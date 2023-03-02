https://ria.ru/20230302/belorussiya-1855249786.html

Правительство Белоруссии возьмет у России кредит на строительство АЭС

Правительство Белоруссии возьмет у России кредит на строительство АЭС - РИА Новости, 02.03.2023

Правительство Белоруссии возьмет у России кредит на строительство АЭС

Правительство Белоруссии своим постановлением уполномочило министерство финансов провести переговоры и подписать с РФ проект протокола в межправсоглашение о... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T01:28

2023-03-02T01:28

2023-03-02T01:28

белоруссия

россия

минск

белорусская аэс

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением уполномочило министерство финансов провести переговоры и подписать с РФ проект протокола в межправсоглашение о кредите на строительство БелАЭС, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале документе. Правительство Белоруссии также решило "уполномочить министерство финансов на проведение переговоров по проекту протокола, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, и на подписание протокола при достижении договоренностей в пределах одобренного проекта". Согласно постановлению, планируется временно применять протокол с 11-го дня после его подписания до вступления в силу. Ранее на официальном портале правовой информации РФ было опубликовано распоряжение российского правительства о том, что Россия продлевает на год начало погашения Белоруссией кредита на сооружение АЭС. Согласно распоряжению, вносятся изменения в российско-белорусское межправсоглашение о предоставлении Минску государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции на территории Белоруссии от 25 ноября 2011 года. Согласно обновленному соглашению, "кредит используется белорусской стороной в 2011-2023 годах", а "погашение белорусской стороной кредита начинается через шесть месяцев с даты ввода в эксплуатацию атомной электростанции, но не позднее 1 апреля 2024 года, и осуществляется 30 равными долями каждые шесть месяцев". Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня 2021 года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ранее замминистра энергетики республики Михаил Михадюк анонсировал пробное включение второго энергоблока Белорусской АЭС в сеть в марте-апреле, добавив, что ввод блока в промышленную эксплуатацию запланирован во втором полугодии 2023 года. Белорусская АЭС построена с участием госкорпорации "Росатом" с привлечением российского кредита в 10 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20190821/1557728639.html

https://ria.ru/20221011/baes-1823114105.html

белоруссия

россия

минск

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белоруссия, россия, минск, белорусская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"