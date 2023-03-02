https://ria.ru/20230302/chernyshenko-1855277687.html

Чернышенко поручил ФАДН укреплять межнациональное единство в новых регионах

Чернышенко поручил ФАДН укреплять межнациональное единство в новых регионах - РИА Новости, 02.03.2023

Чернышенко поручил ФАДН укреплять межнациональное единство в новых регионах

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Федеральному агентству по делам национальностей при участии министерств укреплять межнациональное единство в... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T09:55

2023-03-02T09:55

2023-03-02T09:56

россия

дмитрий чернышенко

общество

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Федеральному агентству по делам национальностей при участии министерств укреплять межнациональное единство в новых регионах, а также разработать комплекс мероприятий по реализации национальной государственной политики в этих регионах, сообщается на сайте правительства. Добавляется, что ещё одно из поручений - разработать комплекс мероприятий по реализации государственной национальной политики в новых российских субъектах. "Необходимы дополнительные меры по формированию на территории новых субъектов общероссийской идентичности, продвижению достоверной информации о нашей общей истории, традиционных ценностях народов России, основах межнационального и межрелигиозного мира и согласия", - отметил Чернышенко, его слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20221116/soglasie-1831844777.html

россия

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Ольга Фомченкова

россия, дмитрий чернышенко, общество, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)