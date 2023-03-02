Дерипаска предложил сократить число чиновников
Бизнесмен Олег Дерипаска предложил в разы сократить число чиновников и силовиков в России
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОснователь компании РУСАЛ, основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 2 мар — РИА Новости. Для преодоления негативного влияния санкций в России необходимо сократить число чиновников и силовиков, заявил бизнесмен Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме.
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"Легкий стресс — он всегда помогает. Во-первых, это возможность привлечь новые кадры. Сокращение чиновников. Не знаю, в два-три раза. Сокращение сотрудников правоохранительных органов, наверное, в пару раз. <…> Это же серьезная обуза для экономики", — сказал предприниматель.
По его словам, это позволить "встрепенуться и побеждать".
Западные страны начали вводить ограничения против России после возвращения Крыма в ее состав, а после начала военной операции на Украине санкции ужесточили. Как заявил Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления российского государства — долгосрочная стратегия Запада, а сами санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, вызвав рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе, США и Великобритании.
КЭФ-2023 проходит в Красноярске 1-3 марта в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой является Сибирский федеральный университет.
В первый день КЭФ, 1 марта, работала молодежная площадка "Поколение-2035". Тема этого года — "Профессионалы будущего: образование и карьера". Деловая программа форума охватывает два дня, 2-3 марта. Ранее сообщалось, что основной темой обсуждения деловой программы станет стратегия развития Сибири до 2035 года.