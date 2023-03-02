https://ria.ru/20230302/artemovsk-1855290390.html

Украинские войска рано или поздно оставят Артемовск, считают в Раде

Украинские войска рано или поздно оставят Артемовск, считают в Раде - РИА Новости, 02.03.2023

Украинские войска рано или поздно оставят Артемовск, считают в Раде

Ситуация в Артемовске критическая, украинские войска рано или поздно оставят город, считает член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T10:42

2023-03-02T10:42

2023-03-02T10:54

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

верховная рада украины

вооруженные силы украины

донбасс

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Ситуация в Артемовске критическая, украинские войска рано или поздно оставят город, считает член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. "Это моя субъективная точка зрения, но думаю, что Бахмут (украинское название Артемовска - прим.ред.) рано или поздно будет оставлен, потому что с военной точки зрения, если вы посмотрите карту, когда он охвачен с двух сторон, его отстаивать любой ценой не имеет смысла", - сказал Рахманин в интервью украинскому изданию "Новое время". По его словам, ситуация в Артемовске критическая, "главная проблема - фактическое перерезание всех доступных путей поставок". "Если вы посмотрите на карту боевых действий, то, с военной точки зрения, защищать Бахмут любой ценой, на мой взгляд, не является логичным. Сейчас, насколько я понимаю, бои ведутся и будут вестись для того, чтобы достичь нескольких целей", - отметил Рахманин. Он добавил, что одна из целей – подготовить условия для возможного отступления украинских военных. В среду замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о решении перебросить в Артемовск дополнительные подразделения украинских войск. Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. Агентство Блумберг также во вторник передавало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230302/artemovsk-1855267114.html

артемовск

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, артемовск, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, донбасс