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Артиллеристы ВСУ завершили обучение стрельбе из гаубиц FH-70 в Эстонии - РИА Новости, 02.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:50 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/artilleristy-1855403104.html
Артиллеристы ВСУ завершили обучение стрельбе из гаубиц FH-70 в Эстонии
Артиллеристы ВСУ завершили обучение стрельбе из гаубиц FH-70 в Эстонии - РИА Новости, 02.03.2023
Артиллеристы ВСУ завершили обучение стрельбе из гаубиц FH-70 в Эстонии
Группа украинских артиллеристов завершила обучение стрельбе из буксируемых гаубиц FH-70 на центральном полигоне эстонских Сил обороны, сообщил в четверг портал... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:50
2023-03-02T15:50
специальная военная операция на украине
украина
россия
эстония
дмитрий песков
сергей лавров
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 мар - РИА Новости. Группа украинских артиллеристов завершила обучение стрельбе из буксируемых гаубиц FH-70 на центральном полигоне эстонских Сил обороны, сообщил в четверг портал эстонского государственного телерадиовещания ERR. "На центральном полигоне прошли учебные стрельбы, ставшие завершающим этапом в обучении украинских артиллеристов. Всего по учебным целям было выпущено 150 снарядов. Вскоре украинские солдаты отправятся домой - вместе с орудиями, которые Эстония передает Украине", - говорится в сообщении. По словам командира артиллерийского батальона Сил обороны подполковника Аллана Райдма, чтобы научиться стрелять из гаубиц FH-70, украинским артиллеристам потребовалось всего две недели. Это уже пятая группа украинских артиллеристов, проходящая обучение в Эстонии. До сих пор им приходилось стрелять лишь из гаубиц советского образца Д-20 и Д-30 152-го калибра - одного из самых распространенных на пространстве бывшего СССР. Помимо большей дальности и точности, FH-70 отличается от советских образцов и более мощным 155-м калибром. Это универсальный стандарт НАТО, а значит и проблем с боекомплектом у украинских артиллеристов будет меньше, отмечает ERR. После начала боевых действий на Украине Эстония предоставила Киеву военную помощь на сумму почти 400 миллионов евро, или более 1% от ВВП республики. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html
https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html
https://ria.ru/20230131/evropa-1848529457.html
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украина, россия, эстония, дмитрий песков, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Эстония, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО
Артиллеристы ВСУ завершили обучение стрельбе из гаубиц FH-70 в Эстонии

Группа украинских артиллеристов завершила обучение стрельбе из гаубиц FH-70 в Эстонии

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 мар - РИА Новости. Группа украинских артиллеристов завершила обучение стрельбе из буксируемых гаубиц FH-70 на центральном полигоне эстонских Сил обороны, сообщил в четверг портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.
"На центральном полигоне прошли учебные стрельбы, ставшие завершающим этапом в обучении украинских артиллеристов. Всего по учебным целям было выпущено 150 снарядов. Вскоре украинские солдаты отправятся домой - вместе с орудиями, которые Эстония передает Украине", - говорится в сообщении.
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По словам командира артиллерийского батальона Сил обороны подполковника Аллана Райдма, чтобы научиться стрелять из гаубиц FH-70, украинским артиллеристам потребовалось всего две недели.
Это уже пятая группа украинских артиллеристов, проходящая обучение в Эстонии. До сих пор им приходилось стрелять лишь из гаубиц советского образца Д-20 и Д-30 152-го калибра - одного из самых распространенных на пространстве бывшего СССР.
Помимо большей дальности и точности, FH-70 отличается от советских образцов и более мощным 155-м калибром. Это универсальный стандарт НАТО, а значит и проблем с боекомплектом у украинских артиллеристов будет меньше, отмечает ERR.
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