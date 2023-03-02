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Глава МИД КНР призвал создать устойчивую архитектуру безопасности в Европе - РИА Новости, 02.03.2023
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18:05 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/arkhitektura-1855455647.html
Глава МИД КНР призвал создать устойчивую архитектуру безопасности в Европе
Глава МИД КНР призвал создать устойчивую архитектуру безопасности в Европе - РИА Новости, 02.03.2023
Глава МИД КНР призвал создать устойчивую архитектуру безопасности в Европе
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок на полях G20 заявил о необходимости создания устойчивой архитектуры... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:05
2023-03-02T18:05
в мире
цены на нефть
украина
китай
европа
анналена бербок
цинь ган
мид германии
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ПЕКИН, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Цинь Ган на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок на полях G20 заявил о необходимости создания устойчивой архитектуры безопасности в Европе, сообщает МИД КНР. "Соответствующие страны должны прекратить подливать масло в огонь (в вопросе Украины - ред.). Необходимо создать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности в Европе", - сказал Цинь Ган, слова которого приводит МИД КНР. Он также подчеркнул необходимость политического урегулирования и стимулирования мирных переговоров на Украине. Ведомство сообщило, что Бербок в свою очередь выразила надежду на то, что Китай сыграет важную роль в решении украинского кризиса.
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в мире, цены на нефть, украина, китай, европа, анналена бербок, цинь ган, мид германии, большая двадцатка
В мире, Цены на нефть, Украина, Китай, Европа, Анналена Бербок, Цинь Ган, МИД Германии, Большая двадцатка
Глава МИД КНР призвал создать устойчивую архитектуру безопасности в Европе

Глава МИД Китая Цинь Ган призвал создать устойчивую архитектуру безопасности в Европе

© AP Photo / Elizabeth DalzielЦинь Ган
Цинь Ган - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Elizabeth Dalziel
Цинь Ган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Цинь Ган на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок на полях G20 заявил о необходимости создания устойчивой архитектуры безопасности в Европе, сообщает МИД КНР.
"Соответствующие страны должны прекратить подливать масло в огонь (в вопросе Украины - ред.). Необходимо создать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности в Европе", - сказал Цинь Ган, слова которого приводит МИД КНР.
Он также подчеркнул необходимость политического урегулирования и стимулирования мирных переговоров на Украине.
Ведомство сообщило, что Бербок в свою очередь выразила надежду на то, что Китай сыграет важную роль в решении украинского кризиса.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Китай намерен активнее сотрудничать с Центральной и Восточной Европой
9 января, 15:24
 
В миреЦены на нефтьУкраинаКитайЕвропаАнналена БербокЦинь ГанМИД ГерманииБольшая двадцатка
 
 
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