https://ria.ru/20230302/arkhitektura-1855455647.html
Глава МИД КНР призвал создать устойчивую архитектуру безопасности в Европе
Глава МИД КНР призвал создать устойчивую архитектуру безопасности в Европе - РИА Новости, 02.03.2023
Глава МИД КНР призвал создать устойчивую архитектуру безопасности в Европе
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок на полях G20 заявил о необходимости создания устойчивой архитектуры... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:05
2023-03-02T18:05
2023-03-02T18:05
в мире
цены на нефть
украина
китай
европа
анналена бербок
цинь ган
мид германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828930435_0:285:2953:1946_1920x0_80_0_0_dfa485f5cbd1d15c5c92f3acc4cfd87b.jpg
ПЕКИН, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Цинь Ган на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок на полях G20 заявил о необходимости создания устойчивой архитектуры безопасности в Европе, сообщает МИД КНР. "Соответствующие страны должны прекратить подливать масло в огонь (в вопросе Украины - ред.). Необходимо создать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности в Европе", - сказал Цинь Ган, слова которого приводит МИД КНР. Он также подчеркнул необходимость политического урегулирования и стимулирования мирных переговоров на Украине. Ведомство сообщило, что Бербок в свою очередь выразила надежду на то, что Китай сыграет важную роль в решении украинского кризиса.
https://ria.ru/20230109/sotrudnichestvo-1843682058.html
украина
китай
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828930435_0:0:2625:1968_1920x0_80_0_0_b62fce4d6971dc9e0abd29e4bc33519a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, украина, китай, европа, анналена бербок, цинь ган, мид германии, большая двадцатка
В мире, Цены на нефть, Украина, Китай, Европа, Анналена Бербок, Цинь Ган, МИД Германии, Большая двадцатка
Глава МИД КНР призвал создать устойчивую архитектуру безопасности в Европе
Глава МИД Китая Цинь Ган призвал создать устойчивую архитектуру безопасности в Европе