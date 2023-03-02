https://ria.ru/20230302/artemovsk-1855417360.html

Беженцы из Артемовска заявили, что ждали прихода России почти девять лет

Беженцы из Артемовска заявили, что ждали прихода России почти девять лет - РИА Новости, 02.03.2023

Беженцы из Артемовска заявили, что ждали прихода России почти девять лет

Жители города Артемовска, спасенные российскими военными, рассказали РИА Новости о ситуации в городе: там очень страшно и тяжело, но многие продолжают ждать... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:34

2023-03-02T16:34

2023-03-02T17:35

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артемовск

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ШАХТЕРСК (ДНР), 2 мар — РИА Новости. Жители города Артемовска, спасенные российскими военными, рассказали РИА Новости о ситуации в городе: там очень страшно и тяжело, но многие продолжают ждать прихода России и не собираются уезжать в украинский тыл. После нескольких месяцев боевых действий беженцы из Артемовска живут в одном из пунктов временного размещения в Шахтерске. "Мы хотели в Россию. С Украиной нам не по пути. Не для того мы там сидели и мучились, чтобы на Украину ехать", — рассказала РИА Новости женщина по имени Надежда. По ее словам, ситуация в городе очень тяжелая. "Воду в наш район вообще не привозили. <…> У нас были запасы, но запасы кончаются в конце концов. Мы пользовались соседской водой: они эвакуировались, а запасы были. Но потом пришел декабрь — и все замерзло (имеется в виду вода в колодцах. — Прим. ред.)", — сказала собеседница агентства.Она добавила, что в городе было очень опасно. "Все время стреляли из гранатометов, минометов", — рассказала Надежда. В таких тяжелых условиях пришлось жить с июля, когда в Артемовске начались боевые действия. "Мы ждали Россию с 2014 года", — призналась ее соседка.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву территории ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе.Сейчас в Артемовске ведутся ожесточенные бои. Российские войска взяли под контроль практически все дороги, но украинское командование продолжает перебрасывать туда резервы и ценой больших потерь пока еще удерживает город.

https://ria.ru/20230302/artemovsk-1855290390.html

https://ria.ru/20230302/artemovsk-1855267114.html

россия

украина

артемовск

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Нам не по дороге" — беженцы из Артемовска о том, почему не поехали в украинский тыл Спасенные российскими военными жители Артемовска рассказали РИА Новости, что ждали Россию и что с Украиной им не по пути. 2023-03-02T16:34 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, артемовск, донецкая народная республика