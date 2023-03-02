https://ria.ru/20230302/artemovsk-1855471294.html
Дети из Артемовска рассказали, как пережили полгода боевых действий
Дети из Артемовска рассказали, как пережили полгода боевых действий - РИА Новости, 02.03.2023
Дети из Артемовска рассказали, как пережили полгода боевых действий
Семья Вячеславских - Сергей и Елена и их дети, 13-летний Владик и семилетняя Кира - пережили полгода боевых действий в Артемовске, пока их не вывезли российские РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T19:02
2023-03-02T19:02
2023-03-02T21:39
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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ШАХТЕРСК (ДНР), 2 мар - РИА Новости. Семья Вячеславских - Сергей и Елена и их дети, 13-летний Владик и семилетняя Кира - пережили полгода боевых действий в Артемовске, пока их не вывезли российские военные. Больше всего хотелось курицы и сыра, рассказывает Кира. "Конечно, очень переживала за детей. Дети есть дети. Они маленькие", - со слезами на глазах рассказала РИА Новости 35-летняя Елена Вячеславских. Боевые действия в Артемовске затянулись больше, чем на полгода - уже в июле украинские военные обстреляли Сергея и Владика, катавшихся на велосипедах. "Специально стращали, чтобы мы уезжали вглубь Украины", - считает Сергей. Он уезжать, впрочем, не хотел. "Мы не согласны с ее политикой, националистический ее режим нам не нравится. Поэтому ждали прихода России", - признается глава семьи. Ждать пришлось под обстрелами и бомбежками. Семилетняя Кира рассказывает о них буднично, как видавший виды взрослый человек. "Однажды мина прилетела по соседнему дому. От него остались только доски", - говорит она. В другой раз осколки выбили дверь и окна их собственного дома, разворотило печку. "Гляжу - а у мамы в волосах уголек", - вспоминает Кира. Пожара удалось избежать, а семья жила с тех пор в подвале. "Жили в постоянном напряжении. Никогда не знаешь, что прилетит в следующий момент", - вспоминает Владик. Питались старыми запасами и гуманитарной помощью - терпимо, хотя и однообразно. "Больше всего хотелось курицы и сыра", - вспоминает Кира. Ее брат на вопрос, чего не хватало ему больше всего, отвечает: "света". Он переживает, что его одноклассники до сих пор не знают, что он жив. И надеется, что теперь, посмотрев материалы СМИ, его друзья будут знать, что с ним все в порядке.
https://ria.ru/20230302/artemovsk-1855417360.html
https://ria.ru/20230113/soledar-1844598239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Дети из Артемовска рассказали, как пережили полгода боевых действий
Семья Вячеславских из Артемовска рассказала, как пережила полгода боевых действий
ШАХТЕРСК (ДНР), 2 мар - РИА Новости. Семья Вячеславских - Сергей и Елена и их дети, 13-летний Владик и семилетняя Кира - пережили полгода боевых действий в Артемовске, пока их не вывезли российские военные. Больше всего хотелось курицы и сыра, рассказывает Кира.
"Конечно, очень переживала за детей. Дети есть дети. Они маленькие", - со слезами на глазах рассказала РИА Новости 35-летняя Елена Вячеславских. Боевые действия в Артемовске затянулись больше, чем на полгода - уже в июле украинские военные обстреляли Сергея и Владика, катавшихся на велосипедах.
"Специально стращали, чтобы мы уезжали вглубь Украины", - считает Сергей. Он уезжать, впрочем, не хотел. "Мы не согласны с ее политикой, националистический ее режим нам не нравится. Поэтому ждали прихода России", - признается глава семьи.
Ждать пришлось под обстрелами и бомбежками. Семилетняя Кира рассказывает о них буднично, как видавший виды взрослый человек. "Однажды мина прилетела по соседнему дому. От него остались только доски", - говорит она. В другой раз осколки выбили дверь и окна их собственного дома, разворотило печку. "Гляжу - а у мамы в волосах уголек", - вспоминает Кира. Пожара удалось избежать, а семья жила с тех пор в подвале.
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"Жили в постоянном напряжении. Никогда не знаешь, что прилетит в следующий момент", - вспоминает Владик. Питались старыми запасами и гуманитарной помощью - терпимо, хотя и однообразно.
"Больше всего хотелось курицы и сыра", - вспоминает Кира. Ее брат на вопрос, чего не хватало ему больше всего, отвечает: "света". Он переживает, что его одноклассники до сих пор не знают, что он жив. И надеется, что теперь, посмотрев материалы СМИ, его друзья будут знать, что с ним все в порядке.
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