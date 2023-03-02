https://ria.ru/20230302/chinovniki-1855276076.html

Дерипаска предложил сократить число чиновников

Дерипаска предложил сократить число чиновников - РИА Новости, 02.03.2023

Дерипаска предложил сократить число чиновников

Для преодоления негативного влияния санкций в России необходимо сократить число чиновников и силовиков, заявил бизнесмен Олег Дерипаска на Красноярском... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T09:46

2023-03-02T09:46

2023-03-02T14:39

россия

экономика

украина

европа

олег дерипаска

владимир путин

сибирский федеральный университет

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КРАСНОЯРСК, 2 мар — РИА Новости. Для преодоления негативного влияния санкций в России необходимо сократить число чиновников и силовиков, заявил бизнесмен Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме.По его словам, это позволить "встрепенуться и побеждать".Западные страны начали вводить ограничения против России после возвращения Крыма в ее состав, а после начала военной операции на Украине санкции ужесточили. Как заявил Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления российского государства — долгосрочная стратегия Запада, а сами санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, вызвав рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе, США и Великобритании.КЭФ-2023 проходит в Красноярске 1-3 марта в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой является Сибирский федеральный университет. В первый день КЭФ, 1 марта, работала молодежная площадка "Поколение-2035". Тема этого года — "Профессионалы будущего: образование и карьера". Деловая программа форума охватывает два дня, 2-3 марта. Ранее сообщалось, что основной темой обсуждения деловой программы станет стратегия развития Сибири до 2035 года.

https://ria.ru/20230124/deripaska-1846959131.html

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Екатерина Зайцева

россия, экономика, украина, европа, олег дерипаска, владимир путин, сибирский федеральный университет