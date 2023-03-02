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США не смогут помешать Китаю обладать микросхемами, заявил Гейтс - РИА Новости, 02.03.2023
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12:03 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/china-1855318051.html
США не смогут помешать Китаю обладать микросхемами, заявил Гейтс
США не смогут помешать Китаю обладать микросхемами, заявил Гейтс - РИА Новости, 02.03.2023
США не смогут помешать Китаю обладать микросхемами, заявил Гейтс
Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс считает, что США своими ограничениями никогда не смогут помешать Китаю обладать хорошими микросхемами. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:03
2023-03-02T12:03
технологии
сша
китай
билл гейтс
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс считает, что США своими ограничениями никогда не смогут помешать Китаю обладать хорошими микросхемами. Гейтс отметил, что Китай может достичь результата достаточно быстро, поэтому он не видит большой пользы от предпринимаемых США мер. Миллиардер добавил, что сожалеет в связи с таким решением Вашингтона. Гейтс также отметил, что считает отношения между США и КНР "самыми важными в мире" и хотел бы, чтобы они были на лучшем уровне, чем сейчас. В октябре прошлого года США ограничили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Ограничения распространяются не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.
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сша
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технологии, сша, китай, билл гейтс, microsoft corporation
Технологии, США, Китай, Билл Гейтс, Microsoft Corporation
США не смогут помешать Китаю обладать микросхемами, заявил Гейтс

Основатель Microsoft Гейтс: США никогда не смогут помешать Китаю обладать микросхемами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс считает, что США своими ограничениями никогда не смогут помешать Китаю обладать хорошими микросхемами.
«
"Не думаю, что США когда-либо добьются успеха в том, чтобы помешать Китаю обладать отличными микросхемами. Знаете, мы заставим их потратить время и кучу денег, чтобы они смогли создать свои собственные микросхемы", - заявил Гейтс журналисту газеты Financial Times.
Гейтс отметил, что Китай может достичь результата достаточно быстро, поэтому он не видит большой пользы от предпринимаемых США мер. Миллиардер добавил, что сожалеет в связи с таким решением Вашингтона. Гейтс также отметил, что считает отношения между США и КНР "самыми важными в мире" и хотел бы, чтобы они были на лучшем уровне, чем сейчас.
В октябре прошлого года США ограничили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Ограничения распространяются не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.
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