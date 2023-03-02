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Оппозиция в Молдавии осудила антироссийскую декларацию правящей партии - РИА Новости, 02.03.2023
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20:28 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/deklaratsiya-1855485226.html
Оппозиция в Молдавии осудила антироссийскую декларацию правящей партии
Оппозиция в Молдавии осудила антироссийскую декларацию правящей партии - РИА Новости, 02.03.2023
Оппозиция в Молдавии осудила антироссийскую декларацию правящей партии
Принятая в Молдавии антироссийская декларация может привести к расколу в обществе и очередному витку напряжённости в стране, заявили в четверг на брифинге... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T20:28
2023-03-02T20:28
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КИШИНЕВ, 2 мар – РИА Новости. Принятая в Молдавии антироссийская декларация может привести к расколу в обществе и очередному витку напряжённости в стране, заявили в четверг на брифинге депутаты оппозиционного парламентского Блока коммунистов и социалистов (БКС). Ранее правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) на заседании парламента приняла антироссийскую декларацию, осудив действия РФ на территории Украины. Согласно тексту декларации, парламент Молдавии признает, что "Российская Федерация с февраля 2014 г. ведет незаконную, ничем не спровоцированную и необоснованную агрессивную войну против Украины". Власти страны отказываются признавать любые аргументы Российской Федерации относительно ситуации на Украине и требуют вывести вооруженные силы и военных с украинской территории. "Власть пошла путем углубления общественного раскола, провоцирования межнациональной розни, нагнетания воинствующей истерии, атмосферы страха. Именно такие декларации и действия более тридцати лет назад привели к братоубийственной войне на Днестре, последствия которой Молдавия ощущает по сегодняшний день", - заявил в ходе брифинга в Кишиневе исполнительный секретарь Партии социалистов, вице-спикер парламента Влад Батрынча. Депутаты БКС отметили, что предложили ПДС принять совместную декларацию, в которой осуждаются попытки вовлечения Молдавии в конфликт между Украиной и Россией, и призывающую к соблюдению властями нейтралитета, суверенитета и территориальной целостности страны и гарантии мира. "Проект документа, предложение о создании парламентской комиссии по доработке его текста были выдвинуты на сегодняшнем пленарном заседании парламента, но были отклонены парламентским большинством", - добавил лидер Партии коммунистов, экс-президент страны Владимир Воронин. Парламентская оппозиция выразила обеспокоенность, что ПДС выступила с декларацией в 31 годовщину военных действий на Днестре. Депутаты БКС опубликовали совместное обращение, в котором говорится, что решения правящей силы идут в разрез с национальными интересами. "Нынешняя власть очевидным образом является идейной наследницей тех политических авантюристов, которые окрасили человеческой кровью первые годы независимости страны. Тем более, что многие из тех провокаторов сегодня являются активными членами партии этой власти. Действия власти и так называемого президента, правительства, парламентского большинства – в очередной раз идут вразрез с коренными интересами молдавского народа", - подчеркивается в заявлении, опубликованном на официальных сайтах партии социалистов и коммунистов. Оппозиция считает, что руководство страны проигнорировало мнение подавляющего большинства населения Молдавии, "которое выступает за сохранение нейтралитета и против втягивания страны в вооруженный конфликт". Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Минобороны России 23 февраля сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. Позже в МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230302/moldaviya-1855431726.html
https://ria.ru/20230302/parlament-1855418617.html
https://ria.ru/20230302/pridnestrove-1855464094.html
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в мире, молдавия, россия, украина, майя санду, владимир воронин, нато
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Майя Санду, Владимир Воронин, НАТО
Оппозиция в Молдавии осудила антироссийскую декларацию правящей партии

В Молдавии Блок коммунистов и социалистов осудил антироссийскую декларацию правящей партии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 мар – РИА Новости. Принятая в Молдавии антироссийская декларация может привести к расколу в обществе и очередному витку напряжённости в стране, заявили в четверг на брифинге депутаты оппозиционного парламентского Блока коммунистов и социалистов (БКС).
Ранее правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) на заседании парламента приняла антироссийскую декларацию, осудив действия РФ на территории Украины. Согласно тексту декларации, парламент Молдавии признает, что "Российская Федерация с февраля 2014 г. ведет незаконную, ничем не спровоцированную и необоснованную агрессивную войну против Украины". Власти страны отказываются признавать любые аргументы Российской Федерации относительно ситуации на Украине и требуют вывести вооруженные силы и военных с украинской территории.
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"Власть пошла путем углубления общественного раскола, провоцирования межнациональной розни, нагнетания воинствующей истерии, атмосферы страха. Именно такие декларации и действия более тридцати лет назад привели к братоубийственной войне на Днестре, последствия которой Молдавия ощущает по сегодняшний день", - заявил в ходе брифинга в Кишиневе исполнительный секретарь Партии социалистов, вице-спикер парламента Влад Батрынча.
Депутаты БКС отметили, что предложили ПДС принять совместную декларацию, в которой осуждаются попытки вовлечения Молдавии в конфликт между Украиной и Россией, и призывающую к соблюдению властями нейтралитета, суверенитета и территориальной целостности страны и гарантии мира.
"Проект документа, предложение о создании парламентской комиссии по доработке его текста были выдвинуты на сегодняшнем пленарном заседании парламента, но были отклонены парламентским большинством", - добавил лидер Партии коммунистов, экс-президент страны Владимир Воронин.
Парламентская оппозиция выразила обеспокоенность, что ПДС выступила с декларацией в 31 годовщину военных действий на Днестре. Депутаты БКС опубликовали совместное обращение, в котором говорится, что решения правящей силы идут в разрез с национальными интересами.
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"Нынешняя власть очевидным образом является идейной наследницей тех политических авантюристов, которые окрасили человеческой кровью первые годы независимости страны. Тем более, что многие из тех провокаторов сегодня являются активными членами партии этой власти. Действия власти и так называемого президента, правительства, парламентского большинства – в очередной раз идут вразрез с коренными интересами молдавского народа", - подчеркивается в заявлении, опубликованном на официальных сайтах партии социалистов и коммунистов.
Оппозиция считает, что руководство страны проигнорировало мнение подавляющего большинства населения Молдавии, "которое выступает за сохранение нейтралитета и против втягивания страны в вооруженный конфликт".
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
Минобороны России 23 февраля сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. Позже в МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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