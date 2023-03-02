https://ria.ru/20230302/artemovsk-1855471294.html

Дети из Артемовска рассказали, как пережили полгода боевых действий

Дети из Артемовска рассказали, как пережили полгода боевых действий - РИА Новости, 02.03.2023

Дети из Артемовска рассказали, как пережили полгода боевых действий

Семья Вячеславских - Сергей и Елена и их дети, 13-летний Владик и семилетняя Кира - пережили полгода боевых действий в Артемовске, пока их не вывезли российские РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T19:02

2023-03-02T19:02

2023-03-02T21:39

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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ШАХТЕРСК (ДНР), 2 мар - РИА Новости. Семья Вячеславских - Сергей и Елена и их дети, 13-летний Владик и семилетняя Кира - пережили полгода боевых действий в Артемовске, пока их не вывезли российские военные. Больше всего хотелось курицы и сыра, рассказывает Кира. "Конечно, очень переживала за детей. Дети есть дети. Они маленькие", - со слезами на глазах рассказала РИА Новости 35-летняя Елена Вячеславских. Боевые действия в Артемовске затянулись больше, чем на полгода - уже в июле украинские военные обстреляли Сергея и Владика, катавшихся на велосипедах. "Специально стращали, чтобы мы уезжали вглубь Украины", - считает Сергей. Он уезжать, впрочем, не хотел. "Мы не согласны с ее политикой, националистический ее режим нам не нравится. Поэтому ждали прихода России", - признается глава семьи. Ждать пришлось под обстрелами и бомбежками. Семилетняя Кира рассказывает о них буднично, как видавший виды взрослый человек. "Однажды мина прилетела по соседнему дому. От него остались только доски", - говорит она. В другой раз осколки выбили дверь и окна их собственного дома, разворотило печку. "Гляжу - а у мамы в волосах уголек", - вспоминает Кира. Пожара удалось избежать, а семья жила с тех пор в подвале. "Жили в постоянном напряжении. Никогда не знаешь, что прилетит в следующий момент", - вспоминает Владик. Питались старыми запасами и гуманитарной помощью - терпимо, хотя и однообразно. "Больше всего хотелось курицы и сыра", - вспоминает Кира. Ее брат на вопрос, чего не хватало ему больше всего, отвечает: "света". Он переживает, что его одноклассники до сих пор не знают, что он жив. И надеется, что теперь, посмотрев материалы СМИ, его друзья будут знать, что с ним все в порядке.

https://ria.ru/20230302/artemovsk-1855417360.html

https://ria.ru/20230113/soledar-1844598239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр