском лагере в Евпатории на сегодняшний день находятся 90 детей, вынуждено эвакуированных из Херсонской области, родители поддерживают с ними связь, но забрать пока не могут по разным причинам, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, Киев регулярно "прибегает к информационным "вбросам", стараясь посеять панику среди людей, переживающих за своих родных и близких. "Например, нередко можно встретить излюбленные заявления преступного режима о том, что детей, эвакуированных из Херсонской области, забирали у родителей, передавая в приемные семьи", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. "В настоящий момент в детском оздоровительном лагере "Лучистый", расположенном в Евпатории, находятся 90 ребят, вынуждено эвакуированных из Херсонской области. Причины, по которым семьи пока не воссоединились, могут быть разными, однако их родители и законные представители на регулярной основе поддерживают связь не только с ними, но и с администрацией лагеря", - рассказал он. Как отметил Сальдо, дети в разгар учебного года имеют возможность учиться, заниматься в кружках и спортивных секциях. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20230216/ldpr-1852291545.html

херсонская область

республика крым

евпатория

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсонская область , владимир сальдо, безопасность, республика крым, евпатория, россия, ситуация в днр и лнр, украина