https://ria.ru/20230302/blagoustroystvo-1855374777.html

На Южном речном вокзале начали инженерную подготовку перед благоустройством

На Южном речном вокзале начали инженерную подготовку перед благоустройством - РИА Новости, 02.03.2023

На Южном речном вокзале начали инженерную подготовку перед благоустройством

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством территории Южного речного вокзала, сообщил журналистам в... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T14:27

2023-03-02T14:27

2023-03-02T14:27

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

общество

южный речной вокзал

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством территории Южного речного вокзала, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Два с половиной года назад привели в порядок парк и набережную Северного речного вокзала, теперь это любимое место отдыха москвичей и гостей столицы, теперь приступаем к очередному масштабному проекту - благоустройству территории Южного речного вокзала. Главная цель - организовать новую точку притяжения горожан с прогулочной набережной и комфортными зонами отдыха", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что воздушные кабельные линии уберут под землю, сейчас ведется прокладка ливневой системы, водопровода и канализации, в ближайшее время начнется обустройство тепловой сети. Для обеспечения надежного энергоснабжения построят две новые трансформаторные подстанции. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках работ модернизируют систему освещения, расширят пешеходную зону, обновят покрытие проезжей части и тротуаров, установят уличную мебель. На финальном этапе пройдет высадка деревьев и кустарников, обустройство цветников и газонов. Он добавил, что к зданию Южного речного вокзала будут организованы удобные подъезды, рядом с ним появятся парковка, стоянка для такси и остановочный павильон для общественного транспорта.

https://ria.ru/20220609/moskva-1794296994.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество, южный речной вокзал