https://ria.ru/20230302/belorussiya-1855249786.html
Правительство Белоруссии возьмет у России кредит на строительство АЭС
Правительство Белоруссии возьмет у России кредит на строительство АЭС - РИА Новости, 02.03.2023
Правительство Белоруссии возьмет у России кредит на строительство АЭС
Правительство Белоруссии своим постановлением уполномочило министерство финансов провести переговоры и подписать с РФ проект протокола в межправсоглашение о... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T01:28
2023-03-02T01:28
2023-03-02T01:28
белоруссия
россия
минск
белорусская аэс
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением уполномочило министерство финансов провести переговоры и подписать с РФ проект протокола в межправсоглашение о кредите на строительство БелАЭС, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале документе. Правительство Белоруссии также решило "уполномочить министерство финансов на проведение переговоров по проекту протокола, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, и на подписание протокола при достижении договоренностей в пределах одобренного проекта". Согласно постановлению, планируется временно применять протокол с 11-го дня после его подписания до вступления в силу. Ранее на официальном портале правовой информации РФ было опубликовано распоряжение российского правительства о том, что Россия продлевает на год начало погашения Белоруссией кредита на сооружение АЭС. Согласно распоряжению, вносятся изменения в российско-белорусское межправсоглашение о предоставлении Минску государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции на территории Белоруссии от 25 ноября 2011 года. Согласно обновленному соглашению, "кредит используется белорусской стороной в 2011-2023 годах", а "погашение белорусской стороной кредита начинается через шесть месяцев с даты ввода в эксплуатацию атомной электростанции, но не позднее 1 апреля 2024 года, и осуществляется 30 равными долями каждые шесть месяцев". Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня 2021 года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ранее замминистра энергетики республики Михаил Михадюк анонсировал пробное включение второго энергоблока Белорусской АЭС в сеть в марте-апреле, добавив, что ввод блока в промышленную эксплуатацию запланирован во втором полугодии 2023 года. Белорусская АЭС построена с участием госкорпорации "Росатом" с привлечением российского кредита в 10 миллиардов долларов.
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белоруссия, россия, минск, белорусская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Белоруссия, Россия, Минск, Белорусская АЭС, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Правительство Белоруссии возьмет у России кредит на строительство АЭС
Правительство Белоруссии поручило подписать с Россией протокол о кредите на постройку АЭС
МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением уполномочило министерство финансов провести переговоры и подписать с РФ проект протокола в межправсоглашение о кредите на строительство БелАЭС, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале документе.
«
"Одобрить проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции на территории Республики Беларусь от 25 ноября 2011 года в качестве основы для проведения переговоров", - говорится в постановлении.
Правительство Белоруссии также решило "уполномочить министерство финансов на проведение переговоров по проекту протокола, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, и на подписание протокола при достижении договоренностей в пределах одобренного проекта".
Согласно постановлению, планируется временно применять протокол с 11-го дня после его подписания до вступления в силу.
Ранее на официальном портале правовой информации РФ было опубликовано распоряжение российского правительства о том, что Россия продлевает на год начало погашения Белоруссией кредита на сооружение АЭС. Согласно распоряжению, вносятся изменения в российско-белорусское межправсоглашение о предоставлении Минску
государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции на территории Белоруссии от 25 ноября 2011 года.
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Согласно обновленному соглашению, "кредит используется белорусской стороной в 2011-2023 годах", а "погашение белорусской стороной кредита начинается через шесть месяцев с даты ввода в эксплуатацию атомной электростанции, но не позднее 1 апреля 2024 года, и осуществляется 30 равными долями каждые шесть месяцев".
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область
). Минэнерго
Белоруссии 10 июня 2021 года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС.
Ранее замминистра энергетики республики Михаил Михадюк анонсировал пробное включение второго энергоблока Белорусской АЭС в сеть в марте-апреле, добавив, что ввод блока в промышленную эксплуатацию запланирован во втором полугодии 2023 года. Белорусская АЭС построена с участием госкорпорации "Росатом
" с привлечением российского кредита в 10 миллиардов долларов.
В Белоруссии изменили срок включения первого блока АЭС после ремонта