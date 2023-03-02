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На Южном речном вокзале начали инженерную подготовку перед благоустройством
На Южном речном вокзале начали инженерную подготовку перед благоустройством - РИА Новости, 02.03.2023
На Южном речном вокзале начали инженерную подготовку перед благоустройством
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством территории Южного речного вокзала, сообщил журналистам в... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:27
2023-03-02T14:27
2023-03-02T14:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
общество
южный речной вокзал
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством территории Южного речного вокзала, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Два с половиной года назад привели в порядок парк и набережную Северного речного вокзала, теперь это любимое место отдыха москвичей и гостей столицы, теперь приступаем к очередному масштабному проекту - благоустройству территории Южного речного вокзала. Главная цель - организовать новую точку притяжения горожан с прогулочной набережной и комфортными зонами отдыха", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что воздушные кабельные линии уберут под землю, сейчас ведется прокладка ливневой системы, водопровода и канализации, в ближайшее время начнется обустройство тепловой сети. Для обеспечения надежного энергоснабжения построят две новые трансформаторные подстанции. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках работ модернизируют систему освещения, расширят пешеходную зону, обновят покрытие проезжей части и тротуаров, установят уличную мебель. На финальном этапе пройдет высадка деревьев и кустарников, обустройство цветников и газонов. Он добавил, что к зданию Южного речного вокзала будут организованы удобные подъезды, рядом с ним появятся парковка, стоянка для такси и остановочный павильон для общественного транспорта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество, южный речной вокзал
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Общество, Южный речной вокзал
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством территории Южного речного вокзала, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Два с половиной года назад привели в порядок парк и набережную Северного речного вокзала
, теперь это любимое место отдыха москвичей и гостей столицы, теперь приступаем к очередному масштабному проекту - благоустройству территории Южного речного вокзала. Главная цель - организовать новую точку притяжения горожан с прогулочной набережной и комфортными зонами отдыха", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что воздушные кабельные линии уберут под землю, сейчас ведется прокладка ливневой системы, водопровода и канализации, в ближайшее время начнется обустройство тепловой сети. Для обеспечения надежного энергоснабжения построят две новые трансформаторные подстанции.
«
"На Южном речном вокзале будет организовано пять причальных зон для судов разного класса - прогулочных и круизных, в каждой установят удобные павильоны для пассажиров и стелы с расписанием. В зоне швартовки судов река обмелела, поэтому проводим работы по извлечению иловых отложений и углублению дна. Кроме того, отремонтируем конструкции причалов, установим швартовочные устройства и отбойники", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства
подчеркнул, что в рамках работ модернизируют систему освещения, расширят пешеходную зону, обновят покрытие проезжей части и тротуаров, установят уличную мебель. На финальном этапе пройдет высадка деревьев и кустарников, обустройство цветников и газонов.
Он добавил, что к зданию Южного речного вокзала будут организованы удобные подъезды, рядом с ним появятся парковка, стоянка для такси и остановочный павильон для общественного транспорта.
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