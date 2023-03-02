https://ria.ru/20230302/artemovsk-1855417360.html
Беженцы из Артемовска заявили, что ждали прихода России почти девять лет
Беженцы из Артемовска заявили, что ждали прихода России почти девять лет - РИА Новости, 02.03.2023
Беженцы из Артемовска заявили, что ждали прихода России почти девять лет
Жители города Артемовска, спасенные российскими военными, рассказали РИА Новости о ситуации в городе: там очень страшно и тяжело, но многие продолжают ждать... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:34
2023-03-02T16:34
2023-03-02T17:35
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ШАХТЕРСК (ДНР), 2 мар — РИА Новости. Жители города Артемовска, спасенные российскими военными, рассказали РИА Новости о ситуации в городе: там очень страшно и тяжело, но многие продолжают ждать прихода России и не собираются уезжать в украинский тыл. После нескольких месяцев боевых действий беженцы из Артемовска живут в одном из пунктов временного размещения в Шахтерске. "Мы хотели в Россию. С Украиной нам не по пути. Не для того мы там сидели и мучились, чтобы на Украину ехать", — рассказала РИА Новости женщина по имени Надежда. По ее словам, ситуация в городе очень тяжелая. "Воду в наш район вообще не привозили. <…> У нас были запасы, но запасы кончаются в конце концов. Мы пользовались соседской водой: они эвакуировались, а запасы были. Но потом пришел декабрь — и все замерзло (имеется в виду вода в колодцах. — Прим. ред.)", — сказала собеседница агентства.Она добавила, что в городе было очень опасно. "Все время стреляли из гранатометов, минометов", — рассказала Надежда. В таких тяжелых условиях пришлось жить с июля, когда в Артемовске начались боевые действия. "Мы ждали Россию с 2014 года", — призналась ее соседка.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву территории ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе.Сейчас в Артемовске ведутся ожесточенные бои. Российские войска взяли под контроль практически все дороги, но украинское командование продолжает перебрасывать туда резервы и ценой больших потерь пока еще удерживает город.
https://ria.ru/20230302/artemovsk-1855290390.html
https://ria.ru/20230302/artemovsk-1855267114.html
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"Нам не по дороге" — беженцы из Артемовска о том, почему не поехали в украинский тыл
Спасенные российскими военными жители Артемовска рассказали РИА Новости, что ждали Россию и что с Украиной им не по пути.
2023-03-02T16:34
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PT1M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, артемовск, донецкая народная республика
В мире, Россия, Украина, Артемовск, Донецкая Народная Республика
Беженцы из Артемовска заявили, что ждали прихода России почти девять лет
Беженцы из Артемовска рассказали, что ждали Россию с 2014 года, несмотря на страх
ШАХТЕРСК (ДНР), 2 мар — РИА Новости. Жители города Артемовска, спасенные российскими военными, рассказали РИА Новости о ситуации в городе: там очень страшно и тяжело, но многие продолжают ждать прихода России и не собираются уезжать в украинский тыл.
После нескольких месяцев боевых действий беженцы из Артемовска живут в одном из пунктов временного размещения в Шахтерске.
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"Мы хотели в Россию. С Украиной
нам не по пути. Не для того мы там сидели и мучились, чтобы на Украину ехать", — рассказала РИА Новости женщина по имени Надежда.
По ее словам, ситуация в городе очень тяжелая.
"Воду в наш район вообще не привозили. <…> У нас были запасы, но запасы кончаются в конце концов. Мы пользовались соседской водой: они эвакуировались, а запасы были. Но потом пришел декабрь — и все замерзло (имеется в виду вода в колодцах. — Прим. ред.)", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в городе было очень опасно.
"Все время стреляли из гранатометов, минометов", — рассказала Надежда.
В таких тяжелых условиях пришлось жить с июля, когда в Артемовске начались боевые действия.
"Мы ждали Россию с 2014 года", — призналась ее соседка.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву территории ДНР, к северу от Горловки
. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе
.
Сейчас в Артемовске ведутся ожесточенные бои. Российские войска взяли под контроль практически все дороги, но украинское командование продолжает перебрасывать туда резервы и ценой больших потерь пока еще удерживает город.
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