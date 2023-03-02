https://ria.ru/20230302/belorussiya-1855292089.html
Белоруссия хочет построить свой терминал или порт в Мурманской области
Белоруссия хочет построить свой терминал или порт в Мурманской области - РИА Новости, 02.03.2023
Белоруссия хочет построить свой терминал или порт в Мурманской области
Белоруссия изучает целесообразность строительства в Мурманской области России терминала, но интересуется и возможностью проекта создания там собственного... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T10:48
2023-03-02T10:48
2023-03-02T10:48
экономика
белоруссия
мурманская область
россия
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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Белоруссия изучает целесообразность строительства в Мурманской области России терминала, но интересуется и возможностью проекта создания там собственного морского порта, сообщил в четверг министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко. "Недавно вернулась делегация (Белоруссии из поездки в Мурманскую область – ред.)… Мы изучаем там площадки: предложено Республике Беларусь на данный момент три площадки для строительства терминала. Но мы также рассматриваем (вопрос – ред.) строительства непосредственно белорусского порта", - сказал министр журналистам. По его словам, в настоящее время идет изучение вопроса – какая территория более привлекательна с точки зрения инфраструктуры, какие грузы Белоруссия может переваливать там. "Далее будем вырабатывать стратегическое решение по размещению и строительству порта в Мурманской области", - сказал Авраменко. Он уточнил, что решение о целесообразности для Белоруссии строить порт в Мурманской области будет принято в этом году.
https://ria.ru/20230302/bronka-1855282692.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, мурманская область, россия
Экономика, Белоруссия, Мурманская область, Россия
Белоруссия хочет построить свой терминал или порт в Мурманской области
Минтранс Белоруссии изъявил желание построить свой терминал или порт в Мурманской области
МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Белоруссия изучает целесообразность строительства в Мурманской области России терминала, но интересуется и возможностью проекта создания там собственного морского порта, сообщил в четверг министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.
"Недавно вернулась делегация (Белоруссии из поездки в Мурманскую область – ред.)… Мы изучаем там площадки: предложено Республике Беларусь на данный момент три площадки для строительства терминала. Но мы также рассматриваем (вопрос – ред.) строительства непосредственно белорусского порта", - сказал министр журналистам.
По его словам, в настоящее время идет изучение вопроса – какая территория более привлекательна с точки зрения инфраструктуры, какие грузы Белоруссия может переваливать там. "Далее будем вырабатывать стратегическое решение по размещению и строительству порта в Мурманской области", - сказал Авраменко. Он уточнил, что решение о целесообразности для Белоруссии строить порт в Мурманской области будет принято в этом году.
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