https://ria.ru/20230302/china-1855318051.html

США не смогут помешать Китаю обладать микросхемами, заявил Гейтс

США не смогут помешать Китаю обладать микросхемами, заявил Гейтс - РИА Новости, 02.03.2023

США не смогут помешать Китаю обладать микросхемами, заявил Гейтс

Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс считает, что США своими ограничениями никогда не смогут помешать Китаю обладать хорошими микросхемами. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:03

2023-03-02T12:03

2023-03-02T12:03

технологии

сша

китай

билл гейтс

microsoft corporation

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс считает, что США своими ограничениями никогда не смогут помешать Китаю обладать хорошими микросхемами. Гейтс отметил, что Китай может достичь результата достаточно быстро, поэтому он не видит большой пользы от предпринимаемых США мер. Миллиардер добавил, что сожалеет в связи с таким решением Вашингтона. Гейтс также отметил, что считает отношения между США и КНР "самыми важными в мире" и хотел бы, чтобы они были на лучшем уровне, чем сейчас. В октябре прошлого года США ограничили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Ограничения распространяются не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.

https://ria.ru/20221130/chipy-1835346954.html

сша

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, сша, китай, билл гейтс, microsoft corporation