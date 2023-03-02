https://ria.ru/20230302/chartery-1855302663.html

Туроператоры рассказали о перспективах субсидирования чартеров по России

Туроператоры рассказали о перспективах субсидирования чартеров по России - РИА Новости, 02.03.2023

Туроператоры рассказали о перспективах субсидирования чартеров по России

Российские туроператоры надеются на продолжение программы субсидий на организацию чартеров по России и в этом году, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:14

2023-03-02T15:14

2023-03-02T15:14

туризм

новости - туризм

туристы

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

авиарейсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577227134_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_130d7a33cbc404202e9179c9a7bf5978.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские туроператоры надеются на продолжение программы субсидий на организацию чартеров по России и в этом году, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Сегодня чартеры по России выполняют также социальную и маркетинговую функцию, без которой в туризме невозможно. По оценкам туроператоров-участников, решение о продолжении реализации программы субсидирования чартерных перевозок по РФ даст надежду на формирование стабильного потока в заявленные регионы", — рассказали в ассоциации. Участники рынка надеются, что Минэкономразвития в ближайшее время более детально рассмотрит вопрос субсидирования чартерных программ в регионы РФ на 2023 год. "С экономикой чартерных программ по России для самих федеральных туроператоров все не настолько очевидно: на данный момент они еще не полностью получили субсидии за программы, реализованные в прошлом году. Без таких субсидий такие полеты в непляжные регионы РФ просто не будут окупаться", — пояснили в ассоциации.

https://ria.ru/20230221/puteshestviya-1853365923.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), авиарейсы