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Глава МИД КНР призвал создать устойчивую архитектуру безопасности в Европе

Глава МИД КНР призвал создать устойчивую архитектуру безопасности в Европе - РИА Новости, 02.03.2023

Глава МИД КНР призвал создать устойчивую архитектуру безопасности в Европе

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок на полях G20 заявил о необходимости создания устойчивой архитектуры... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T18:05

2023-03-02T18:05

2023-03-02T18:05

в мире

цены на нефть

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анналена бербок

цинь ган

мид германии

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ПЕКИН, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Цинь Ган на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок на полях G20 заявил о необходимости создания устойчивой архитектуры безопасности в Европе, сообщает МИД КНР. "Соответствующие страны должны прекратить подливать масло в огонь (в вопросе Украины - ред.). Необходимо создать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности в Европе", - сказал Цинь Ган, слова которого приводит МИД КНР. Он также подчеркнул необходимость политического урегулирования и стимулирования мирных переговоров на Украине. Ведомство сообщило, что Бербок в свою очередь выразила надежду на то, что Китай сыграет важную роль в решении украинского кризиса.

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украина

китай

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