https://ria.ru/20230302/byudzhet-1855423453.html

В бюджет Липецкой области внесены изменения

В бюджет Липецкой области внесены изменения - РИА Новости, 02.03.2023

В бюджет Липецкой области внесены изменения

Доходы Липецкой области в этом году увеличатся почти на 500 миллионов рублей благодаря поддержке федерального бюджета, расходы также вырастут - на 5,2 миллиарда РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:46

2023-03-02T16:46

2023-03-02T16:46

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 2 мар – РИА Новости. Доходы Липецкой области в этом году увеличатся почти на 500 миллионов рублей благодаря поддержке федерального бюджета, расходы также вырастут - на 5,2 миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Соответствующие изменения внесены в региональный бюджет на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов, который сохранит социальную направленность, отметил губернатор.В целом бюджет составит 73 миллиарда 316 миллионов рублей по доходам, 100 миллиардов 227 миллионов рублей - по расходам. Основным источником покрытия дефицита станут переходящие остатки средств областной казны и инфраструктурный бюджетный кредит.По словам Артамонова, важные статьи расходов бюджета – ремонт и строительство сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в селах и деревнях области. На это планируется направить 180 миллионов рублей. На подключение к сети интернет и обеспечение сотовой связью сельских поселений с численностью жителей более 100 человек заложено 144 миллиона рублей."Липецкая область – единственный субъект в России, получивший финансирование от министерства цифрового развития. За счет федерального бюджета будет прокрыта половина расходов на проведение интернета в удаленные села", – отметил Артамонов.Он добавил, что инвестиции в развитие внутреннего туризма составят 45 миллионов рублей. Кроме этого, бюджетные средства планируется направить на капитальный ремонт дорог, реконструкцию здания Липецкой городской детской стоматологической поликлиники и на обновление материально-технической базы специальных школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья в Данкове, Усмани, Ельце, Задонске, в Елецком и Тербунском районах. Там сделают ремонт, установят пожарную сигнализацию и на 29 миллионов рублей приобретут транспорт для воспитанников интернатов.

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липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов