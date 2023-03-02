https://ria.ru/20230302/chartery-1855302663.html
Туроператоры рассказали о перспективах субсидирования чартеров по России
Туроператоры рассказали о перспективах субсидирования чартеров по России - РИА Новости, 02.03.2023
Туроператоры рассказали о перспективах субсидирования чартеров по России
Российские туроператоры надеются на продолжение программы субсидий на организацию чартеров по России и в этом году, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:14
2023-03-02T15:14
2023-03-02T15:14
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
авиарейсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577227134_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_130d7a33cbc404202e9179c9a7bf5978.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские туроператоры надеются на продолжение программы субсидий на организацию чартеров по России и в этом году, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Сегодня чартеры по России выполняют также социальную и маркетинговую функцию, без которой в туризме невозможно. По оценкам туроператоров-участников, решение о продолжении реализации программы субсидирования чартерных перевозок по РФ даст надежду на формирование стабильного потока в заявленные регионы", — рассказали в ассоциации. Участники рынка надеются, что Минэкономразвития в ближайшее время более детально рассмотрит вопрос субсидирования чартерных программ в регионы РФ на 2023 год. "С экономикой чартерных программ по России для самих федеральных туроператоров все не настолько очевидно: на данный момент они еще не полностью получили субсидии за программы, реализованные в прошлом году. Без таких субсидий такие полеты в непляжные регионы РФ просто не будут окупаться", — пояснили в ассоциации.
https://ria.ru/20230221/puteshestviya-1853365923.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577227134_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_21371cc972cfa2ded40b389f67d401f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), авиарейсы
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), авиарейсы
Туроператоры рассказали о перспективах субсидирования чартеров по России
АТОР: туроператоры надеются на продолжение программы субсидирования чартеров по России
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские туроператоры надеются на продолжение программы субсидий на организацию чартеров по России и в этом году, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Сегодня чартеры по России выполняют также социальную и маркетинговую функцию, без которой в туризме невозможно. По оценкам туроператоров-участников, решение о продолжении реализации программы субсидирования чартерных перевозок по РФ даст надежду на формирование стабильного потока в заявленные регионы", — рассказали в ассоциации.
Участники рынка надеются, что Минэкономразвития в ближайшее время более детально рассмотрит вопрос субсидирования чартерных программ в регионы РФ на 2023 год.
"С экономикой чартерных программ по России для самих федеральных туроператоров все не настолько очевидно: на данный момент они еще не полностью получили субсидии за программы, реализованные в прошлом году. Без таких субсидий такие полеты в непляжные регионы РФ просто не будут окупаться", — пояснили в ассоциации.
Крупный туроператор запустит рейсы на Дальний Восток из регионов