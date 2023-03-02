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Дерипаска предложил сократить число чиновников - РИА Новости, 02.03.2023
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09:46 02.03.2023 (обновлено: 14:39 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/chinovniki-1855276076.html
Дерипаска предложил сократить число чиновников
Дерипаска предложил сократить число чиновников - РИА Новости, 02.03.2023
Дерипаска предложил сократить число чиновников
Для преодоления негативного влияния санкций в России необходимо сократить число чиновников и силовиков, заявил бизнесмен Олег Дерипаска на Красноярском... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T09:46
2023-03-02T14:39
россия
экономика
украина
европа
олег дерипаска
владимир путин
сибирский федеральный университет
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КРАСНОЯРСК, 2 мар — РИА Новости. Для преодоления негативного влияния санкций в России необходимо сократить число чиновников и силовиков, заявил бизнесмен Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме.По его словам, это позволить "встрепенуться и побеждать".Западные страны начали вводить ограничения против России после возвращения Крыма в ее состав, а после начала военной операции на Украине санкции ужесточили. Как заявил Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления российского государства — долгосрочная стратегия Запада, а сами санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, вызвав рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе, США и Великобритании.КЭФ-2023 проходит в Красноярске 1-3 марта в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой является Сибирский федеральный университет. В первый день КЭФ, 1 марта, работала молодежная площадка "Поколение-2035". Тема этого года — "Профессионалы будущего: образование и карьера". Деловая программа форума охватывает два дня, 2-3 марта. Ранее сообщалось, что основной темой обсуждения деловой программы станет стратегия развития Сибири до 2035 года.
https://ria.ru/20230124/deripaska-1846959131.html
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россия, экономика, украина, европа, олег дерипаска, владимир путин, сибирский федеральный университет
Россия, Экономика, Украина, Европа, Олег Дерипаска, Владимир Путин, Сибирский федеральный университет
Дерипаска предложил сократить число чиновников

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил в разы сократить число чиновников и силовиков в России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОснователь компании РУСАЛ, основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 2 мар — РИА Новости. Для преодоления негативного влияния санкций в России необходимо сократить число чиновников и силовиков, заявил бизнесмен Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме.
«
"Легкий стресс — он всегда помогает. Во-первых, это возможность привлечь новые кадры. Сокращение чиновников. Не знаю, в два-три раза. Сокращение сотрудников правоохранительных органов, наверное, в пару раз. <…> Это же серьезная обуза для экономики", — сказал предприниматель.
По его словам, это позволить "встрепенуться и побеждать".
Западные страны начали вводить ограничения против России после возвращения Крыма в ее состав, а после начала военной операции на Украине санкции ужесточили. Как заявил Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления российского государства — долгосрочная стратегия Запада, а сами санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, вызвав рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе, США и Великобритании.
КЭФ-2023 проходит в Красноярске 1-3 марта в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой является Сибирский федеральный университет.
В первый день КЭФ, 1 марта, работала молодежная площадка "Поколение-2035". Тема этого года — "Профессионалы будущего: образование и карьера". Деловая программа форума охватывает два дня, 2-3 марта. Ранее сообщалось, что основной темой обсуждения деловой программы станет стратегия развития Сибири до 2035 года.
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РоссияЭкономикаУкраинаЕвропаОлег ДерипаскаВладимир ПутинСибирский федеральный университет
 
 
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