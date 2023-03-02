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Чернышенко поручил ФАДН укреплять межнациональное единство в новых регионах - РИА Новости, 02.03.2023
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09:55 02.03.2023 (обновлено: 09:56 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/chernyshenko-1855277687.html
Чернышенко поручил ФАДН укреплять межнациональное единство в новых регионах
Чернышенко поручил ФАДН укреплять межнациональное единство в новых регионах - РИА Новости, 02.03.2023
Чернышенко поручил ФАДН укреплять межнациональное единство в новых регионах
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Федеральному агентству по делам национальностей при участии министерств укреплять межнациональное единство в... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T09:55
2023-03-02T09:56
россия
дмитрий чернышенко
общество
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Федеральному агентству по делам национальностей при участии министерств укреплять межнациональное единство в новых регионах, а также разработать комплекс мероприятий по реализации национальной государственной политики в этих регионах, сообщается на сайте правительства. Добавляется, что ещё одно из поручений - разработать комплекс мероприятий по реализации государственной национальной политики в новых российских субъектах. "Необходимы дополнительные меры по формированию на территории новых субъектов общероссийской идентичности, продвижению достоверной информации о нашей общей истории, традиционных ценностях народов России, основах межнационального и межрелигиозного мира и согласия", - отметил Чернышенко, его слова приводятся в сообщении.
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россия, дмитрий чернышенко, общество, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
Россия, Дмитрий Чернышенко, Общество, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
Чернышенко поручил ФАДН укреплять межнациональное единство в новых регионах

Вице-премьер Чернышенко поручил ФАДН укреплять межнациональное единство в новых регионах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенк - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенк. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Федеральному агентству по делам национальностей при участии министерств укреплять межнациональное единство в новых регионах, а также разработать комплекс мероприятий по реализации национальной государственной политики в этих регионах, сообщается на сайте правительства.
«
"Вице-премьер поручил Федеральному агентству по делам национальностей при участии других министерств дополнить план реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации мерами по укреплению межнационального единства в новых субъектах Федерации", - говорится в сообщении.
Добавляется, что ещё одно из поручений - разработать комплекс мероприятий по реализации государственной национальной политики в новых российских субъектах.
"Необходимы дополнительные меры по формированию на территории новых субъектов общероссийской идентичности, продвижению достоверной информации о нашей общей истории, традиционных ценностях народов России, основах межнационального и межрелигиозного мира и согласия", - отметил Чернышенко, его слова приводятся в сообщении.
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РоссияДмитрий ЧернышенкоОбществоФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
 
 
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