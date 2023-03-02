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Туроператоры рассказали о перспективах субсидирования чартеров по России - РИА Новости, 02.03.2023
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Туризм
 
15:14 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/chartery-1855302663.html
Туроператоры рассказали о перспективах субсидирования чартеров по России
Туроператоры рассказали о перспективах субсидирования чартеров по России - РИА Новости, 02.03.2023
Туроператоры рассказали о перспективах субсидирования чартеров по России
Российские туроператоры надеются на продолжение программы субсидий на организацию чартеров по России и в этом году, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:14
2023-03-02T15:14
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские туроператоры надеются на продолжение программы субсидий на организацию чартеров по России и в этом году, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Сегодня чартеры по России выполняют также социальную и маркетинговую функцию, без которой в туризме невозможно. По оценкам туроператоров-участников, решение о продолжении реализации программы субсидирования чартерных перевозок по РФ даст надежду на формирование стабильного потока в заявленные регионы", — рассказали в ассоциации. Участники рынка надеются, что Минэкономразвития в ближайшее время более детально рассмотрит вопрос субсидирования чартерных программ в регионы РФ на 2023 год. "С экономикой чартерных программ по России для самих федеральных туроператоров все не настолько очевидно: на данный момент они еще не полностью получили субсидии за программы, реализованные в прошлом году. Без таких субсидий такие полеты в непляжные регионы РФ просто не будут окупаться", — пояснили в ассоциации.
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новости - туризм, туристы, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), авиарейсы
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), авиарейсы
Туроператоры рассказали о перспективах субсидирования чартеров по России

АТОР: туроператоры надеются на продолжение программы субсидирования чартеров по России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСамолет заходит на посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Самолет заходит на посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские туроператоры надеются на продолжение программы субсидий на организацию чартеров по России и в этом году, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Сегодня чартеры по России выполняют также социальную и маркетинговую функцию, без которой в туризме невозможно. По оценкам туроператоров-участников, решение о продолжении реализации программы субсидирования чартерных перевозок по РФ даст надежду на формирование стабильного потока в заявленные регионы", — рассказали в ассоциации.
Участники рынка надеются, что Минэкономразвития в ближайшее время более детально рассмотрит вопрос субсидирования чартерных программ в регионы РФ на 2023 год.
"С экономикой чартерных программ по России для самих федеральных туроператоров все не настолько очевидно: на данный момент они еще не полностью получили субсидии за программы, реализованные в прошлом году. Без таких субсидий такие полеты в непляжные регионы РФ просто не будут окупаться", — пояснили в ассоциации.
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