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Парламент Молдавии принял антироссийскую декларацию - РИА Новости, 02.03.2023
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16:11 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/deklaratsiya-1855409532.html
Парламент Молдавии принял антироссийскую декларацию
Парламент Молдавии принял антироссийскую декларацию - РИА Новости, 02.03.2023
Парламент Молдавии принял антироссийскую декларацию
Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" на заседании парламента приняла антироссийскую декларацию, осудив ее действия на территории Украину, заявил... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:11
2023-03-02T16:11
в мире
украина
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владимир зеленский
нато
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КИШИНЕВ, 2 мар - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" на заседании парламента приняла антироссийскую декларацию, осудив ее действия на территории Украину, заявил спикер Игорь Гросу. Депутаты правящей партии "Действие и солидарность" зарегистрировали в законодательном органе проект "Декларация парламента Молдавии относительно агрессии Российской Федерации против Украины". Ее принятие проходило в отсутствие депутатов от оппозиции. "Декларация парламента Молдавии относительно агрессии Российской Федерации против Украины принята голосами 55 депутатов", - заявил спикер парламента Молдавии. Согласно тексту декларации, парламент Молдавии признает, что "Российская Федерация с февраля 2014 г. ведет незаконную, ничем не спровоцированную и необоснованную агрессивную войну против Украины". Власти страны отказываются признавать любые аргументы Российской Федерации относительно ситуации на Украине и требует вывести вооруженные силы и военных с украинской территории. Также депутаты высказались в поддержку инициативы других государств по созданию "специального трибунала по делу об агрессии против Украины", Кроме того, в тексте декларации отмечается, что власти республики продолжат оказывать гуманитарную помощь жителям Украины и беженцам, будут способствовать транзиту товаров на Украину, а также поддержат "Формулу мира", предложенную Владимиром Зеленским. Ранее в четверг депутат оппозиционного блока коммунистов и социалистов Молдавии Григорий Новак сообщил, что политсила покинула в четверг заседание парламента в знак протеста против отказа правящей партии внести в повестку декларацию "о консолидации мира". По его словам, оппозиция предлагала принять в парламенте декларацию "о консолидации мира, гарантиях мира и гарантиях безопасности", однако депутаты правящей партии отказались вносить ее в повестку. Спикер парламента заявил, что ознакомился с текстом декларации оппозиции и не готов ее рассматривать до тех пор, пока в ней нет требований о выводе российских военных с территории Приднестровья. Минобороны России 23 февраля сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. Позже в МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Также представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие, в частности, речь идет о необходимости создания системы ПВО. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230215/moldaviya-1852140237.html
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в мире, украина, молдавия, россия, майя санду, игорь гросу, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Молдавия, Россия, Майя Санду, Игорь Гросу, Владимир Зеленский, НАТО
Парламент Молдавии принял антироссийскую декларацию

Спикер Гроссу: парламент Молдавии принял антироссийскую декларацию в поддержку Украины

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 мар - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" на заседании парламента приняла антироссийскую декларацию, осудив ее действия на территории Украину, заявил спикер Игорь Гросу.
Депутаты правящей партии "Действие и солидарность" зарегистрировали в законодательном органе проект "Декларация парламента Молдавии относительно агрессии Российской Федерации против Украины". Ее принятие проходило в отсутствие депутатов от оппозиции.
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"Декларация парламента Молдавии относительно агрессии Российской Федерации против Украины принята голосами 55 депутатов", - заявил спикер парламента Молдавии.
Согласно тексту декларации, парламент Молдавии признает, что "Российская Федерация с февраля 2014 г. ведет незаконную, ничем не спровоцированную и необоснованную агрессивную войну против Украины". Власти страны отказываются признавать любые аргументы Российской Федерации относительно ситуации на Украине и требует вывести вооруженные силы и военных с украинской территории. Также депутаты высказались в поддержку инициативы других государств по созданию "специального трибунала по делу об агрессии против Украины",
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Кроме того, в тексте декларации отмечается, что власти республики продолжат оказывать гуманитарную помощь жителям Украины и беженцам, будут способствовать транзиту товаров на Украину, а также поддержат "Формулу мира", предложенную Владимиром Зеленским.
Ранее в четверг депутат оппозиционного блока коммунистов и социалистов Молдавии Григорий Новак сообщил, что политсила покинула в четверг заседание парламента в знак протеста против отказа правящей партии внести в повестку декларацию "о консолидации мира". По его словам, оппозиция предлагала принять в парламенте декларацию "о консолидации мира, гарантиях мира и гарантиях безопасности", однако депутаты правящей партии отказались вносить ее в повестку.
Спикер парламента заявил, что ознакомился с текстом декларации оппозиции и не готов ее рассматривать до тех пор, пока в ней нет требований о выводе российских военных с территории Приднестровья.
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Минобороны России 23 февраля сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. Позже в МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Также представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие, в частности, речь идет о необходимости создания системы ПВО.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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